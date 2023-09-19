Какой будет школа будущего по мнению известного футуролога

Трейси Фоллоуз подготовила официальный документ на эту тему в сотрудничестве с сервисом онлайн-обучения GoStudent и заявила, что, хотя её прогнозы могут показаться очевидными, они «не являются научной фантастикой».

К 2050 году, по её мнению, учащиеся будут загружать знания в свой мозг напрямую от преподавателей с ИИ (искусственным интеллектом), без присутствия учителя-человека, и получать уроки, адаптированные к их ДНК.

Основным способом обучения по многим предметам станет виртуальная реальность. Самым важным среди всех предметов будет теория и практика совместной работы в качестве «со-бота» с ИИ-ботом.

Даже такая привычная вещь, как классные комнаты, может уйти в прошлое, ведь школьники и студенты будут заниматься «самообучением» с помощью ИИ-наставников. Они дадут учащимся «новую перспективу, которую можно будет объединить с нашими собственными человеческими перспективами».

Также Трейси не исключает того, что по мере дальнейшего освоения космоса (полёты на Марс) в школьной программе появятся новые предметы — например, межзвёздные исследования, биотехнологии и пр. Эти предметы станут популярными, когда человечество сможет называть себя межпланетным видом.