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Какой будет школа будущего по мнению известного футуролога

Какой будет школа будущего по мнению известного футуролога

Автор:
19 сентября 2023 14:30
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Искусственный интеллект   виртуальная реальность   прогноз на будущее   прогнозисты   прогнозы   футурологи   футурология   школа будущего   
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Трейси Фоллоуз — одна из лучших женщин-футурологов в мире по версии Forbes, работавшая c такими компаниями, как Google, Virgin и Telefonica, — предсказывает, как будет выглядеть школа будущего уже через тридцать лет.

Трейси Фоллоуз подготовила официальный документ на эту тему в сотрудничестве с сервисом онлайн-обучения GoStudent и заявила, что, хотя её прогнозы могут показаться очевидными, они «не являются научной фантастикой».


К 2050 году, по её мнению, учащиеся будут загружать знания в свой мозг напрямую от преподавателей с ИИ (искусственным интеллектом), без присутствия учителя-человека, и получать уроки, адаптированные к их ДНК.


Основным способом обучения по многим предметам станет виртуальная реальность. Самым важным среди всех предметов будет теория и практика совместной работы в качестве «со-бота» с ИИ-ботом.


Даже такая привычная вещь, как классные комнаты, может уйти в прошлое, ведь школьники и студенты будут заниматься «самообучением» с помощью ИИ-наставников. Они дадут учащимся «новую перспективу, которую можно будет объединить с нашими собственными человеческими перспективами».


Также Трейси не исключает того, что по мере дальнейшего освоения космоса (полёты на Марс) в школьной программе появятся новые предметы — например, межзвёздные исследования, биотехнологии и пр. Эти предметы станут популярными, когда человечество сможет называть себя межпланетным видом.


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«Я думаю, что навыком номер один будет работа с ИИ-системой: как с ней взаимодействовать, как получить от неё то, что вы хотите, и как принять во внимание, какие рекомендации ИИ может вам дать. Это непростое умение и ему необходимо учиться».



«Работа, которая сейчас ведется над мозговым компьютерным интерфейсом, находится на гораздо более продвинутой стадии, чем принято думать. В Китае уже есть нейротехнология, которая считывает данные мозговых волн, для встраивания в каски шахтеров, строителей, головные уборы машинистов поездов и т. д.


Я разговаривала с основателями многих компаний, занимающихся этой технологией, и они считают, что она будет встроена во всё: от наших наушников до велосипедных шлемов и в некоторые системы, которые мы, возможно, будем использовать. Так почему бы не использовать ту же технологию в классе или за его пределами?»



Дети будут проходить ДНК-тестирование с тем, чтобы выявить их способности и таланты к определенным предметам, и на основе этой информации составить персональный план обучения. К 2050 году наше понимание генетики достигнет уровня, на котором это станет возможно.


«Если вы обнаружите, что у вашего ребенка есть генетическая предрасположенность к каким-то определенным областям знания, то сможете выбрать для него персональный план обучения. Или государство может вмешаться и сказать, что им нужна самая производительная, самая экономически сильная рабочая сила – и если они поймут, к каким навыкам склонен ребенок, то смогут попытаться внедрить один из них в вашу индивидуальную учебную программу».


Многие уроки будут проводиться в виртуальной реальности: от уроков о динозаврах до изучения анатомии человеческого тела.


«У нас растет поколение детей, которые уже многому учатся в разных средах посредством виртуальных игр и виртуальных миров. Симулируемая виртуальная реальность будет самым естественным и понятным способом получать знания, будь то рассказы о динозаврах или анатомии человеческого тела».


По мнению Трейси Фоллоуз, в школе будущего может не быть обычных классных комнат, а ученики предпочтут «самообучаться» с помощью персонализированных ИИ-наставников.


«Мы видим это на людях, которые слушают подкасты, мы видим это на людях, которые смотрят видео How to на YouTube. Через 10 или 20 лет мы будем использовать для учебы персонализированный ИИ-бот, по любым предметам и областям человеческого знания. А для этого не нужно находиться физически в школьном классе. Цифровые технологии все децентрализуют, и образование в будущем будет рассматриваться скорее как сетевая деятельность, а не как нахождение в конкретном месте».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Искусственный интеллект   виртуальная реальность   прогноз на будущее   прогнозисты   прогнозы   футурологи   футурология   школа будущего   
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7  комментариев
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3k
· · 38 минут назад
ИИ + Всемирная Цифровизация + Робототехника заменят :
- учителей,
- врачей,
- розничных и оптовых продавцов,
- доставщиков товаров,
- уборщиков,
- поваров и т.д. .
Прежде, чем рукоплескать и петь дифирамбы подобным "гениям" футурологии, необходимо поинтересоваться, а что, в её планах, будет с 99,9% остального, не "золотого", даже не миллиарда, а максимум миллиона населения Земли ?
Ведь, в настоящее время, на основе данных ООН за 15 авг. 2022 г., население планеты увеличивается более, чем на 90 млн. человек в год .
Ну за своё будущее, "..одна из лучших женщин-футурологов.." мира, естественно, не переживает и видит, как на картинке ниже :
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371
Funny 40 минут назад
По мнению этих футурологов машины летать давно должны, но что то видимо пошло не так
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2k
Vergüenza Ajena 54 минуты назад
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343
Кирилл Башков Час назад
Ну, все. Пиз...ец.
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12k
ron Час назад
Учите детей разводить костер и жарить голубей. Навыкам работы с ИИ они научатся сами. А что им больше пригодится - покажет время.
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