Фальшивые красавицы: как нейросети помогают обманывать доверчивых мужчин

В соцсетях становится всё больше и больше страниц идеальных, но несуществующих в реальности девушек. Эти аккаунты созданы с помощью нейросетей и преследуют лишь одну цель: заработать на мужчинах, готовых платить за флирт и обнажённые снимки. Кто-то из создателей таких фейков метит выше и пытается создать цифровых фотомоделей, которых можно продать для рекламы товаров.
Десятки раскрученных аккаунтов с фотографиями полураздетых прелестниц уже наводнили все известные соцсети, и этот маховик набирает обороты.
Цифровые красавицы всегда имеют очень продуманную предысторию, рассказывают о работе, увлечениях, охотно общаются с подписчиками. Эти восходящие звёзды, у которых в общей сложности сотни тысяч подписчиков, получают от последних и искреннее восхищение, и деньги.
На Андреа в Twitter/X подписаны более 30 000 человек. Прямо в описании аккаунта указаны данные учётной записи PayPal и предлагаются обнажённые фотографии для подписчиков на Patreon. На Patreon прописано несколько вариантов оплаты, позволяющих получить различные услуги — например, за 300 долларов в месяц Андреа, по сути, «станет вашей онлайн-девушкой».
Дина Риттер утверждает, что она из Сиэтла. У неё более 92 000 подписчиков в Twitter/X. Её создатель собирает с них деньги с помощью приложений CashApp, функции Tip Jar («банка для чаевых») и странички для пожертвований. При этом ни для кого не секрет, что Дина Риттер — творение ИИ, поскольку есть изображения, на которых её пальцы совсем не похожи на пальцы настоящего человека.
Микела Соуза снималась в рекламных кампаниях крупных брендов, таких как Prada и Balenciaga, давала интервью Vogue и была названа одним из 25 самых влиятельных людей в Интернете по версии журнала Time. Эта вечно 19-летняя девица с веснушками — детище Тревора Макфедриса и Сары ДеКоу, основателей модного бренда BRUD, которое было запущено еще в 2019 году. Сначала создателям Микелы нравилось дразнить её фанатов и извлекать из этого выгоду. Но в конце концов им рассказали правду. «Я не человек», — призналась Микела на своей странице. И добавила, что её «руки» дрожали, когда она «писала» пост.
В любом случае, Микела не настолько убедительна, как все эти шикарные дамы, наводнившие соцсети в последнее время. Они взаимодействуют с подписчиками, как будто являются реальными людьми, и многих действительно вводят в заблуждение. Отмечено, что у большинства сгенерированных нейросетями красавиц большая грудь и они блондинки. Брюнеток и шатенок гораздо меньше.
Наталья Новак успешно монетизирует свой эксклюзивный контент с помощью аккаунта на Patreon и функции сбора пожертвований (Tip Jar) в Twiitter/X.
Алексис Айвидж, чтобы выглядеть более убедительно, «дружит» с другой ИИ-красавицей, Эйми Зельц, и публикует совместные фотографии с гламурных вечеринок.
Эйми Зельц — цифровая девушка из Аделаиды, Южная Австралия. У неё более 12 000 подписчиков.
Midjourney, Stable Diffusion и DALL-E 2 — это просто системы генерации изображений, обученные на тысячах существующих изображений, что позволяет им воспроизводить различные стили, текстуры и элементы. Однако все они, похоже, ошибаются в одном — в изображении человеческих рук.
За исключением этого всё выглядит крайне правдоподобно. Этому способствует и то, что многие ИИ-аккаунты помечены галочками верификации. А пользователям соцсетей очень хочется верить, что они попали в сказку.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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