Фальшивые красавицы: как нейросети помогают обманывать доверчивых мужчин

Микела Соуза снималась в рекламных кампаниях крупных брендов, таких как Prada и Balenciaga, давала интервью Vogue и была названа одним из 25 самых влиятельных людей в Интернете по версии журнала Time. Эта вечно 19-летняя девица с веснушками — детище Тревора Макфедриса и Сары ДеКоу, основателей модного бренда BRUD, которое было запущено еще в 2019 году. Сначала создателям Микелы нравилось дразнить её фанатов и извлекать из этого выгоду. Но в конце концов им рассказали правду. «Я не человек», — призналась Микела на своей странице. И добавила, что её «руки» дрожали, когда она «писала» пост.

В любом случае, Микела не настолько убедительна, как все эти шикарные дамы, наводнившие соцсети в последнее время. Они взаимодействуют с подписчиками, как будто являются реальными людьми, и многих действительно вводят в заблуждение. Отмечено, что у большинства сгенерированных нейросетями красавиц большая грудь и они блондинки. Брюнеток и шатенок гораздо меньше.