FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Нейротворчество 138 постов • 12 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Нейротворчество
Фальшивые красавицы: как нейросети помогают обманывать доверчивых мужчин

Фальшивые красавицы: как нейросети помогают обманывать доверчивых мужчин

Автор:
01 августа 2023 12:49
Сообщество : Нейротворчество
Метки: Искусственный интеллект   Нейросети   идеальные девушки   кибермошенничество   красавицы   роскошные прелестницы   соцсети   фейки   
1166
12

В соцсетях становится всё больше и больше страниц идеальных, но несуществующих в реальности девушек. Эти аккаунты созданы с помощью нейросетей и преследуют лишь одну цель: заработать на мужчинах, готовых платить за флирт и обнажённые снимки. Кто-то из создателей таких фейков метит выше и пытается создать цифровых фотомоделей, которых можно продать для рекламы товаров.


Десятки раскрученных аккаунтов с фотографиями полураздетых прелестниц уже наводнили все известные соцсети, и этот маховик набирает обороты.


Цифровые красавицы всегда имеют очень продуманную предысторию, рассказывают о работе, увлечениях, охотно общаются с подписчиками. Эти восходящие звёзды, у которых в общей сложности сотни тысяч подписчиков, получают от последних и искреннее восхищение, и деньги.


×
×

На Андреа в Twitter/X подписаны более 30 000 человек. Прямо в описании аккаунта указаны данные учётной записи PayPal и предлагаются обнажённые фотографии для подписчиков на Patreon. На Patreon прописано несколько вариантов оплаты, позволяющих получить различные услуги — например, за 300 долларов в месяц Андреа, по сути, «станет вашей онлайн-девушкой».



Дина Риттер утверждает, что она из Сиэтла. У неё более 92 000 подписчиков в Twitter/X. Её создатель собирает с них деньги с помощью приложений CashApp, функции Tip Jar («банка для чаевых») и странички для пожертвований. При этом ни для кого не секрет, что Дина Риттер — творение ИИ, поскольку есть изображения, на которых её пальцы совсем не похожи на пальцы настоящего человека.



Микела Соуза снималась в рекламных кампаниях крупных брендов, таких как Prada и Balenciaga, давала интервью Vogue и была названа одним из 25 самых влиятельных людей в Интернете по версии журнала Time. Эта вечно 19-летняя девица с веснушками — детище Тревора Макфедриса и Сары ДеКоу, основателей модного бренда BRUD, которое было запущено еще в 2019 году. Сначала создателям Микелы нравилось дразнить её фанатов и извлекать из этого выгоду. Но в конце концов им рассказали правду. «Я не человек», — призналась Микела на своей странице. И добавила, что её «руки» дрожали, когда она «писала» пост.


В любом случае, Микела не настолько убедительна, как все эти шикарные дамы, наводнившие соцсети в последнее время. Они взаимодействуют с подписчиками, как будто являются реальными людьми, и многих действительно вводят в заблуждение. Отмечено, что у большинства сгенерированных нейросетями красавиц большая грудь и они блондинки. Брюнеток и шатенок гораздо меньше.


Наталья Новак успешно монетизирует свой эксклюзивный контент с помощью аккаунта на Patreon и функции сбора пожертвований (Tip Jar) в Twiitter/X.


Алексис Айвидж, чтобы выглядеть более убедительно, «дружит» с другой ИИ-красавицей, Эйми Зельц, и публикует совместные фотографии с гламурных вечеринок.

Эйми Зельц — цифровая девушка из Аделаиды, Южная Австралия. У неё более 12 000 подписчиков.



Midjourney, Stable Diffusion и DALL-E 2 — это просто системы генерации изображений, обученные на тысячах существующих изображений, что позволяет им воспроизводить различные стили, текстуры и элементы. Однако все они, похоже, ошибаются в одном — в изображении человеческих рук.


За исключением этого всё выглядит крайне правдоподобно. Этому способствует и то, что многие ИИ-аккаунты помечены галочками верификации. А пользователям соцсетей очень хочется верить, что они попали в сказку.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Нейротворчество"
Метки: Искусственный интеллект   Нейросети   идеальные девушки   кибермошенничество   красавицы   роскошные прелестницы   соцсети   фейки   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
АнтонПолднев 44 минуты назад
Я не могу понять одного. Все эти идиоты не знают, что существуют бесплатные сайты и банки картинок, тоже бесплатные? Это ж что нужно в башке иметь, чтобы за открытки бабки платить? Да ещё в таком количестве...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
34
paulgr 17 минут назад
А где бодипозитивные негритянки? А то как то нетолерантно получается...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Лютый вам Бетховен 19 минут назад
"Лох - не мамонт, не вымрет." (с)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Shtoppi 21 минуту назад
мне вот интересно, кто эти лошары, которые все еще ведутся на те фотки баб, которые выкладывают в сеть? видимо это или совсем на голову плохие, или лузеры которые очень хотят верить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Александр Полчаса назад
Только идиот может принять эти картинки за фото реальных баб
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

105280



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 18 мая
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут наложить лапу
Последний из могикан: участок земли в Сиднее, на который застройщики никак не могут...
Набирающие популярность в сообществах
Намешалось
Намешалось
Первичная медицинская карточка
Первичная медицинская карточка
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Неутешительный вывод

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#машина#автомобили#аварии#интересно#история#подборка#сарказм#знаменитости#позитив
#фото#автомир#люди#ДТП#авто аварии#США#Россия#СССР#милота#Австралия
#Юмор#Прикол#в мире#забавно#Китай#кино#новости#Автовсячина#подростки#драка
Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг "А как же артрит?": пользователи сети смеются над молодой бабушкой Верой Вонг В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет Девушка пытается открыть бутылку штопором Девушка пытается открыть бутылку штопором

На что жалуетесь?

Вернуться