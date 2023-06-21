В Германии сотни журналистов заменят искусственным интеллектом

Крупнейший европейский медиаконцерн Axel Springer, выпускающий более 150 газет и журналов в 32 странах, включая Россию, в ближайшем будущем заменит множество своих сотрудников искусственным интеллектом. Первыми под "раздачу" попадут сотрудники крупного немецкого издания Bild, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Как сообщает газета, электронные письма с уведомлением о приближающихся реформах получили главные редакторы Марион Хорн и Роберт Шнайдер, а также глава группы Bild Клаудиус Сенст и исполнительный директор Кристоф Эк-Шмидт. В них руководство издательства Axel Springer выражает сожаление в связи с такими новостями и призывает приготовиться как к сокращениям сотрудников, так и 6 региональных изданий Bild. Теперь их будет 12 вместо 18.