В Германии сотни журналистов заменят искусственным интеллектом

Только на первых порах это позволит издательствам экономить десятки тысяч евро в год.
Крупнейший европейский медиаконцерн Axel Springer, выпускающий более 150 газет и журналов в 32 странах, включая Россию, в ближайшем будущем заменит множество своих сотрудников искусственным интеллектом. Первыми под "раздачу" попадут сотрудники крупного немецкого издания Bild, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Как сообщает газета, электронные письма с уведомлением о приближающихся реформах получили главные редакторы Марион Хорн и Роберт Шнайдер, а также глава группы Bild Клаудиус Сенст и исполнительный директор Кристоф Эк-Шмидт. В них руководство издательства Axel Springer выражает сожаление в связи с такими новостями и призывает приготовиться как к сокращениям сотрудников, так и 6 региональных изданий Bild. Теперь их будет 12 вместо 18.
К сожалению, вам также придется расстаться с коллегами… Функций редакционных директоров, сотрудников печатного производства, корректоров, секретарей и фоторедакторов, как сегодня, больше не будет
Глава медиаконцерна Маттиас Депфнер ещё зимой объявил, что планирует сделать Alex Springer "чисто цифровой медиакомпанией", заменив "ненужных" людей искусственным интеллектом, что позволит увеличить доходы. Он объявил, что первыми под сокращения попадут сотрудники Bild и Die Welt. Количество предполагаемых увольнений пока неизвестно, но речь идёт о сотнях сотрудников только в одной Bild, пишет The Guardian. По некоторым данным, сокращения помогут медиаконцерну Alex Springer экономить до 100 миллионов евро в год.
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Этот интеллект же только и способен из существующей базы данных нести правдоподобный бред.
а так да, такое решение очень целесообразно в плане экономии и в целом современно, и оч. круто )))))))))