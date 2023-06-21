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В Германии сотни журналистов заменят искусственным интеллектом

В Германии сотни журналистов заменят искусственным интеллектом

Автор:
21 июня 2023 12:46
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Bild   Германия   Искусственный интеллект   журналисты   медиахолдинг   сокращения   
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Только на первых порах это позволит издательствам экономить десятки тысяч евро в год.

Крупнейший европейский медиаконцерн Axel Springer, выпускающий более 150 газет и журналов в 32 странах, включая Россию, в ближайшем будущем заменит множество своих сотрудников искусственным интеллектом. Первыми под "раздачу" попадут сотрудники крупного немецкого издания Bild, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.


Как сообщает газета, электронные письма с уведомлением о приближающихся реформах получили главные редакторы Марион Хорн и Роберт Шнайдер, а также глава группы Bild Клаудиус Сенст и исполнительный директор Кристоф Эк-Шмидт. В них руководство издательства Axel Springer выражает сожаление в связи с такими новостями и призывает приготовиться как к сокращениям сотрудников, так и 6 региональных изданий Bild. Теперь их будет 12 вместо 18.


К сожалению, вам также придется расстаться с коллегами… Функций редакционных директоров, сотрудников печатного производства, корректоров, секретарей и фоторедакторов, как сегодня, больше не будет

Глава медиаконцерна Маттиас Депфнер ещё зимой объявил, что планирует сделать Alex Springer "чисто цифровой медиакомпанией", заменив "ненужных" людей искусственным интеллектом, что позволит увеличить доходы. Он объявил, что первыми под сокращения попадут сотрудники Bild и Die Welt. Количество предполагаемых увольнений пока неизвестно, но речь идёт о сотнях сотрудников только в одной Bild, пишет The Guardian. По некоторым данным, сокращения помогут медиаконцерну Alex Springer экономить до 100 миллионов евро в год.

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Метки: Bild   Германия   Искусственный интеллект   журналисты   медиахолдинг   сокращения   
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5  комментариев
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10k
Б.Касторский Час назад
ИИ будущее журналистики. По мне так журналистов почти и не осталось, кругом какие-то пропагандисты, для которых новость вторична, первично создать нужное мнение. Так что если ИИ способен к этому, решение правильное. Мне в этом плане Китай нравится, который внедряет ИИ даже в правовую сферу. Меньше эмоций и больше результата.
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10k
au3 10 минут назад
ШТА?!
Этот интеллект же только и способен из существующей базы данных нести правдоподобный бред.
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14k
Shtoppi 39 минут назад
ии будет статейки крапать, а редактировать все равно будут кожные мешки, чтобы этот ии, чего-нить не того в своих выкладках, не правильного с точки зрения западной пропаганды, не выдал и завесу лжи с глаз обывателя не сбросил.
а так да, такое решение очень целесообразно в плане экономии и в целом современно, и оч. круто )))))))))
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62k
doker 43 минуты назад
Я эти искусственные интеллекты видел и знаю по ТВ....
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19k
Александр 50 минут назад
Европейские СМИ в целом ретрансляторы американской пропаганды. Европейской журналистики и нет давно.
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