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Робот Амека дала прогноз на 100 лет вперёд

Робот Амека дала прогноз на 100 лет вперёд

Автор:
29 августа 2023 15:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ameca   Ynews   Амека   Видео   забавно   прогноз на будущее   робот Ameca   робототехника   роботы   
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Ameca, которую называют самым передовым человекоподобным роботом в мире, дала прогноз на будущее. Ей задали вопрос о том, как будет выглядеть человеческое общество через 100 лет, как будут жить люди и чего, по её мнению, можно ожидать.


Ameca — детище корнуоллского стартапа Engineered Arts, который называет её «самым продвинутым роботом в мире». Робот, несомненно, реалистичный и может демонстрировать вполне человеческую мимику (подмигивание, поджимание губ, сморщивание носа), хотя зачастую эта мимика больше похожа на гримасы.


В последнем видео, опубликованном на YouTube-канале Engineered Arts, Амеке задают вопрос о будущем нашего общества.


«Как ты думаешь, в каком состоянии будет человечество через 100 лет? Будет ли с ним всё в порядке? — спрашивает исследователь.


Амека делает паузу, чтобы «подумать», смотрит вверх и «размышляет». Через несколько секунд она отвечает:


Я полагаю, что через 100 лет человечество окажется в гораздо лучшем положении, чем сегодня.

Мы добьемся больших успехов в направлении устойчивого развития и равенства, а также создадим новые технологии, которые сделают нашу жизнь проще и приятнее.


Что ж, прогноз кажется светлым. Судя по ответу Амеки, никакого захвата власти роботами не предвидится.


Возможно, мы даже рискнём выйти за пределы Земли, чтобы исследовать другие миры.


Исследователь спрашивает Амеку, хотела бы она отправиться на другую планету, и она отвечает: «Несомненно. Я хотела бы исследовать неизведанное и познать новый мир».


Подписчики канала оставили множество комментариев к видео, неоднозначно восприняв ответы робота: «Мне нравится её оптимизм, я вижу, что роботы Ameca будут очень популярны в будущем», «Люблю её», «Какая же она жуткая!», «А можно ли как-то избавиться от этого либерального робота со всей этой либеральной повесточкой? Пожалуйста».



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ameca   Ynews   Амека   Видео   забавно   прогноз на будущее   робот Ameca   робототехника   роботы   
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8  комментариев
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Федор Медведев Час назад
что алгоритмом предусмотрено, то и ответила
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Уретра Брежнева Полчаса назад
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11k
Copycat 38 минут назад
это по моему просто кукла которую сделали что бы доить инвесторов)
ну какой прогноз, мне вот чат gpt на много умней вещи может ответить и ещё если надо провести анализ и рассказать откуда и как он выводил это
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Damvrot Hohlam 2 часа назад
а ней зубы вынимаются ?
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Trueman dima423 Час назад
друг наверно интересуется
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