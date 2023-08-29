Робот Амека дала прогноз на 100 лет вперёд

Ameca — детище корнуоллского стартапа Engineered Arts, который называет её «самым продвинутым роботом в мире». Робот, несомненно, реалистичный и может демонстрировать вполне человеческую мимику (подмигивание, поджимание губ, сморщивание носа), хотя зачастую эта мимика больше похожа на гримасы.

В последнем видео, опубликованном на YouTube-канале Engineered Arts, Амеке задают вопрос о будущем нашего общества.