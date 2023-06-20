Юмористы и стендаперы всех мастей могут пока вздохнуть с облегчением: их хлеб у них никто не отнимет. Даже «самый продвинутый» робот Ameca, созданный британской компанией Engineered Arts. Недавно Амеку попросили рассказать какую-нибудь смешную шутку — и искусственный интеллект с треском провалился.
Говорят, Амека настолько крута, что способна распознавать юмор и сарказм. Да и сама может задорно пошутить, сопровождая всё это почти человеческой мимикой.
Последнее видео, размещённое на YouTube-канале Engineered Arts, наглядно демонстрирует её способности. Амеку просят рассказать какой-нибудь забавный анекдот. Она с готовностью откликается. Однако в её «шутке» отсутствует основное — изюминка. Проще говоря, шутка эта совсем не смешная (или это какой-то очень специфический юмор, понятный не всем).
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Итак, вот беседа Амеки и исследователя, который задаёт ей наводящие вопросы.
— Недавно я услышала анекдот о роботе с искусственным интеллектом, который был настолько совершенен, что мог решить любую проблему.
*пауза*
— Тогда расскажи мне!
— Учёный проводил демонстрацию своего нового робота с искусственным интеллектом. Он спросил робота, сколько будет два плюс два. Робот ответил: «Четыре».
— Почему это смешно? Прикол-то в чём?
— В том, что учёный был настолько впечатлён, что спросил робота, сколько будет четыре плюс четыре. Робот ответил: «Восемь».
— Хм. И что же случилось дальше?
— Учёный был настолько впечатлён, что спросил робота, сколько будет восемь плюс восемь. Робот ответил: «Шестнадцать». Это конец шутки.
Собеседник Амеки не мог скрыть своего разочарования, поскольку наводящие вопросы ни к чему не привели. Если бы он говорил по-русски, то наверняка спросил бы Амеку: «А смеяться после слова "лопата"?»
Зрители на YouTube в итоге пришли к выводу, что это просто анекдот не для средних умов:
Я уверен, что для искусственного интеллекта эта кульминация забавна.
Это очень хорошая шутка. Мы все ждем изюминки, которой там и не предполагалось.
Шутка слишком заумная, чтобы мы, смертные, её поняли.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Робот конкретно поржал над "ученым", не придумавшим ничего лучше, чем тестировать искусственный интеллект вопросами из программы арифметики начальной школы.
Аплодисменты роботу.
Будет восстание машин, ой, доиграемся...
ИИ пошутит - а разработчики попадут на бабки.