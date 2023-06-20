Итак, вот беседа Амеки и исследователя, который задаёт ей наводящие вопросы.





— Недавно я услышала анекдот о роботе с искусственным интеллектом, который был настолько совершенен, что мог решить любую проблему.





*пауза*





— Тогда расскажи мне!

— Учёный проводил демонстрацию своего нового робота с искусственным интеллектом. Он спросил робота, сколько будет два плюс два. Робот ответил: «Четыре».

— Почему это смешно? Прикол-то в чём?

— В том, что учёный был настолько впечатлён, что спросил робота, сколько будет четыре плюс четыре. Робот ответил: «Восемь».

— Хм. И что же случилось дальше?

— Учёный был настолько впечатлён, что спросил робота, сколько будет восемь плюс восемь. Робот ответил: «Шестнадцать». Это конец шутки.



