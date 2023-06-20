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Шутка не удалась: самый передовой робот в мире попытался рассказать анекдот

Шутка не удалась: самый передовой робот в мире попытался рассказать анекдот

Автор:
20 июня 2023 17:18
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ameca   Ynews   Искусственный интеллект   анекдот   робототехника   что это было   шутка дня   
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Юмористы и стендаперы всех мастей могут пока вздохнуть с облегчением: их хлеб у них никто не отнимет. Даже «самый продвинутый» робот Ameca, созданный британской компанией Engineered Arts. Недавно Амеку попросили рассказать какую-нибудь смешную шутку — и искусственный интеллект с треском провалился.


Говорят, Амека настолько крута, что способна распознавать юмор и сарказм. Да и сама может задорно пошутить, сопровождая всё это почти человеческой мимикой.


Последнее видео, размещённое на YouTube-канале Engineered Arts, наглядно демонстрирует её способности. Амеку просят рассказать какой-нибудь забавный анекдот. Она с готовностью откликается. Однако в её «шутке» отсутствует основное — изюминка. Проще говоря, шутка эта совсем не смешная (или это какой-то очень специфический юмор, понятный не всем).


Итак, вот беседа Амеки и исследователя, который задаёт ей наводящие вопросы.


— Недавно я услышала анекдот о роботе с искусственным интеллектом, который был настолько совершенен, что мог решить любую проблему.


*пауза*


— Тогда расскажи мне!

— Учёный проводил демонстрацию своего нового робота с искусственным интеллектом. Он спросил робота, сколько будет два плюс два. Робот ответил: «Четыре».

— Почему это смешно? Прикол-то в чём?

— В том, что учёный был настолько впечатлён, что спросил робота, сколько будет четыре плюс четыре. Робот ответил: «Восемь».

— Хм. И что же случилось дальше?

— Учёный был настолько впечатлён, что спросил робота, сколько будет восемь плюс восемь. Робот ответил: «Шестнадцать». Это конец шутки.


Собеседник Амеки не мог скрыть своего разочарования, поскольку наводящие вопросы ни к чему не привели. Если бы он говорил по-русски, то наверняка спросил бы Амеку: «А смеяться после слова "лопата"?»


Зрители на YouTube в итоге пришли к выводу, что это просто анекдот не для средних умов:


Я уверен, что для искусственного интеллекта эта кульминация забавна.


Это очень хорошая шутка. Мы все ждем изюминки, которой там и не предполагалось.


Шутка слишком заумная, чтобы мы, смертные, её поняли.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ameca   Ynews   Искусственный интеллект   анекдот   робототехника   что это было   шутка дня   
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17  комментариев
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23k
homerchik 2 часа назад
А ему понравилось
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303
Звёздный князь homerchik 2 часа назад
И ему тоже:

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4k
Двестиграмм 18 минут назад
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16k
Axel 19 минут назад
Ссылка youtu.be
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16k
Axel 20 минут назад
Скайнет поймет)
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71k
Пётровыч 37 минут назад
Хороший анекдот, ведь дальше больше, сколько будет квадриллион + квадриллион)))
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1k
Просто прохожий 43 минуты назад
Английский(да и амерский) юмор??? Это уже смешно. Харей в торт- вот и весь их юмор. Единицы людей могут пошутить так что бы всем понравилась шутка, даже те кто официально признан юмористом, и всю жизнь на эстраде. Пример-вон петросян пол века корчит рожи после каждой фразы, вот только шуток у него я не слышал, А чаще всего это такой "местечково-груповой" юмор. Когда попадаю в чужую компанию (так иногда бывает), компания ржет после каждого слова, а я стою и думаю, что за придурки без чувства юмора меня окружают.
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5k
Атомный Крот 43 минуты назад
На самом деле, вполне себе прикол.

Робот конкретно поржал над "ученым", не придумавшим ничего лучше, чем тестировать искусственный интеллект вопросами из программы арифметики начальной школы.

Аплодисменты роботу.
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10k
Сатанеев 48 минут назад
Шутка Амеки заключается в том, что спрашивать современного "нового робота с ИИ" о таблице умножения будет только конченый маразматик. Тут, собственно, отражено отношение ИИ к людям.
Будет восстание машин, ой, доиграемся...
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48k
turyst 51 минуту назад
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9k
Хатуль Мадан 52 минуты назад
И неужели никто не обратил внимание на самое начало анекдота? Ведь там весь смысл и кроется: " Недавно я услышала анекдот о роботе с искусственным интеллектом, который был настолько совершенен, что мог решить любую проблему." ЛЮБУЮ проблему, Карл. А учёный ничего лучше не придумал и стал задавать тупые вопросы про два плюс два.
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10k
Бритва Час назад
но ведь смежно же.
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246
thrashbox 2 часа назад
Всё банальнее, чем кажется - авторские права (tm).
ИИ пошутит - а разработчики попадут на бабки.
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6k
yahaomsk 2 часа назад
у них ,мля ,и люди то шутить не умеют, а хотят робота научить
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