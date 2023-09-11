Warner Music подписала контракт с поп-звездой, сгенерированной нейросетью

Это не первый раз, когда родители выражают обеспокоенность по поводу «гиперсексуализации» персонажей метавселенной. Такое же произошло, в частности, в отношении игры Avakin Life, где виртуальная поп-звезда Полар регулярно выступает перед толпами подростков.

«Моя дочь пользуется этим приложением около трех месяцев. Ей 15 лет. Заявлено, что в приложение безопасно играть лицам старше 13 лет. Она встречала детей младше этого возраста, которые выставляли напоказ своих кукол-авакинов в откровенном нижнем белье, искали отношений, упоминали секс, — написал один из родителей в обзоре игры. — Неясно, сколько из этих детей на самом деле дети, а не взрослые, ищущие детей».

В Avakin Life заявили тогда, что они «очень серьезно» относятся к безопасности подростков, и подчеркнули, что у них есть система отчетности.