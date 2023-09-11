Warner Music подписала контракт с поп-звездой, сгенерированной нейросетью

Звукозаписывающая компания Warner Music впервые в истории подписала контракт с виртуальной исполнительницей, созданной искусственным интеллектом. Это певица Нунуури, появившаяся в 2018 году усилиями дизайнера Йорга Зубера. Ей вечные восемнадцать, она снималась в рекламе для Dior, Balenciaga и Valentiono, а теперь выпустила дебютный сингл под названием Dominoes. Послушаем?
У поп-певицы Нунуури более 400 000 подписчиков в Instagram* (проект Meta* Platforms Inc., деятельность которой в России запрещена) и уже более 60 000 просмотров дебютного сингла Dominoes на YouTube.
Однако появилось много негодования в социальных сетях по поводу этого клипа. Фанаты поп-музыки критикуют «отвратительное» решение Warner Music создать видео с «педо-кликбейтом».
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В клипе на Нунуури корректирующая одежда от бренда Skims, принадлежащего Ким Кардашьян. И в комментариях спрашивают: «Почему это ребёнок? Обязательно использовать 12-летнего ребёнка?», «Это тот образ, с которым Warner хочет ассоциироваться?».
Или вот ещё: «"Подписала контракт с Warner" — это значит, что Warner создал её, чтобы перестать платить людям-музыкантам. Проект целиком искусственный, к тому же эксплуатирует детскую сексуальность. Они украли буквально всё — от стиля и голоса до хореографии — у Черри. И как вишенку на торте добавили туда тело 12-летнего ребёнка. Ну что ж, молодцы. Думала, что ниже опуститься уже нельзя — ан нет, можно».
В общем, звучат самые разные обвинения звукозаписывающего лейбла в сексуализации детского тела ради раскрутки музыкального проекта.
Это не первый раз, когда родители выражают обеспокоенность по поводу «гиперсексуализации» персонажей метавселенной. Такое же произошло, в частности, в отношении игры Avakin Life, где виртуальная поп-звезда Полар регулярно выступает перед толпами подростков.
«Моя дочь пользуется этим приложением около трех месяцев. Ей 15 лет. Заявлено, что в приложение безопасно играть лицам старше 13 лет. Она встречала детей младше этого возраста, которые выставляли напоказ своих кукол-авакинов в откровенном нижнем белье, искали отношений, упоминали секс, — написал один из родителей в обзоре игры. — Неясно, сколько из этих детей на самом деле дети, а не взрослые, ищущие детей».
В Avakin Life заявили тогда, что они «очень серьезно» относятся к безопасности подростков, и подчеркнули, что у них есть система отчетности.
По поводу Нунуури представитель Warner Music Central Europe заявил следующее: «Нунуури — давний цифровой персонаж, с которым мы подписали контракт на запись. Она не создана искусственным интеллектом, хотя технология с использованием искусственного интеллекта и использовалась для создания её певческого голоса. Её дебютный трек Dominoes сочинили и записали талантливые авторы песен и музыканты, и мы с нетерпением ждем, когда фанаты откроют его для себя».
Компания Warner Music не раскрыла стоимость своего контракта на запись с Noonoouri, но каждый певец, автор песен и музыкант, внесший вклад в создание дебютного трека, получит гонорары и издательские доли, как и в случае с традиционным музыкальным производством.
Голос Нунуури звучит немного хрипло. Он был создан с использованием генеративного искусственного интеллекта, технологии, которая берет существующие данные и преобразует их во что-то совершенно новое. Для этого нужно было взять запись реального певца-человека и изменить ее, чтобы придать поп-звезде ее уникальный вокал.
Дебютный сингл персонажа записан при участии 38-летнего немецкого диджея и музыкального продюсера Алле Фарбена, настоящее имя которого Франс Циммер (на изображении ниже Нунуури и Франс Циммер в виде аватара).
Заявление Warner Music было сделано всего через месяц после того, как выяснилось, что их конкурент Universal Music ведет переговоры с Google о лицензировании голосов и мелодий исполнителей, чтобы их можно было использовать в песнях, созданных искусственным интеллектом.
Обсуждения находятся на очень ранней стадии, и выпуск конечного продукта пока не предвидится, но цель состоит в разработке программного обеспечения, которое позволит фанатам создавать песни с искусственным интеллектом и платить владельцам авторских прав. Музыкантам будет предоставлен выбор: участвовать или выходить из проекта.
Это примерно такая же ситуация, в которой оказался музыкальный бизнес с появлением YouTube, где люди начали использовать музыкальные композиции в качестве саундтреков к созданным ими видеороликам. Это привело к многолетним судебным тяжбам по поводу нарушения авторских прав, пока не было достигнуто соглашение, согласно которому музыкальная индустрия будет платить около 2 миллиардов долларов в год за клипы, созданные пользователями.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Уже давно есть куча "виртуальных исполнителей" первой из них была так называемая "хасуне мику", но она хотя бы в аниме стиле, там всё понятно и прозаично, аниме это стойкий продукт, а тут как то все довольно не очень с визуальной точки зрения, почему бы вместо этого топорного 3Д - не взять стиль сериала "Аркейн" вот там приятное 3Д