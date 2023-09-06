В Москве открыли первую станцию метро в аэропорту

В пешей доступности от новых станций проживает около 25 тысяч человек. Для них время ежедневных поездок сократится от 20 до 40 минут. Предполагается, что новыми станциями будут пользоваться более 22 тысячи пассажиров в сутки. К 2030 году пассажиропоток вырастет до 31 тысячи человек в сутки, предполагают в правительстве Москвы.