В Москве открыли первую станцию метро в аэропорту

Станция посвящена конструкторскому бюро Туполева.
Сегодня в Москве открыли две станции метро Солнцевской линии (жёлтая ветка) — "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Последняя является уникальной, поскольку расположена в непосредственной близости от одноимённой воздушной гавани — пассажиры смогут попасть в терминал аэропорта из метро по подземному пешеходному переходу.
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Солнцевская линия ранее заканчивалась открытой в 2018 году станцией "Рассказовка". И спустя неполных пять лет появились ещё две — протяжённость нового участка жёлтой линии увеличилась на 4,9 км.
«Мы достроили одну из самых протяженных линий метро, Солнцевскую ветку, от "Делового центра" до "Аэропорта Внуково", для этого пришлось пройти 70 км тоннелей, одни из самых глубоких станций в районе "Парка Победы". Построено 14 станций метро. Сегодня запускаем последние две - "Пыхтино" и "Внуково". Таким образом, от "Делового центра" до одного из самых крупнейших аэропортов страны - 40 минут. Уникальная ветка, которая соединяет центр города и действующий аэропорт», — сообщили мэр Собянин на торжественном открытии двух новых станций метро.
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Отмечается, что со станции "Аэропорт Внуково" также можно будет пересесть на платформу "Аэроэкспресса" и выйти на Вокзальную площадь аэропорта к остановкам общественного транспорта.
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Заместитель Собянина по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что благодаря продлению Солнцевской линии разгрузятся расположенные рядом с аэропортом магистрали — на 5% станет свободнее на Киевском и до 12% на Боровском шоссе.
Художественное оформление новых станций посвящено гражданской авиации. Если быть точнее, самолётами конструкторского бюро Туполева, имя которого носит аэропорт Внуково. Стены станций украшены воздушными судами и портретами авиаконструкторов Андрея и Алексея Туполевых.
В пешей доступности от новых станций проживает около 25 тысяч человек. Для них время ежедневных поездок сократится от 20 до 40 минут. Предполагается, что новыми станциями будут пользоваться более 22 тысячи пассажиров в сутки. К 2030 году пассажиропоток вырастет до 31 тысячи человек в сутки, предполагают в правительстве Москвы.
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А ведь я еще помню упоротые маршрутки с Юго-Западной и один автобус, ходящий раз в час. Потом было пустое поле с автобусом до Внуково в Саларьево, потом маршрут из Рассказовки и наконец метро!
Молодцы!