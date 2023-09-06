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В Москве открыли первую станцию метро в аэропорту

В Москве открыли первую станцию метро в аэропорту

Автор:
06 сентября 2023 15:37
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: Аэропорт Внуково   Видео   Метро   Москва   станции   фото   
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Станция посвящена конструкторскому бюро Туполева.

Сегодня в Москве открыли две станции метро Солнцевской линии (жёлтая ветка) — "Пыхтино" и "Аэропорт Внуково". Последняя является уникальной, поскольку расположена в непосредственной близости от одноимённой воздушной гавани — пассажиры смогут попасть в терминал аэропорта из метро по подземному пешеходному переходу.

Солнцевская линия ранее заканчивалась открытой в 2018 году станцией "Рассказовка". И спустя неполных пять лет появились ещё две — протяжённость нового участка жёлтой линии увеличилась на 4,9 км.

«Мы достроили одну из самых протяженных линий метро, Солнцевскую ветку, от "Делового центра" до "Аэропорта Внуково", для этого пришлось пройти 70 км тоннелей, одни из самых глубоких станций в районе "Парка Победы". Построено 14 станций метро. Сегодня запускаем последние две - "Пыхтино" и "Внуково". Таким образом, от "Делового центра" до одного из самых крупнейших аэропортов страны - 40 минут. Уникальная ветка, которая соединяет центр города и действующий аэропорт», — сообщили мэр Собянин на торжественном открытии двух новых станций метро.

Отмечается, что со станции "Аэропорт Внуково" также можно будет пересесть на платформу "Аэроэкспресса" и выйти на Вокзальную площадь аэропорта к остановкам общественного транспорта.

Заместитель Собянина по вопросам транспорта Максим Ликсутов рассказал, что благодаря продлению Солнцевской линии разгрузятся расположенные рядом с аэропортом магистрали — на 5% станет свободнее на Киевском и до 12% на Боровском шоссе.

Художественное оформление новых станций посвящено гражданской авиации. Если быть точнее, самолётами конструкторского бюро Туполева, имя которого носит аэропорт Внуково. Стены станций украшены воздушными судами и портретами авиаконструкторов Андрея и Алексея Туполевых.

В пешей доступности от новых станций проживает около 25 тысяч человек. Для них время ежедневных поездок сократится от 20 до 40 минут. Предполагается, что новыми станциями будут пользоваться более 22 тысячи пассажиров в сутки. К 2030 году пассажиропоток вырастет до 31 тысячи человек в сутки, предполагают в правительстве Москвы.

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Метки: Аэропорт Внуково   Видео   Метро   Москва   станции   фото   
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14  комментариев
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6k
MPEG-8 Час назад
Ту-95 смотрится символично!
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550
ruslan d 14 минут назад
Круто , наконец-то
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4k
Я дам вам парабеллум 16 минут назад
Красивое!
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1k
Максим Макашев Полчаса назад
ай яй яй! какой "удар поддых" нанесли таксибомбилам...
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135
Boka Максим Макашев 9 минут назад
ага, как же... метро ведь не всю ночь работает
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47k
Aleksandr Полчаса назад
Еще бы в Питере до Пулково протянули...
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36k
Опаньки 44 минуты назад
давайте теперь и в Шереметьево, чтобы совсем хорошо было, а то такой мегаполис и нет ветки метро в аэропорт ...
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16k
Majul 47 минут назад
Наконец-то до Внучки можно на метро доехать, как же давно мы этого ждали!
А ведь я еще помню упоротые маршрутки с Юго-Западной и один автобус, ходящий раз в час. Потом было пустое поле с автобусом до Внуково в Саларьево, потом маршрут из Рассказовки и наконец метро!
Молодцы!
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6k
Hugo_RnD Час назад
"эКскалатор" - это который в "калидоре"?!

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