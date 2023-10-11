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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 811 постов • 41 подписчик подписаться
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В московском метро столкнулись два поезда

В московском метро столкнулись два поезда

Автор:
11 октября 2023 11:08
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Метро   Москва   пострадавшие   станция Печатники   столкновение   
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По предварительным данным, пострадали два человека.

Столкновение произошло на станции метро "Печатники". Точной информации о причинах ЧП пока нет, на месте работают спасатели. Сообщается, что один из поездов готовился к отправке со станции, но внезапно в него влетел второй поезд. Произошло небольшое задымление, людей экстренно эвакуировали из подземки. Пока известно только о двух пострадавших. Это девушка-пассажир и машинист. Последний оказался зажат в кабине. Прямо сейчас спасатели пытаются его вызволить.

"Сегодня утром, в 10:22, на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд.


В настоящее время нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка»

Все службы мосметро работают над восстановлением движения на участке. Причины произошедшего установит специальная комиссия", — сообщили в Дептрансе Москвы.

К счастью, пострадавшие отделались лёгкими травмами. Всех пассажиров станции "Печатники" на 59 автобусах довезли до станции "Люблино".

По словам мэра Москвы Собянина, один из поездов был пустым и направлялся в депо. В скором времени движение на Люблинско-Дмитровской линии будет восстановлено.


"Сегодня в 10:30 на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии произошёл накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции. Среди пассажиров серьёзно пострадавших нет, получил травму машинист поезда, медиками оказывается помощь. Проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка", — написал Собянин в своём Телеграм-канале.

По предварительным данным, причиной столкновения могла стать техническая неисправность старого состава, который направлялся в депо, сообщили в оперативных службах.

По последним данным, пострадали четыре человека. Это машинист и трое пассажиров. По рассказам очевидцев, после удара все стоявшие в поезде люди упали, троим из них повезло меньше остальных.

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Метки: Видео   Метро   Москва   пострадавшие   станция Печатники   столкновение   
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24  комментария
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10k
Борис Карабанов 2 часа назад
1. Вот, до чего довёл.
2. Раньше такого не было.
3. Результат работы ценных иностранных специалистов налицо.
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3k
Past 15 минут назад
Я если честно ничего не понял. Сам живу в Печатниках, это сторона с которой поезд(тот который новый) выезжает. То есть если брать факты, либо этот поезд встретился со стоячим старым(говорят о другом все наоборот), либо на выезде из туннеля старый поезд двигался по встречному движению, но тогда должно было быть полное мясо, там оба состава бы разметало.
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17k
Голос Вселенной 21 минуту назад
Еще одна фобия теперь для доброй половины москвичей...
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1k
iKrek Полчаса назад
Я может совсем отстал от времени и так уже давно делается, но мне только сейчас бросилось в глаза: порадовала последовательность действий после аварии; сначала помощь пострадавшим и восстановление двежения, а потом уже разбор причин возниковения чп. Не как раньше, первое за что брались это поиск виновного, а всё остальное подождёт.
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15k
Kucher 38 минут назад
Блин! Спасибо за новую фобию. Полсотни лет прожил и не знал, что в МЕТРО могут поезда навстречу по одному пути поехать, да ещё и столкнуться.
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−20
ziichlg 58 минут назад
скрепненько
вот они китайские чипы из пылесоса на службе отечества ...
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9k
Trenzel2003 Час назад
Наверное машинист вернулся.
Ссылка www.youtube.com
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10k
Игорь Час назад
для понимания - прочности Яузы и номерного
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236
Алексей Игорь Полчаса назад
номерной как стоял, так и стоит, а яуза на метр укоротилась
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32k
Teodor Час назад
Садиться, по возможности, следует в предпоследний вагон - в последнюю дверь - на ближайшее к тебе сидячее место скамьи, расположенной впереди (по ходу движения) от этой двери. В случае столкновения-экстренного торможения вы плавно скользнете задницей вдоль скамьи и самортизируете на впереди сидящих. При наезде на ваш поезд поезда сзади до вас будет еще целый хвостовой вагон и хвост вашего вагона - до вас деформации не дойдут...
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14k
sos1960sos 2 часа назад
Стрелочник всегда, везде, во всём виноват, что там расследовать?
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