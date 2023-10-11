В московском метро столкнулись два поезда

"Сегодня утром, в 10:22, на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд.



В настоящее время нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка»

Все службы мосметро работают над восстановлением движения на участке. Причины произошедшего установит специальная комиссия", — сообщили в Дептрансе Москвы.