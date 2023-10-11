В московском метро столкнулись два поезда

По предварительным данным, пострадали два человека.
Столкновение произошло на станции метро "Печатники". Точной информации о причинах ЧП пока нет, на месте работают спасатели. Сообщается, что один из поездов готовился к отправке со станции, но внезапно в него влетел второй поезд. Произошло небольшое задымление, людей экстренно эвакуировали из подземки. Пока известно только о двух пострадавших. Это девушка-пассажир и машинист. Последний оказался зажат в кабине. Прямо сейчас спасатели пытаются его вызволить.
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"Сегодня утром, в 10:22, на станции метро «Печатники» Люблинско-Дмитровской линии произошел накат старого состава, который следовал из депо без пассажиров, на уже стоящий на станции поезд.
В настоящее время нет движения поездов от станции «Люблино» до станции «Дубровка»
Все службы мосметро работают над восстановлением движения на участке. Причины произошедшего установит специальная комиссия", — сообщили в Дептрансе Москвы.
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К счастью, пострадавшие отделались лёгкими травмами. Всех пассажиров станции "Печатники" на 59 автобусах довезли до станции "Люблино".
По словам мэра Москвы Собянина, один из поездов был пустым и направлялся в депо. В скором времени движение на Люблинско-Дмитровской линии будет восстановлено.
"Сегодня в 10:30 на станции метро "Печатники" Люблинско-Дмитровской линии произошёл накат поезда без пассажиров, который перегонялся в депо, на состав, стоящий на станции. Среди пассажиров серьёзно пострадавших нет, получил травму машинист поезда, медиками оказывается помощь. Проводятся ремонтно-восстановительные работы, движение поездов будет запущено в ближайшие несколько часов. Всем будет оказана необходимая помощь и поддержка", — написал Собянин в своём Телеграм-канале.
По предварительным данным, причиной столкновения могла стать техническая неисправность старого состава, который направлялся в депо, сообщили в оперативных службах.
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По последним данным, пострадали четыре человека. Это машинист и трое пассажиров. По рассказам очевидцев, после удара все стоявшие в поезде люди упали, троим из них повезло меньше остальных.
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2. Раньше такого не было.
3. Результат работы ценных иностранных специалистов налицо.
Представляю картину - вся платформа теперь ломится в один вагон.