На всероссийском конкурсе красоты среди незамужних девушек победила представительница Санкт-Петербурга.
В столичном концерном зале "Барвиха Luxury Village" назвали финалисток конкурса "Мисс Россия - 2023". Первое место завоевала 22-летняя уроженка Санкт-Петербурга Маргарита Голубева. Титул "Вице-мисс Россия - 2023" получила Елизавета Дудина из Тольятти, третье место (вторая вице-мисс Россия) досталось Любови Хохловой из Якутии.
Помимо короны Маргарита Голубева получила денежное вознаграждение в миллион рублей и возможность представлять Россию на международных конкурсах красоты "Мисс мира" и "Мисс Вселенная". Последний состоится 18 ноября в Эль-Сальвадоре.
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Сообщается, что в составе жюри присутствовали "Мисс Россия - 2001", "Мисс Вселенная - 2002", телеведущая Оксана Федорова, дизайнер Игорь Чапурин, композитор Владимир Матецкий, "Мисс Россия - 2006" Татьяна Котова и музыкант Дмитрий Маликов.
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По словам организаторов мероприятия, на участие в конкурсе они получили более 85 тысяч заявок от жительниц российских регионов. Из них члены жюри отобрали 50 конкурсанток.
Самый известный национальный конкурс красоты "Мисс-Россия" проводится с 1993 года. Участвовать в нём могут все незамужние девушки с российским гражданством в возрасте от 18 до 23 лет и ростом не ниже 173 сантиметра. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры России.
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