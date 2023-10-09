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Названа победительница конкурса "Мисс Россия&nbsp;— 2023"

Названа победительница конкурса "Мисс Россия — 2023"

Автор:
09 октября 2023 10:49
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Мисс Россия - 2023   Москва   конкурс   победительницы   фото   
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На всероссийском конкурсе красоты среди незамужних девушек победила представительница Санкт-Петербурга.

В столичном концерном зале "Барвиха Luxury Village" назвали финалисток конкурса "Мисс Россия - 2023". Первое место завоевала 22-летняя уроженка Санкт-Петербурга Маргарита Голубева. Титул "Вице-мисс Россия - 2023" получила Елизавета Дудина из Тольятти, третье место (вторая вице-мисс Россия) досталось Любови Хохловой из Якутии.

Помимо короны Маргарита Голубева получила денежное вознаграждение в миллион рублей и возможность представлять Россию на международных конкурсах красоты "Мисс мира" и "Мисс Вселенная". Последний состоится 18 ноября в Эль-Сальвадоре.

Сообщается, что в составе жюри присутствовали "Мисс Россия - 2001", "Мисс Вселенная - 2002", телеведущая Оксана Федорова, дизайнер Игорь Чапурин, композитор Владимир Матецкий, "Мисс Россия - 2006" Татьяна Котова и музыкант Дмитрий Маликов.

По словам организаторов мероприятия, на участие в конкурсе они получили более 85 тысяч заявок от жительниц российских регионов. Из них члены жюри отобрали 50 конкурсанток.

Самый известный национальный конкурс красоты "Мисс-Россия" проводится с 1993 года. Участвовать в нём могут все незамужние девушки с российским гражданством в возрасте от 18 до 23 лет и ростом не ниже 173 сантиметра. Мероприятие проводится при поддержке Министерства культуры России.

Источник:

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Метки: Видео   Мисс Россия - 2023   Москва   конкурс   победительницы   фото   
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3  комментария
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480
3_fon 15 минут назад
Симпатичная. Главное чтобы не начала делать себе сиськи, губы и т.д.
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41k
big_al 9 минут назад
Luxury Village = Элитная Деревня

один из вариантов перевода
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1k
Paguo Полчаса назад
А также Организаторы сего действия подтвердили накрутки голосов
https://lenta.ru/news/2023/10/08/organizator-miss-rossiya-podtverdila-nakrutki-golosov-na-sayte-konkursa/https://lenta.ru/news/2023/10/08/organizator-miss-rossiya-podtverdila-nakrutki-golosov-na-sayte-konkursa/
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