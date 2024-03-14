В Москве мужчина столкнул девушку под приближающийся поезд в метро

Инцидент произошёл вчера вечером, 13 марта, на станции метро "Войковская". Мужчина в ходе конфликта сбросил свою знакомую с платформы под приближающийся поезд, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Как выяснилось позднее, это была его девушка — 39-летний мужчина решил с ней расправиться после того, как она заявила о разрыве отношений.





На кадрах видно, что один из очевидцев попытался помешать преступнику, но немного не успел. К счастью, успел машинист. Он применил экстренное торможение и электропоезд остановился в нескольких метрах от сброшенной на пути девушки.