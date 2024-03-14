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В Москве мужчина столкнул девушку под приближающийся поезд в метро

В Москве мужчина столкнул девушку под приближающийся поезд в метро

Автор:
14 марта 2024 17:31
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Метро   Москва   конфликт   поезд   покушение на убийство   
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К счастью, машинист успел среагировать и девушка не пострадала.

Инцидент произошёл вчера вечером, 13 марта, на станции метро "Войковская". Мужчина в ходе конфликта сбросил свою знакомую с платформы под приближающийся поезд, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Как выяснилось позднее, это была его девушка — 39-летний мужчина решил с ней расправиться после того, как она заявила о разрыве отношений.


На кадрах видно, что один из очевидцев попытался помешать преступнику, но немного не успел. К счастью, успел машинист. Он применил экстренное торможение и электропоезд остановился в нескольких метрах от сброшенной на пути девушки.

Отмечается, что преступнику не позволил скрыться один из очевидцев, в ролике видно, как он побежал за злоумышленником. В столичной прокуратуре сообщили, что в ближайшее время задержанный пройдёт психолого-психиатрическую экспертизу. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство").

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Метки: Видео   Метро   Москва   конфликт   поезд   покушение на убийство   
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5  комментариев
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4k
Максим Макашев 36 минут назад
Весна идёт, весне - дорогу!
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22k
Shtoppi 21 минуту назад
какое-то ничтожество судя по видео. не удивительно что его баба бросила.
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496
danieldewitte Полчаса назад
А голосок ска, типа я не ипучая мразь, я овечка белая и пушистая, заблудилась, зашла не в те двери.
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5k
Феликс Дзержинский Полчаса назад
Привязать за яйца к самому высокому мосту и сбросить вниз.
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