В Москве мужчина столкнул девушку под приближающийся поезд в метро

К счастью, машинист успел среагировать и девушка не пострадала.
Инцидент произошёл вчера вечером, 13 марта, на станции метро "Войковская". Мужчина в ходе конфликта сбросил свою знакомую с платформы под приближающийся поезд, сообщает официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Как выяснилось позднее, это была его девушка — 39-летний мужчина решил с ней расправиться после того, как она заявила о разрыве отношений.
На кадрах видно, что один из очевидцев попытался помешать преступнику, но немного не успел. К счастью, успел машинист. Он применил экстренное торможение и электропоезд остановился в нескольких метрах от сброшенной на пути девушки.
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Отмечается, что преступнику не позволил скрыться один из очевидцев, в ролике видно, как он побежал за злоумышленником. В столичной прокуратуре сообщили, что в ближайшее время задержанный пройдёт психолого-психиатрическую экспертизу. Против него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство").
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