В столичном метро задержали банду мошенников-попрошаек с девятилетним стажем

Группа из семи аферистов орудовала на станциях кольцевой линии метро.
В столичном метро оперативники задержали группу мошенников, которая очень убедительно выпрашивала у пассажиров деньги. У аферистов всё было схвачено. Была легенда о том, что их обманули в большом городе и теперь у них нет денег на билет до дома. Для правдоподобности были чемоданы и глаза на мокром месте — они втирали специальную мазь, которая вызывала слезоотделение. При этом курировали женщин-попрошаек двое мужчин, они выбирали место для обмана и следили, чтобы ситуация не выходила из-под контроля.
Мошенницы просили у жертв не по сто рублей, а по 3-6 тысяч. И что самое удивительное, находились люди, которые верили в их историю и расставались со своими деньгами. Как удалось установить оперативникам, в среднем мошенники обманывали около 20 человек в день.
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Орудовали мошенники на нескольких станциях кольцевой линии столичного метро. Причём делали это довольно давно. Одна из задержанных призналась, что занимается подобным аферами уже 9 лет, из них 4 года — в Москве.
"Оперативникам удалось установить личности и задержать подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, документы, банковские карты. Ведется работа по установлению всех потерпевших и возможных соучастников криминальной схемы", — сообщила представитель МВД Ирина Волк.
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Против задержанных возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в значительном размере"). Четверых фигурантов поместили в СИЗО, остальных отпустили под подписку о невыезде.
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Василий Шукшин.
Ведь нельзя же просто взять и дать человеку в метро такую сумму.
и, да, по работе регулярно нанимаем разнорабочих, там много таких "приехалпопалнемогууехать", вот только они на билет домой не попрошайничают, а зарарабатывают. грязно, тяжело, низкооплачиваемо, но работают, не попрошайничают.
и кстати, нэ-нэ-побирушки даже среди самих нэ-нэ люди второго сорта.