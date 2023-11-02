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В столичном метро задержали банду мошенников-попрошаек с девятилетним стажем

В столичном метро задержали банду мошенников-попрошаек с девятилетним стажем

Автор:
02 ноября 2023 12:11
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Метро   Москва   задержание   мошенники   попрошайки   
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Группа из семи аферистов орудовала на станциях кольцевой линии метро.

В столичном метро оперативники задержали группу мошенников, которая очень убедительно выпрашивала у пассажиров деньги. У аферистов всё было схвачено. Была легенда о том, что их обманули в большом городе и теперь у них нет денег на билет до дома. Для правдоподобности были чемоданы и глаза на мокром месте — они втирали специальную мазь, которая вызывала слезоотделение. При этом курировали женщин-попрошаек двое мужчин, они выбирали место для обмана и следили, чтобы ситуация не выходила из-под контроля.


Мошенницы просили у жертв не по сто рублей, а по 3-6 тысяч. И что самое удивительное, находились люди, которые верили в их историю и расставались со своими деньгами. Как удалось установить оперативникам, в среднем мошенники обманывали около 20 человек в день.

Орудовали мошенники на нескольких станциях кольцевой линии столичного метро. Причём делали это довольно давно. Одна из задержанных призналась, что занимается подобным аферами уже 9 лет, из них 4 года — в Москве.



"Оперативникам удалось установить личности и задержать подозреваемых. В ходе обысков по местам их проживания полицейские обнаружили и изъяли мобильные телефоны, документы, банковские карты. Ведется работа по установлению всех потерпевших и возможных соучастников криминальной схемы", — сообщила представитель МВД Ирина Волк.

Против задержанных возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в значительном размере"). Четверых фигурантов поместили в СИЗО, остальных отпустили под подписку о невыезде.

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Метки: Видео   Метро   Москва   задержание   мошенники   попрошайки   
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17  комментариев
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1k
Сид 2 часа назад
Дураков у нас много.
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14k
Minos 14 минут назад
Из-за таких вот моральных уродов люди и проходят мимо действительно нуждающихся в помощи людей. Твари конченные.
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51
uid-tfwhppoz 15 минут назад
первая точно Симоньян...
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626
Николай Александрович Полчаса назад
А что они предлагали взамен 6 т.р. ?

Ведь нельзя же просто взять и дать человеку в метро такую сумму.
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59k
Олег 36 минут назад
ай нанэ нанэ.... биомусор. Еще один нарыв, который нужно вырезать
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4k
leofox 47 минут назад
Ну, как говорится: Лох не мамонт...
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15k
Ivan Час назад
Ссылка youtu.be
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6k
hhwost Час назад
простой непреложный факт: все места нищих поделены и контролируются. постороннего, без крыши, как минимум сильно изобьют, а то и убьют. какую бы жалостливую историю вам не рассказывали - не верьте. 99,999% это профессиональные побирушки.
и, да, по работе регулярно нанимаем разнорабочих, там много таких "приехалпопалнемогууехать", вот только они на билет домой не попрошайничают, а зарарабатывают. грязно, тяжело, низкооплачиваемо, но работают, не попрошайничают.
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24k
ЦСКА Час назад
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306
Александр Перышков 2 часа назад
на верхнем фото сильно на тв пропагандистку одну похожа, она?
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123k
parallax 2 часа назад
Ай, нанэ?
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165
bambooworm hhwost 21 минуту назад
У них всего два сорта. Барон и его семья - первый и второй - все остальное.
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