В столичном метро задержали банду мошенников-попрошаек с девятилетним стажем

В столичном метро оперативники задержали группу мошенников, которая очень убедительно выпрашивала у пассажиров деньги. У аферистов всё было схвачено. Была легенда о том, что их обманули в большом городе и теперь у них нет денег на билет до дома. Для правдоподобности были чемоданы и глаза на мокром месте — они втирали специальную мазь, которая вызывала слезоотделение. При этом курировали женщин-попрошаек двое мужчин, они выбирали место для обмана и следили, чтобы ситуация не выходила из-под контроля.



Мошенницы просили у жертв не по сто рублей, а по 3-6 тысяч. И что самое удивительное, находились люди, которые верили в их историю и расставались со своими деньгами. Как удалось установить оперативникам, в среднем мошенники обманывали около 20 человек в день.