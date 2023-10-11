Начальник столичного Метрополитена назвал причину столкновения поездов в «Печатниках»

Тут замешан «человеческий фактор».
Сегодня утром на салатовой ветке московского метро столкнулись 2 поезда: один из составов был с пассажирами, второй - следовал в депо.
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Как сообщил мэр Сергей Собянин:
В вагоне криков, ничего не было. Единственное — мы шептались в вагоне, не понимали, что произошло. Женщина рядом спросила: «Это теракт?» Но я подумал, что никакого взрыва не было, крови на выходе тоже, трупов тем более. Так что стало понятно, что в нас въехали, - рассказал очевидец.
Сейчас стало известно о причине аварии. Руководитель московского метро Виктор Козловский заявил:
Определена причина наката поезда на станции метро «Печатники» — это принятие неверного решения об отключении вручную системы АРС (автоматическая система регулирования скорости) машинистом поезда без пассажиров. Машинист поезда подтвердил, что совершил такую серьезную ошибку, при этом у него больше 20 лет опыта вождения, он является машинистом-инструктором.
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Ретро-поезд «Яуза» следовал в депо, чтобы затем стать экспонатом музея.
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Причин почему поезд может встать в тоннеле совершенно конечное и вполне просчитываемое количество. И каждая из них вполне может быть запрограммирована и обеспечена соответствующими датчиками.