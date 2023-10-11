Начальник столичного Метрополитена назвал причину столкновения поездов в «Печатниках»

В вагоне криков, ничего не было. Единственное — мы шептались в вагоне, не понимали, что произошло. Женщина рядом спросила: «Это теракт?» Но я подумал, что никакого взрыва не было, крови на выходе тоже, трупов тем более. Так что стало понятно, что в нас въехали, - рассказал очевидец.