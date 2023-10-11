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Начальник столичного Метрополитена назвал причину столкновения поездов в «Печатниках»

Начальник столичного Метрополитена назвал причину столкновения поездов в «Печатниках»

Автор:
11 октября 2023 16:08
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Метро   Москва   машинист   ошибка   поезд   столкновение   
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Тут замешан «человеческий фактор».

Сегодня утром на салатовой ветке московского метро столкнулись 2 поезда: один из составов был с пассажирами, второй - следовал в депо.

Как сообщил мэр Сергей Собянин:

В вагоне криков, ничего не было. Единственное — мы шептались в вагоне, не понимали, что произошло. Женщина рядом спросила: «Это теракт?» Но я подумал, что никакого взрыва не было, крови на выходе тоже, трупов тем более. Так что стало понятно, что в нас въехали, - рассказал очевидец.

Сейчас стало известно о причине аварии. Руководитель московского метро Виктор Козловский заявил:

Определена причина наката поезда на станции метро «Печатники» — это принятие неверного решения об отключении вручную системы АРС (автоматическая система регулирования скорости) машинистом поезда без пассажиров. Машинист поезда подтвердил, что совершил такую серьезную ошибку, при этом у него больше 20 лет опыта вождения, он является машинистом-инструктором.

Ретро-поезд «Яуза» следовал в депо, чтобы затем стать экспонатом музея.

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Метки: Видео   Метро   Москва   машинист   ошибка   поезд   столкновение   
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26k
Сталкер 2 часа назад
Хороший инструктор...
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128
Феличита Сталкер Час назад
возможно его "попросили" так сказать, в жизни таких случаев немало , когда подчинённые брали на себя вину начальства. Хотя здесь вряд ли, так как статус профи это машинист уже никогда не получит
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22k
Mike Miller 42 минуты назад
Вообще говоря, метрополитен - самый очевидный общественный транспорт для полноценного отказа от машинистов/водителей. По сути нужны только контролеры на станциях, что будут давать добро на отправление (закрытие дверей) каждого следующего поезда. А еёщ вернее - давать автомату отбой на это действие, в случае какого-то ЧП, для которого будет недостаточно фотоэлементов в дверях. И на сколько я понимаю, на каждой станции уже сейчас есть персонал.
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1k
Ugo 43 минуты назад
Разъ$бал музейный экспонат. Инструктор жуев...
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22k
Mike Miller 46 минут назад
Мужик погонять, что ли, решил?
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52
Dmitry 47 минут назад
Нет ничего хуже профессионалов с большим опытом - они уже считают, что для них правила не писаны. Особенно это чревато в авиации.
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41k
Сергей Час назад
Осень. Гололёд однако в головёшке!
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