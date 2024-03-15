"Мы не забыли Норд-Ост": москвичи возмущены пассажирками в никабах

Удивляет и тот факт, что даже в республиках Средней Азии подобные наряды в общественных местах запрещены. К примеру, в Узбекистане закон о запрете никабов был подписан в октябре 2023 года. За нарушение закона положен штраф в размере от 10 до 15 БРВ (от 3,3 млн до 4,95 млн сумов или $270 — $406). Исключение составляют случаи, когда ношение повязки, закрывающей лицо, необходимо по медицинским показаниям или по служебной необходимости. Также в Узбекистане штрафуют за мусульманский брачный обряд никях, если он не подкрепляется регистрацией брака. Таким образом в стране пытаются бороться в исламским радикализмом и многоженством.