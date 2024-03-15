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"Мы не забыли Норд-Ост": москвичи возмущены пассажирками в никабах

"Мы не забыли Норд-Ост": москвичи возмущены пассажирками в никабах

Автор:
15 марта 2024 17:04
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Метро   Москва   никаб   норд-ост   пассажиры   радикальный ислам   
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Накидки, скрывающие лица, распространены далеко не во всех мусульманских странах. А у россиян они подспудно вызывают ощущение беспокойства и тревоги. Пассажиры в московском транспорте перестали молчать и делают замечания девушкам в никабах.

Сразу два похожих эпизода завирусились в соцсетях. Мужчина вежливо пояснил покрытой девушке, что такие накидки в нашей стране запрещены (на самом деле - нет, но не приветствуются). По его словам, россияне еще не забыли Норд-Ост, а ведь среди террористов, проникнувших на территорию концертного зала, было много мусульманок в таких нарядах. Под просторной одеждой было легко скрыть пояс шахида, напичканный взрывчаткой, и пронести оружие.


Похожий эпизод произошёл в московском метро. Армянка сделала замечание девушке в никабе. Многим другим также непонятно, почему в подземку пускают полностью закрытую тканью пассажирку. Ведь при необходимости из-за никаба её невозможно будет идентифицировать.


Удивляет и тот факт, что даже в республиках Средней Азии подобные наряды в общественных местах запрещены. К примеру, в Узбекистане закон о запрете никабов был подписан в октябре 2023 года. За нарушение закона положен штраф в размере от 10 до 15 БРВ (от 3,3 млн до 4,95 млн сумов или $270 — $406). Исключение составляют случаи, когда ношение повязки, закрывающей лицо, необходимо по медицинским показаниям или по служебной необходимости. Также в Узбекистане штрафуют за мусульманский брачный обряд никях, если он не подкрепляется регистрацией брака. Таким образом в стране пытаются бороться в исламским радикализмом и многоженством.

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Метки: Видео   Метро   Москва   никаб   норд-ост   пассажиры   радикальный ислам   
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26  комментариев
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6k
Pashuta 2 часа назад
Иногда смотрю на Москву и думаю что туда приехали самые отмороженные))) то машину посреди дороги остановят, коврик у капота растелит и намаз начинают читать, или водитель автобуса ехал и встал, время намаза, то в метро вот такие вот персонажи барсалеи без фэйса, или начинают в том же метро намаз читать перед вагоном))) у вас там они совсем ебобо???? Почему у нас в Казахстане такого трэша нет, а в России есть???
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272
Xiks 2 минуты назад
Не спрашивайте почему они в этих балахонах. Сверху так решили. Свой народ даже не на втором месте. А в конце списка...
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4k
DDoS 9 минут назад
Натянув на голову капюшон и одев медицинскую маску на лицо, человек будет выглядеть как в никабе, но претензий к нему не будет (при COVIDe так все и ходили). Так в чём же здесь проблема? Воспоминания о прошлом? Террористы не будут привлекать к себе внимание. Они загримируются в бабушку, в дедушку, в мента и т.д. Вспомнили Норд-Ост, но по факту никто не видел как они туда пробрались. Уже в никабах они в зале. Лучше присмотритесь к живущим рядом соседям. Сегодня и славяне готовы на подлость.
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24k
Valiko 11 минут назад
на Кубани немало закутанных в черные тряпки с ног до головы женщин, но лицо открыто. И ни у кого вопросов не возникает, что там в этих шторах спрятано - пояс смертницы, сп#жженные продукты или большие сиськи - потому что по лицу читается человек.
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39k
Алексей 13 минут назад
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10k
Trenzel2003 18 минут назад
Пока замечания. А скоро срывать начнут и морды бить!
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360
Кот Чеширский 18 минут назад
"в Узбекистане закон о запрете никабов был подписан в октябре 2023 года"
Так сейчас у нас дружественная страна Иран, а не Узбекистан.
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10k
soar 21 минуту назад
А я бы не запрещал, просто надо дать указание милиции проверять личность таких людей. Когда у тебя за пол часа проверяют паспорт десять раз, разумеется со снятием никаба и со сверкой физиономии, это быстро отобьет охоту даже у самых упоротых.
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7k
Трям 24 минуты назад
Надо просто приказать ментам открывать по ним стрельбу без предупреждения, как по потенциальным террористам, скрывающим пояс шахида - на след день все голые будут бегать.
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2k
Андерсен 36 минут назад
Если мужики будут ходить в балаклавах, их тут же повяжут. А по назначению это то же самое, что и никаб - скрывать лицо.
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142k
parallax 51 минуту назад
Никаб как и паранджа, признак дремуче-радикального ислама... со всеми вытекающими.
Надо это дело не затягивая законодательно запрещать, ибо чревато корайне неприятными последствиями. В Средней Азии и на Кавказе власти с этим делом знакомы, и поэтому не дают такому спуска.
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1k
Фидель 57 минут назад
Когда полиция начнёт на каждом шагу проверять их,сами перстанут носить,а граждане должны поспособствовать,при виде таких к полийским подходить и объяснять мол ведёт она себя как то страно,вдруг что-то задумала?
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22k
Shtoppi Час назад
наши власти дали всему этому дерьму пустить в России корни и творить что им захочется, да еще и законами прикрыли, так что чему тут удивляться, когда всё это на высшем уровне власти имеет поддержку.
складывается ощущение что всю эту черножопую тему, чинуши и правители, не просто так тут проталкивают.
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7k
alex Час назад
Запретить это говно и отправить чернильниц со своими мужьями в кишлаки, пусть там так и ходят, ипанутые
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8k
Alex Час назад
Гниды черножопые.
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22k
иванов дмитрий Час назад
Чечня (мусульманский регион) -никаб запрещен и никто не одевает и запрету не возмущается. Потому что там полиция быстро обьяснит.
Москва - для приезжих можно все ?
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2M
Иван Кемеров Час назад
Норд-Ост. Эти "люди" пытаются своим одеянием - мешком на морде - напомнить нам о нашей слабости.
Норд-Ост. Эти "люди" пытаются своим одеянием - мешком на морде - напомнить нам о нашей слабости.
Норд-Ост. Эти "люди" пытаются своим одеянием - мешком на морде - напомнить нам о нашей слабости.
Норд-Ост. Эти "люди" пытаются своим одеянием - мешком на морде - напомнить нам о нашей слабости.
Норд-Ост. Эти "люди" пытаются своим одеянием - мешком на морде - напомнить нам о нашей слабости.
Норд-Ост. Эти "люди" пытаются своим одеянием - мешком на морде - напомнить нам о нашей слабости.
Норд-Ост. Эти "люди" пытаются своим одеянием - мешком на морде - напомнить нам о нашей слабости.
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360
Кот Чеширский Иван Кемеров 16 минут назад
зато вот совсем не вспоминаются попытки изнасилований женщин в паранджах и никабах
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