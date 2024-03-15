"Мы не забыли Норд-Ост": москвичи возмущены пассажирками в никабах

Накидки, скрывающие лица, распространены далеко не во всех мусульманских странах. А у россиян они подспудно вызывают ощущение беспокойства и тревоги. Пассажиры в московском транспорте перестали молчать и делают замечания девушкам в никабах.
Сразу два похожих эпизода завирусились в соцсетях. Мужчина вежливо пояснил покрытой девушке, что такие накидки в нашей стране запрещены (на самом деле - нет, но не приветствуются). По его словам, россияне еще не забыли Норд-Ост, а ведь среди террористов, проникнувших на территорию концертного зала, было много мусульманок в таких нарядах. Под просторной одеждой было легко скрыть пояс шахида, напичканный взрывчаткой, и пронести оружие.
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Похожий эпизод произошёл в московском метро. Армянка сделала замечание девушке в никабе. Многим другим также непонятно, почему в подземку пускают полностью закрытую тканью пассажирку. Ведь при необходимости из-за никаба её невозможно будет идентифицировать.
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Удивляет и тот факт, что даже в республиках Средней Азии подобные наряды в общественных местах запрещены. К примеру, в Узбекистане закон о запрете никабов был подписан в октябре 2023 года. За нарушение закона положен штраф в размере от 10 до 15 БРВ (от 3,3 млн до 4,95 млн сумов или $270 — $406). Исключение составляют случаи, когда ношение повязки, закрывающей лицо, необходимо по медицинским показаниям или по служебной необходимости. Также в Узбекистане штрафуют за мусульманский брачный обряд никях, если он не подкрепляется регистрацией брака. Таким образом в стране пытаются бороться в исламским радикализмом и многоженством.
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Так сейчас у нас дружественная страна Иран, а не Узбекистан.
Надо это дело не затягивая законодательно запрещать, ибо чревато корайне неприятными последствиями. В Средней Азии и на Кавказе власти с этим делом знакомы, и поэтому не дают такому спуска.
складывается ощущение что всю эту черножопую тему, чинуши и правители, не просто так тут проталкивают.
Москва - для приезжих можно все ?