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Киргиз напал на иностранца, который назвал его "чуркой"

Киргиз напал на иностранца, который назвал его "чуркой"

Автор:
12 октября 2023 09:54
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Метро   Москва   иностранцы   интересное   киргиз   нападение   фото   
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В метро Москвы разыгралась нешуточная драма.

В столичном метро случилась драка двух иностранцев. Один из них назвал другого "чуркой" и завязался конфликт. Ролик разлетелся по Telegram-каналам. Сообщается, что один из иностранцев является выходцем из Киргизии, национальность второго не установлена.

Подбежавший контролёр долго не мог освободить одного из приезжих. Полицейские проводят проверку.

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Метки: Видео   Метро   Москва   иностранцы   интересное   киргиз   нападение   фото   
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10  комментариев
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61k
pynh 45 минут назад
чурки совсем охренели
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2k
Сергей Зайцев 2 минуты назад
Блин как старом анекдоте.
Сидит в ресторане хохол и зовёт официанта- силь пожалуйста принесите
Рядом за столиком грузин - не силь, а сол, чурка нэ русский....
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3k
SmartCat101 11 минут назад
опять овцеёбы баранят!!!
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21k
иванов дмитрий 12 минут назад
Пройдет время и они свой хамас в России создадут. (((
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164
Нежмисто Живисто 19 минут назад
Второй таджик
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561
vipilshik Полчаса назад
В этом видео всё прекрасно!
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3k
krokodilov Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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94
ruslan d 41 минуту назад
Красота
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56k
dima423 43 минуты назад
мог бы и земляком назвать, смысл тот же был бы)))
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