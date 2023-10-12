Киргиз напал на иностранца, который назвал его "чуркой"

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В метро Москвы разыгралась нешуточная драма.
В столичном метро случилась драка двух иностранцев. Один из них назвал другого "чуркой" и завязался конфликт. Ролик разлетелся по Telegram-каналам. Сообщается, что один из иностранцев является выходцем из Киргизии, национальность второго не установлена.
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Подбежавший контролёр долго не мог освободить одного из приезжих. Полицейские проводят проверку.
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Метки: Видео Метро Москва иностранцы интересное киргиз нападение фото
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