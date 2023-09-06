У побережья Аляски на морском дне нашли загадочное «золотое яйцо»

Исследователи океанского дна в районе Аляски наткнулись на причудливый блестящий объект, похожий на яйцо, из которого в фильме «Чужой» вылуплялся «лицехват». Специалисты не смогли опознать находку и признались, что никогда ничего подобного не видели!
Найденный объект имеет золотистый цвет, в нём есть отверстие, он блестящий, а на ощупь нежный, как кожа или мягкая ткань.
Что это за штука? Оболочка плодного яйца или остатки морской губки? Лабораторные анализы должны показать больше, но пока чёткого ответа у учёных нет.
«Золотое яйцо» было найдено на глубине 3 км во время экспедиции под руководством NOAA (Национального управления океанических и атмосферных исследований США). Событие транслировалось онлайн.
С помощью дистанционно управляемого манипулятора объект сняли с камня и вытащили на берег. Лабораторные анализы, скорее всего, помогут раскрыть его таинственную сущность.
Специалисты не пришли к единому выводу о том, что стало причиной зияющего отверстия спереди. Возможно, это результат ссоры с другим морским существом.
«Что-то пыталось проникнуть внутрь… или выйти», — сказал один из исследователей во время прямой трансляции.
А другой добавил: «Я очень надеюсь, что когда мы в это ткнём, что-нибудь не решит выйти наружу».
Они добавили, что процесс обнаружения напомнил им начало фильма ужасов, имея в виду культовую сцену из фильма Ридли Скотта «Чужой», в которой персонаж Джона Хёрта встречает «лицехвата» на другой планете.
«Когда наши коллективные знания не помогают идентифицировать объект, это что-то странное, — удивляются исследователи. — Какое животное могло сделать такую плодную оболочку?»
Учитывая, что примерно две трети глубоководных организмов наукой не изучены, находка может означать новое захватывающее открытие.
Керри Хауэлл, профессор глубоководной экологии в Плимутском университете, согласилась, что объект очень необычный. «За 20 лет исследования морских глубин я не видела ничего подобного, — сказала она. — Всегда интересно увидеть что-то новое, и я с нетерпением буду ждать анализа образца, чтобы понять, что это такое на самом деле».
Мюррей Робертс, профессор морской биологии в Эдинбургском университете, согласился с гипотезой о том, что это может быть оболочка зародыша.
«Некоторые виды, в том числе уязвимые глубоководные рыбы, такие как акулы и скаты, откладывают яйца на подводных горах или в холодноводных коралловых средах обитания, — рассказал он. — Отсюда и отверстие — что-то вылупилось и уплыло».
«Золотое яйцо» было найдено на восьмой день экспедиции NOAA Seascape Alaska 5, которая продлится с 23 августа по 16 сентября. Задачи экспедиции — картографирование района и погружение дистанционно управляемых транспортных средств на глубины более 200 метров для исследования глубоководных мест обитания кораллов и губок.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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