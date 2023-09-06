У побережья Аляски на морском дне нашли загадочное «золотое яйцо»

«Когда наши коллективные знания не помогают идентифицировать объект, это что-то странное, — удивляются исследователи. — Какое животное могло сделать такую плодную оболочку?»

Учитывая, что примерно две трети глубоководных организмов наукой не изучены, находка может означать новое захватывающее открытие.

Керри Хауэлл, профессор глубоководной экологии в Плимутском университете, согласилась, что объект очень необычный. «За 20 лет исследования морских глубин я не видела ничего подобного, — сказала она. — Всегда интересно увидеть что-то новое, и я с нетерпением буду ждать анализа образца, чтобы понять, что это такое на самом деле».

Мюррей Робертс, профессор морской биологии в Эдинбургском университете, согласился с гипотезой о том, что это может быть оболочка зародыша.

«Некоторые виды, в том числе уязвимые глубоководные рыбы, такие как акулы и скаты, откладывают яйца на подводных горах или в холодноводных коралловых средах обитания, — рассказал он. — Отсюда и отверстие — что-то вылупилось и уплыло».

«Золотое яйцо» было найдено на восьмой день экспедиции NOAA Seascape Alaska 5, которая продлится с 23 августа по 16 сентября. Задачи экспедиции — картографирование района и погружение дистанционно управляемых транспортных средств на глубины более 200 метров для исследования глубоководных мест обитания кораллов и губок.