FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10741 пост • 1450 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
У побережья Аляски на морском дне нашли загадочное «золотое яйцо»

У побережья Аляски на морском дне нашли загадочное «золотое яйцо»

Автор:
06 сентября 2023 15:36
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Аляска   глубоководные животные   глубоководные рыбы   исследование океана   на дне   на дне океана   находка   океанография   
1362
5

Исследователи океанского дна в районе Аляски наткнулись на причудливый блестящий объект, похожий на яйцо, из которого в фильме «Чужой» вылуплялся «лицехват». Специалисты не смогли опознать находку и признались, что никогда ничего подобного не видели!


Найденный объект имеет золотистый цвет, в нём есть отверстие, он блестящий, а на ощупь нежный, как кожа или мягкая ткань.


Что это за штука? Оболочка плодного яйца или остатки морской губки? Лабораторные анализы должны показать больше, но пока чёткого ответа у учёных нет.


×
×

«Золотое яйцо» было найдено на глубине 3 км во время экспедиции под руководством NOAA (Национального управления океанических и атмосферных исследований США). Событие транслировалось онлайн.


С помощью дистанционно управляемого манипулятора объект сняли с камня и вытащили на берег. Лабораторные анализы, скорее всего, помогут раскрыть его таинственную сущность.


Специалисты не пришли к единому выводу о том, что стало причиной зияющего отверстия спереди. Возможно, это результат ссоры с другим морским существом.


«Что-то пыталось проникнуть внутрь… или выйти», — сказал один из исследователей во время прямой трансляции.


А другой добавил: «Я очень надеюсь, что когда мы в это ткнём, что-нибудь не решит выйти наружу».


Они добавили, что процесс обнаружения напомнил им начало фильма ужасов, имея в виду культовую сцену из фильма Ридли Скотта «Чужой», в которой персонаж Джона Хёрта встречает «лицехвата» на другой планете.


«Когда наши коллективные знания не помогают идентифицировать объект, это что-то странное, — удивляются исследователи. — Какое животное могло сделать такую плодную оболочку?»


Учитывая, что примерно две трети глубоководных организмов наукой не изучены, находка может означать новое захватывающее открытие.


Керри Хауэлл, профессор глубоководной экологии в Плимутском университете, согласилась, что объект очень необычный. «За 20 лет исследования морских глубин я не видела ничего подобного, — сказала она. — Всегда интересно увидеть что-то новое, и я с нетерпением буду ждать анализа образца, чтобы понять, что это такое на самом деле».


Мюррей Робертс, профессор морской биологии в Эдинбургском университете, согласился с гипотезой о том, что это может быть оболочка зародыша.


«Некоторые виды, в том числе уязвимые глубоководные рыбы, такие как акулы и скаты, откладывают яйца на подводных горах или в холодноводных коралловых средах обитания, — рассказал он. — Отсюда и отверстие — что-то вылупилось и уплыло».


«Золотое яйцо» было найдено на восьмой день экспедиции NOAA Seascape Alaska 5, которая продлится с 23 августа по 16 сентября. Задачи экспедиции — картографирование района и погружение дистанционно управляемых транспортных средств на глубины более 200 метров для исследования глубоководных мест обитания кораллов и губок.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Ynews   Аляска   глубоководные животные   глубоководные рыбы   исследование океана   на дне   на дне океана   находка   океанография   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
6k
Наталья 47 минут назад
зря они это вытащили...мы еще от короновируса не отошли
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
31k
БамбарбияКиргуду Минуту назад
В яйце должна быть игла,а игла это смерть кощея.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Андрей Кузнецов 19 минут назад
Сопля Кашалота ?. я думал- они не чихают.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Роман Полчаса назад
Ля, не трогайте! Поставьте на место! Тут и так ппц в мире не прекращающийся...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
47k
Aleksandr Полчаса назад
главное-не дать сожрать китайцам...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Потому что я Алёша 36 минут назад
...кусок утеплителя.. Вот смеху то будет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Ухалус Посовиномус 43 минуты назад
Кто-то банку акриловой краски золотистой уронил когда-то... банка соржавела и рассыпалась ,а краска полимеризовавшаяся осталась
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

107362



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Калифорнийский чёрный зайчик: он похож на живое нефтяное пятно и весит как собака
Калифорнийский чёрный зайчик: он похож на живое нефтяное пятно и весит как собака
После 15 лет в тесной клетке лев обрел долгожданную свободу
После 15 лет в тесной клетке лев обрел долгожданную свободу
Набирающие популярность в сообществах
Советское образование времён Сталина лучшее в мире
Советское образование времён Сталина лучшее в мире
В Уфе. Входи и смотри
В Уфе. Входи и смотри
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Собирая новый компьютер

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#люди#Юмор#кино#позитив#США#забавно#дети#факты#магазин#Метро
#фото#Прикол#интересно#фильм#история#Китай#истории#Москва#негатив#ограбление
#в мире#животные#криминал#полиция#улыбнуло#подборка#сарказм#маразм#задержание#преступление
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё Ученые нашли «плавающее золото» внутри мёртвого кита Ученые нашли «плавающее золото» внутри мёртвого кита Учёные впервые определили состав духов, которыми пользовались в Древнем Риме Учёные впервые определили состав духов, которыми пользовались в Древнем Риме Мужчина нашел секретную комнату на чердаке с вещами времён Второй мировой войны Мужчина нашел секретную комнату на чердаке с вещами времён Второй мировой войны На дне озера Гурон нашли парусник, который отлично сохранился На дне озера Гурон нашли парусник, который отлично сохранился 8-летняя девочка случайно раскопала артефакт эпохи неолита 8-летняя девочка случайно раскопала артефакт эпохи неолита

На что жалуетесь?

Вернуться