В озере Мичиган нашли затонувшую шхуну в прекрасном состоянии

Основная цель «Тринидада» заключалась в перевозке угля или железа из Освего, штат Нью-Йорк, тогдашней восточной конечной точки озер, в Чикаго и Милуоки на западных озерах. Оттуда она возвращалась с «золотом прерий», пшеницей из Висконсина, которую затем отправляли по каналу Эри или Освего в большие города восточного побережья. Торговля зерном была чрезвычайно прибыльной, и «Тринидад» заработал состояние для своих владельцев, совершив за свою карьеру сотни рейсов.

К сожалению, владельцы «Тринидада» не вложили много средств в содержание судна, и его карьера оказалась относительно короткой для той эпохи. Страховые записи показывают, что в 1867 году судно стоило 22 000 долларов, но к 1878 году его стоимость упала вдвое. Корпус начал протекать, а капитана чуть не убил блок, упавший с истлевшего такелажа. К 1879 году шхуна уже была непригодна для перевозки драгоценных зерновых грузов, и владельцы решили её продать.

Начало конца наступило в мае 1880 года, когда «Тринидад» заключил контракт на доставку угля на шахты острова Силвер Айлет (Серебряный остров) на озере Верхнее. Это был непривычный для старого судна путь, и на подходе к причалу оно наткнулось на риф, оторвав десять футов своего днища. Шхуну спасли и доставили в Нижние озера, где ее спешно отремонтировали и вернули в строй. Затем ее владельцы отправили ее с последней партией угля в Милуоки в ноябре 1880 года, но капитан шхуны Джон Хиггинс, понимая, что она в плохом состоянии, решил оставить ее на зимовку в Порт-Гуроне, на полпути к месту назначения.