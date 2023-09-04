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В озере Мичиган нашли затонувшую шхуну в прекрасном состоянии

В озере Мичиган нашли затонувшую шхуну в прекрасном состоянии

Автор:
04 сентября 2023 16:44
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великие озёра   США   Шхуна   затонувшее судно   кораблекрушение   мичиган   находка   тринидад   
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Историки Брендон Байо и Боб Джек, специализирующиеся на поиске затонувших кораблей, определили по сохранившимся документам место кораблекрушения торговой шхуны «Тринидад» и обнаружили его с помощью гидролокатора бокового обзора. 156-летняя шхуна очень хорошо сохранилась: её даже назвали «капсулой времени».

15 июля 2023 года морские историки из Висконсина Брендон Байо и Боб Джек в результате целенаправленных поисков обнаружили неповреждённые останки 156-летней шхуны «Тринидад» на глубине около 90 метров у побережья Алгомы, штат Висконсин. Байо и Джек искали потерянный корабль в течение последних двух лет с помощью гидролокатора бокового обзора, работа которого основана на принципе эхолокации.



«Тринидад» заинтересовал Байо почти двадцать лет назад, когда он создавал базу данных обо всех известных судах, затерянных в водах Висконсина. Историческая шхуна «отвечала всем требованиям» как кандидат на обнаружение. Ее команда подробно описала место, где она затонула, и она довольно медленно погружалась на глубину, поэтому, вероятно, осталась целой. Кроме того, она находилась довольно близко к портовому городу, что обеспечивало удобный доступ, и о ее потере не было известно даже местному сообществу. По сути, её никто никогда не искал.


Байо собрал десятки исторических новостных статей 1800-х годов о строительстве, спуске на воду, «карьере» и гибели Тринидада, а также нашёл оригинальные документы о регистрации на таможне в Национальном архиве. Байо изучил морские пути, показанные на исторических морских картах этого района, и сравнил их с отчетами выжившего экипажа «Тринидада», чтобы построить поисковую сетку. Он также обнаружил ранее неизвестное историческое изображение судна, датированное 1873 годом.


Шхуна «Тринидад» была построена в 1867 году на Гранд-Айленде, штат Нью-Йорк, судостроителем Уильямом Кифом для Освего Джона Келлера и Аарона Б. Мерриама — специально для торговли зерном с Милуоки и Чикаго. Она имела длину 140 футов (42,7 м), две мачты и необычайно большие и хорошо оборудованные для своего времени помещения. Шхуны ее конструкции были известны как «канальные», потому что они были спроектированы так, чтобы иметь возможность проходить через канал Уэлленд, соединяющий озера Эри и Онтарио.



Основная цель «Тринидада» заключалась в перевозке угля или железа из Освего, штат Нью-Йорк, тогдашней восточной конечной точки озер, в Чикаго и Милуоки на западных озерах. Оттуда она возвращалась с «золотом прерий», пшеницей из Висконсина, которую затем отправляли по каналу Эри или Освего в большие города восточного побережья. Торговля зерном была чрезвычайно прибыльной, и «Тринидад» заработал состояние для своих владельцев, совершив за свою карьеру сотни рейсов.


К сожалению, владельцы «Тринидада» не вложили много средств в содержание судна, и его карьера оказалась относительно короткой для той эпохи. Страховые записи показывают, что в 1867 году судно стоило 22 000 долларов, но к 1878 году его стоимость упала вдвое. Корпус начал протекать, а капитана чуть не убил блок, упавший с истлевшего такелажа. К 1879 году шхуна уже была непригодна для перевозки драгоценных зерновых грузов, и владельцы решили её продать.


Начало конца наступило в мае 1880 года, когда «Тринидад» заключил контракт на доставку угля на шахты острова Силвер Айлет (Серебряный остров) на озере Верхнее. Это был непривычный для старого судна путь, и на подходе к причалу оно наткнулось на риф, оторвав десять футов своего днища. Шхуну спасли и доставили в Нижние озера, где ее спешно отремонтировали и вернули в строй. Затем ее владельцы отправили ее с последней партией угля в Милуоки в ноябре 1880 года, но капитан шхуны Джон Хиггинс, понимая, что она в плохом состоянии, решил оставить ее на зимовку в Порт-Гуроне, на полпути к месту назначения.



Следующей весной Хиггинс и восемь членов команды отправились из Порт-Гурона по тяжелому весеннему льду. 5 мая при проходе через Макинакский пролив шхуне потребовалась помощь буксира (для прорыва через толстый лед). К 10 мая «Тринидад» преодолел судоходный канал в заливе Стерджен и направился вниз по берегу озера Мичиган в направлении Милуоки с умеренными волнами.


До этого в течение нескольких лет судно уже медленно протекало, поэтому когда помощник капитана сообщил капитану о подъеме воды в трюме, особого беспокойства это не вызвало. Экипаж начал откачку воды насосами, но вода продолжала подниматься. «Тринидад» был оснащен дополнительными насосами, поэтому капитан Хиггинс сохранял курс. Затем, в 4:45 утра в среду, 11 мая, судно внезапно накренилось вперед и начало быстро тонуть. Капитан Хиггинс и команда не успели собрать свои личные вещи и немедленно спустили на воду небольшой ялик с кормы.


Судно затонуло так быстро, что талисман корабля, большая собака ньюфаундленд, спящая у печки в каюте, не успела спастись. Это был единственный погибший. У большинства мужчин не было пальто и дождевика, и они быстро замерзли. Капитан Хиггинс приказал команде направиться к огням Анапи (современная Алгома, штат Висконсин), находящегося на расстоянии почти десяти миль (16 км). Мужчины боролись с волнами почти 8 часов и достигли берега около 14:00. Жители Анапи помогли замерзшим матросам, дали им еду и сухую одежду. Затем экипаж погибшей шхуны подобрало другое судно и доставило в Чикаго.



Там капитан Хиггинс рассказал свою историю морским репортерам. Не желая винить владельцев судна, Хиггинс предположил, что корпус шхуны мог быть порезан льдом в Макинакском проливе. Однако всё говорит о том, что к моменту своего последнего плавания судно представляло собой не более чем плавучий гроб. Большинство судов эпохи «Тринидада» прослужили вдвое дольше, чем он, но их регулярно переконопачивали, заменяли гнилую древесину и такелаж. Страховые записи показывают, что «Тринидад» не получал нормального обслуживания и, по сути, судьба его была этим предрешена.


Имея в руках эту историю, Байо и Джек приступили к поиску места упокоения «Тринидада». Пара опытных искателей сконструировала специальный буксир, который позволил им разместить низкочастотный гидролокатор глубоко под поверхностью воды, а не устанавливать его на лодке. Это позволило им создать трехмерную карту дна шириной почти 1/3 мили за каждый проход, что дало возможность довольно быстро составить карту большой площади дна озера.


Когда Байо и Джек впервые сфотографировали место крушения, оно выглядело всего лишь нечетким пятном на экране, почти незаметным. Когда они вернулись для второго прохода на более медленной скорости и с более высоким разрешением, они ясно увидели, что это и есть место кораблекрушения. Оно находилось почти точно в той точке, которую указал капитан «Тринидада» в 1881 году, но Байо и Джек, активные члены Висконсинской ассоциации подводной археологии, знали, что лучше не заявлять о своем открытии сразу.


Найти ранее неизвестное историческое место — это серьезная ответственность. Почти все заброшенные затонувшие корабли в водах штата Висконсин находятся под управлением штата как археологические памятники. Однако в прошлом затонувшие корабли часто разграблялись в поисках артефактов или повреждались дайверскими лодками, зацепившими якорями их хрупкие останки. В результате Байо и Джек обратились к программе морской археологии Государственного исторического общества Висконсина и сообщили о своей находке, чтобы ее можно было задокументировать до любого воздействия или нарушения.


Тамара Томсен, государственный подводный археолог штата Висконсин, организовала обследование этого места компанией Crossmon Consulting с использованием коммерческого аппарата с дистанционным управлением (ROV) с передним гидролокатором. Это позволило измерить корпус судна с предельной точностью. Затем размеры корпуса сравнили с историческими размерами, указанными в оригинальных регистрационных документах судна на таможне, и находка была подтверждена официально.


Судно действительно оказалось в удивительно хорошем состоянии, его рубка все еще была на месте, и там находились вещи экипажа, посуда, якоря, колокол и многие другие артефакты, нетронутые со дня гибели шхуны в мае 1881 года. Томсен вернулась с водолазом Заком Уитроком, чтобы фотографически задокументировать артефакты на месте крушения и построить 3D-фотограмметрическую модель крушения.


Уитрок совершил 3-часовое погружение и сделал 3600 изображений с высоким разрешением. Затем изображения были обработаны в трехмерную вращающуюся модель. Её можно использовать, чтобы «прогуляться» по палубе корабля с помощью гарнитуры виртуальной реальности.


В планы на будущее «Тринидада» входит внесение останков шхуны в Национальный реестр исторических мест. Байо будет работать с Государственным историческим обществом над подготовкой номинации, которая повысит известность этого места как важной части общественной истории Алгомы и ее окрестностей. Как только это место будет внесено в Национальный реестр и тщательно задокументировано, будет обнародовано его конкретное местоположение.



Доступ к вращающейся 3D-модели можно получить по адресу: https://sketchfab.com/3d-models/schooner-trinidad-1867-1881-3d14b04a97194eecbdc34fd1fd2da5be

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Великие озёра   США   Шхуна   затонувшее судно   кораблекрушение   мичиган   находка   тринидад   
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