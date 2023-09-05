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У побережья Уэльса хотят построить подводный академгородок

У побережья Уэльса хотят построить подводный академгородок

Автор:
05 сентября 2023 15:29
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   британские ученые   исследования моря   морские исследования   океанография   подводная база   разработка   технологии   
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Британские океанографы из компании DEEP Research Labs рассказали о своих планах построить подводную научную базу на глубине 200 метров, в так называемой эпипелагиальной зоне. Это верхний слой моря до глубины 200 метров, в котором обитает 90 процентов морских организмов.


Мысль о том, чтобы жить в капсуле под толщей воды в течение месяца, может напугать любого клаустрофоба. Но эта идея может стать реальностью всего через три года, если британская компания DEEP Research Labs осуществит проект строительства подводной базы Sentinel™ для морских исследований.


Предполагается, что такой «академгородок» может быть построен на глубине 200 метров у побережья Уэльса. Учёные смогут отправляться туда в командировки сроком до 28 дней.


Модульная система Sentinel™ предоставит расширенный доступ к эпипелагиальной зоне, в которой, как полагают, обитает 90 процентов морской живности.


Система дает широкие возможности жизни и работы под водой. Она легко настраивается и приспосабливается для развертывания в любой точке континентального шельфа и в любых масштабах — от небольшой станции с 6 экипажами до крупной станции с 50 экипажами. Создатели особо отмечают её безопасность, эффективность и экономичность.



«Возможность всесторонне исследовать всю протяжённость этой части океана, а не просто совершать вторжения с поверхности, будет представлять собой шаг вперёд в том, как учёные могут наблюдать, контролировать и понимать океаны», — заявили представители компании.


Система Sentinel™ была разработана для работы при давлении в одну атмосферу или при атмосферном давлении. На Sentinel можно будет совершать короткие визиты с помощью подводной лодки, что идеально подходит для учёных и специалистов, не имеющих дайверской квалификации.


Эпипелагиальную зону часто называют зоной солнечного света, она простирается от поверхности до глубины 200 м). Именно в этой зоне находится большая часть видимого света. С ним приходит солнечное тепло, которое отвечает за широкие колебания температуры в этой зоне, как в зависимости от времени года, так и в зависимости от широты. Температура поверхности моря колеблется от 36C в Персидском заливе до -2C вблизи Северного полюса.


На сегодняшний день эту зоны ученые могут исследовать с помощью подводных аппаратов, но в них они могут оставаться под водой лишь несколько часов. В случае создания подводной научной базы Sentinel исследователи получат возможности, которых у них раньше никогда не было.


«Нам необходимо сохранить океаны. Для этого нам нужно их понять, — говорит президент компании DEEP Стив Этертон. — Океаны находятся в центре многих проблем поколений, с которыми сталкивается мир, и они также предлагают возможности, которые мы даже не начали осознавать. Они являются источником, по крайней мере, каждого второго вздоха, который мы делаем. Они влияют на погоду. Они влияют на климат. Они влияют на нас. Тем не менее, эта поддерживающая жизнь экосистема остается на удивление неизведанной. Благодаря нашей инновационной технологии DEEP ученые смогут работать на глубине в течение продолжительных периодов времени, и мы надеемся, что это в некоторой степени будет способствовать нашему пониманию этой животворящей среды».


Изображения проекта Sentinel™ показывают, что на базе будет центральный главный зал с лабораториями над ним. Ученые будут жить в отдельных односпальных «каютах», небольших, но оборудованных всем необходимым (постель, столик, место для хранения, раковина, туалет, душ). На камбузе есть обеденный стол, кухня и большие окна с видом на морское дно.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Великобритания   британские ученые   исследования моря   морские исследования   океанография   подводная база   разработка   технологии   
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2  комментария
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530
ruslan d 58 минут назад
Кусто был бы в восторге
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Владимир 24 минуты назад
Это как то связанно с "Сарматом" что поставили на боевое дежурство?
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