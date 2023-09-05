У побережья Уэльса хотят построить подводный академгородок

Мысль о том, чтобы жить в капсуле под толщей воды в течение месяца, может напугать любого клаустрофоба. Но эта идея может стать реальностью всего через три года, если британская компания DEEP Research Labs осуществит проект строительства подводной базы Sentinel™ для морских исследований.

Предполагается, что такой «академгородок» может быть построен на глубине 200 метров у побережья Уэльса. Учёные смогут отправляться туда в командировки сроком до 28 дней.