На австралийский пляж выбросило неопознанный объект

Австралийское космическое агентство заявило, что этот цилиндр может быть частью ракеты иностранного производства, однако точных подтверждений этой версии пока нет.

«Мы проводим расследование, связанное с этим объектом, расположенным на пляже недалеко от залива Джуриен в Западной Австралии, — говорится в сообщении агентства в соцсетях. — Объект может быть частью иностранной космической ракеты-носителя, и мы связались с нашими глобальными партнерами, которые могут предоставить дополнительную информацию».

Также ходят слухи о том, что этот цилиндр может быть деталью коммерческого самолёта (например, пропавшего без вести малайзийского рейса MH370). Но полиция Западной Австралии отвергает эту версию как несостоятельную.