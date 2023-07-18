На австралийский пляж выбросило неопознанный объект

16 июля на пляж в Грин-Хед, примерно в 250 км от Перта, выбросило довольно странную штуку — крупный металлический цилиндр. Власти пытаются выяснить, что это такое.
Размеры цилиндра — около 2,5 метра в длину и 2,5 метра в ширину. Он сделан из металла золотистого цвета. Местных жителей и туристов просят держаться подальше от места, где его нашли. Там выставили охрану. Также для оценки находки вызвали военных специалистов.
Австралийское космическое агентство заявило, что этот цилиндр может быть частью ракеты иностранного производства, однако точных подтверждений этой версии пока нет.
«Мы проводим расследование, связанное с этим объектом, расположенным на пляже недалеко от залива Джуриен в Западной Австралии, — говорится в сообщении агентства в соцсетях. — Объект может быть частью иностранной космической ракеты-носителя, и мы связались с нашими глобальными партнерами, которые могут предоставить дополнительную информацию».
Также ходят слухи о том, что этот цилиндр может быть деталью коммерческого самолёта (например, пропавшего без вести малайзийского рейса MH370). Но полиция Западной Австралии отвергает эту версию как несостоятельную.
Ну и, конечно же, не обходится без разговоров о том, что находка связана с НЛО. Ну это уж как водится! Пока не будет проведена официальная экспертиза и не станет ясно, что за штуку выбросило на берег, люди будут придумывать самые дикие версии.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Окантовка - стыковочный обод со следующим блоком. В него закладываются пиропатроны, когда горючее кончается, пиропатроны отстреливают пустой разгонный блок, а лепестки - это зоны запрограммированного разрыва...
Металл тонкий - смотрите нижнюю часть. Там сбоку видно место, где разрыв произошел немного криво, не по зубцам.
Ну, и желтый цвет - это цвет побежалости - примерно 255 по Цельсию. Как раз до такой температуры нагреется блок, упав с 80-120 км. Впрочем, возможно это покрытие из нитрида титана.
Майор Велл Эндъю
герберт уэллс война миров
Рубка от треножника