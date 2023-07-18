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На австралийский пляж выбросило неопознанный объект

На австралийский пляж выбросило неопознанный объект

Автор:
18 июля 2023 13:43
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Австралия   выбросило на берег   на пляже   находка   неопознанный объект   что это за штука   что это такое   
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16 июля на пляж в Грин-Хед, примерно в 250 км от Перта, выбросило довольно странную штуку — крупный металлический цилиндр. Власти пытаются выяснить, что это такое.

Размеры цилиндра — около 2,5 метра в длину и 2,5 метра в ширину. Он сделан из металла золотистого цвета. Местных жителей и туристов просят держаться подальше от места, где его нашли. Там выставили охрану. Также для оценки находки вызвали военных специалистов.


Австралийское космическое агентство заявило, что этот цилиндр может быть частью ракеты иностранного производства, однако точных подтверждений этой версии пока нет.


«Мы проводим расследование, связанное с этим объектом, расположенным на пляже недалеко от залива Джуриен в Западной Австралии, — говорится в сообщении агентства в соцсетях. — Объект может быть частью иностранной космической ракеты-носителя, и мы связались с нашими глобальными партнерами, которые могут предоставить дополнительную информацию».


Также ходят слухи о том, что этот цилиндр может быть деталью коммерческого самолёта (например, пропавшего без вести малайзийского рейса MH370). Но полиция Западной Австралии отвергает эту версию как несостоятельную.


Ну и, конечно же, не обходится без разговоров о том, что находка связана с НЛО. Ну это уж как водится! Пока не будет проведена официальная экспертиза и не станет ясно, что за штуку выбросило на берег, люди будут придумывать самые дикие версии.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Австралия   выбросило на берег   на пляже   находка   неопознанный объект   что это за штука   что это такое   
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24  комментария
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32k
Ego sum qui sum 2 часа назад
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12k
Сергей 13 минут назад
Очередной зонд из Поднебесной!
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2k
Nico 22 минуты назад
явно бак от космической ракеты.
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10k
Кот Бегемот Полчаса назад
Каструля нейкая ад майданутых,

тайный бункер Зеленского

или просто монгольский батискаф

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1k
Бывалый 47 минут назад
Австралия же. Это яйцо утконоса.
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1k
Алексей Гулевич 50 минут назад
цилиндр от титаника ... что тут думать КХЕХ
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3k
Горбовский 51 минуту назад
как вычислить ширину цилиндра?
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4k
Leonid Час назад
Похоже на спускаемый аппарат)
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22k
BiZ Час назад
вопросы есть?
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1k
Максим Макашев Час назад
предположу, что это фрагмент бака ракеты. Топливо, либо окислитель. Смущает только "окантовка", похожая на современную "колючую проволоку"
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0
gleb.levochko vasilykopkov 9 минут назад
столько всего нового в комментариях узнал...
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48k
Элек Мек 2 часа назад
Верните,это бачок от самогонного аппарата.
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8k
Пуриц Жорж 2 часа назад
Я бы сдал в цветмет
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3k
Lexx 2 часа назад
Может быть деталь от орбитальной станции «Мир», затопленной в 2001 году в южной части Тихого океана.
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1k
Веселый Пук 2 часа назад
Поршень от двигателя ракеты. Делов то.
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6k
livaneth 2 часа назад
Лазарь Лагин
Майор Велл Эндъю
герберт уэллс война миров

Рубка от треножника
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