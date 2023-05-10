Мужчина нашел секретную комнату на чердаке с вещами времён Второй мировой войны

Во время Второй мировой войны семья из Германии переехала жить в занятую немцами Чехословакию. Герой этой истории Руди Шлаттнер был тогда маленьким мальчиком, который не понимал, почему в 1945 году ему и его семье пришлось бежать из страны, бросив дом и всё имущество. Сейчас Руди 80 лет. Он впервые с тех пор побывал в доме своего детства и нашёл там вещи, спрятанные отцом.
Руди Шлаттнер очень хотел перед смертью ещё раз увидеть дом, в котором он жил в детстве. Он предполагал, что его отец, возможно, припрятал там какие-то вещи, надеясь вернуться, но этого не произошло. И Руди оказался прав.
Во время осмотра чердака он заметил расшатанную вдоль стены доску с привязанной к ней верёвкой. Много лет никто не обращал внимания на эту деталь
Оказалось, там потайное место, в котором лежали коробки и пакеты, перевязанные бечёвкой. Коробок было довольно много
В нем также участвовали сотрудники музея города Усти-над-Лабем, которые помогли датировать экспонаты и каталогизировать их
Но сотрудники музея были взволнованы находкой ещё больше. Ведь тут оказалось довольно много памятных вещей времён Второй мировой войны в хорошем состоянии и они могут стать экспонатами музея
Несмотря на то, что они не имеют какой-то огромной ценности, все же это сохранившиеся кусочки истории
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А он видите ли приехал в "родной дом" поностальгировать.
Сидел бы уже в фатерлянде и молчал бы в тряпочку, старый хрыч...
Немцы там жили веками, с раннего средневековья. Я читал про историю Руди Шлаттнера ещё несколько лет назад. Дом построил его отец в 1928 году. После войны из Чехии было депортировано более 3 миллионов этнических немцев и венгров. При этом были убиты десятки тысяч, расстреляны, замучены в чешских (!) концлагерях, ограблены, изнасилованы, в общем, всё по-европейски. Декреты Бенеша действует и сейчас: немцам запрещено возвращаться на историческую родину, имущество им никто возвращать не собирается. Поэтому немецкий старикан имел законное право только посмотреть на свои вещички.