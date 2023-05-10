Мужчина нашел секретную комнату на чердаке с вещами времён Второй мировой войны

Во время Второй мировой войны семья из Германии переехала жить в занятую немцами Чехословакию. Герой этой истории Руди Шлаттнер был тогда маленьким мальчиком, который не понимал, почему в 1945 году ему и его семье пришлось бежать из страны, бросив дом и всё имущество. Сейчас Руди 80 лет. Он впервые с тех пор побывал в доме своего детства и нашёл там вещи, спрятанные отцом.