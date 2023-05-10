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Мужчина нашел секретную комнату на чердаке с вещами времён Второй мировой войны

Мужчина нашел секретную комнату на чердаке с вещами времён Второй мировой войны

Автор:
10 мая 2023 15:52
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   вторая мировая   жизнь людей   истории людей   капсула времени   находка   старые вещи   
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Во время Второй мировой войны семья из Германии переехала жить в занятую немцами Чехословакию. Герой этой истории Руди Шлаттнер был тогда маленьким мальчиком, который не понимал, почему в 1945 году ему и его семье пришлось бежать из страны, бросив дом и всё имущество. Сейчас Руди 80 лет. Он впервые с тех пор побывал в доме своего детства и нашёл там вещи, спрятанные отцом.

Руди Шлаттнер очень хотел перед смертью ещё раз увидеть дом, в котором он жил в детстве. Он предполагал, что его отец, возможно, припрятал там какие-то вещи, надеясь вернуться, но этого не произошло. И Руди оказался прав.


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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   вторая мировая   жизнь людей   истории людей   капсула времени   находка   старые вещи   
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16  комментариев
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15k
Элитный тигр Час назад
Прятать от всех пузырьки с чернилами, пустые катушки из под ниток и коробочки с пуговицами??? Папа точно настоящий немец был???
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6k
vasilykopkov Полчаса назад
То есть его родители-нацисты, отжали дом у чехов (и возможно хозяев расстреляли).
А он видите ли приехал в "родной дом" поностальгировать.
Сидел бы уже в фатерлянде и молчал бы в тряпочку, старый хрыч...
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1k
Dimon Час назад
Надеюсь Руди к 80 годам понял почему его родители - немцы бежали из страны, каким образом они заняли чужой дом и куда делись прежние хозяева?
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7k
Дмитрий Час назад
Вот так обычный домашний хлам стал.....историческими ценностями.
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18k
Александр Час назад
Пусть чехи отдадут ему дом и выплатят компенсацию, если они считают что красная армия их оккупировала.
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0
Виктор 2 часа назад
Когда-то мы с пацанами со двора мечтали найти в лесу немецкий склад с оружием. Тогда даже не отдавали себе отчёт - зачем нам это вообще надо? Было мирное и спокойное время советской эпохи...
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33k
Dobry vojak Svejk 2 часа назад
Весь сказ о немцах и Второй Мировой...
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