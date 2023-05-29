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Учёные впервые определили состав духов, которыми пользовались в Древнем Риме

Учёные впервые определили состав духов, которыми пользовались в Древнем Риме

Автор:
29 мая 2023 15:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   античность   археология   древний артефакт   древний рим   исследование   находка   парфюм   парфюмерия   
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Исследователям из Университета Кордовы в Испании удалось раскрыть состав античных духов возрастом более двух тысяч лет.

Всё началось в 2019 году, когда ремонтировалось здание в муниципалитете Кармона в Севилье. Совершенно случайно рабочие нашли мавзолей 2000-летней давности с восемью нишами. Он находился в великолепном состоянии, поскольку никогда не подвергался разграблению.


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В мавзолее были захоронены останки шести членов богатой семьи, и в одной из ниш (где была захоронена женщина возрастом около 40 лет) нашли кварцевый сосуд с некой «твёрдой массой» внутри.


Эта кварцевая бутылочка, завернутая в тканевый мешочек (вернее, его остатки), была отправлена в лабораторию на анализ.


Первым делом исследователи отметили, что она выполнена из кварца, материала в те времена редкого и дорогого. Следовательно, это был некий предмет роскоши.



Очень повезло, что бутылочка была крепко запечатана и внутри сохранились твёрдые остатки вещества. Выяснилось, что это ничто иное как парфюм, созданный на основе растительного (по всей видимости, оливкового) масла и эфирной эссенции пачули, которая широко известна в парфюмерной промышленности и сегодня.


Исследовательская группа FQM346 из Университета Кордовы под руководством профессора органической химии Хосе Рафаэля Руиса Арребола в сотрудничестве с городом Кармона химически описала компоненты духов, датируемых первым веком нашей эры.


Для определения состава духов были использованы различные инструментальные методы, такие как дифракция рентгеновских лучей и газовая хроматография в сочетании с масс-спектрометрией.


Руис Арребола подчеркивает, что использование доломита, разновидности углерода, в качестве пробки и битума, использованного для его герметизации, было ключом к великолепной сохранности изделия и его содержимого.


Результаты опубликованы в швейцарском научном журнале Heritage.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   античность   археология   древний артефакт   древний рим   исследование   находка   парфюм   парфюмерия   
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6  комментариев
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11k
Vampire Час назад
Не знаю - правда, нет, но довольно часто встречаю информацию, что любимый одеколон Наполеона - по составу "тройной".
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1k
Alexander Gorn 6 минут назад
"...доломита, разновидности углерода..." - за такой перевод надо бить по рукам штативом от микроскопа. Доломит - это карбонат, соль угольной кислоты. Carbonate по-ненашему, а вовсе не carbon. Блин, чтобы переводить научные статьи, надо хотя бы из школьного курса химии (и не только) что-нибудь помнить. Понаберут неучей...
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31k
koleos72 Полчаса назад
Спиз.деть что хочешь можно! Вот если бы они смогли воспроизвести, вот тогда можно было бы заценить!
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22k
Слепой Пью 2 часа назад
Шинель нумер четыре, чо.
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234
grigorenko vladislav Слепой Пью 37 минут назад
Нумер четыре это из современных, если по номерам смотреть. А там до нашей эры, значит минус четыре.И насчёт шинели имеются сумнения: написано, что завернутая в тканевый мешочек (вернее, его остатки), скорей портянка, а не шинель.
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