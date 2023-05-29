Учёные впервые определили состав духов, которыми пользовались в Древнем Риме

Эта кварцевая бутылочка, завернутая в тканевый мешочек (вернее, его остатки), была отправлена в лабораторию на анализ.

Первым делом исследователи отметили, что она выполнена из кварца, материала в те времена редкого и дорогого. Следовательно, это был некий предмет роскоши.