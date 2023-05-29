Учёные впервые определили состав духов, которыми пользовались в Древнем Риме

Исследователям из Университета Кордовы в Испании удалось раскрыть состав античных духов возрастом более двух тысяч лет.
Всё началось в 2019 году, когда ремонтировалось здание в муниципалитете Кармона в Севилье. Совершенно случайно рабочие нашли мавзолей 2000-летней давности с восемью нишами. Он находился в великолепном состоянии, поскольку никогда не подвергался разграблению.
В мавзолее были захоронены останки шести членов богатой семьи, и в одной из ниш (где была захоронена женщина возрастом около 40 лет) нашли кварцевый сосуд с некой «твёрдой массой» внутри.
Эта кварцевая бутылочка, завернутая в тканевый мешочек (вернее, его остатки), была отправлена в лабораторию на анализ.
Первым делом исследователи отметили, что она выполнена из кварца, материала в те времена редкого и дорогого. Следовательно, это был некий предмет роскоши.
Очень повезло, что бутылочка была крепко запечатана и внутри сохранились твёрдые остатки вещества. Выяснилось, что это ничто иное как парфюм, созданный на основе растительного (по всей видимости, оливкового) масла и эфирной эссенции пачули, которая широко известна в парфюмерной промышленности и сегодня.
Исследовательская группа FQM346 из Университета Кордовы под руководством профессора органической химии Хосе Рафаэля Руиса Арребола в сотрудничестве с городом Кармона химически описала компоненты духов, датируемых первым веком нашей эры.
Для определения состава духов были использованы различные инструментальные методы, такие как дифракция рентгеновских лучей и газовая хроматография в сочетании с масс-спектрометрией.
Руис Арребола подчеркивает, что использование доломита, разновидности углерода, в качестве пробки и битума, использованного для его герметизации, было ключом к великолепной сохранности изделия и его содержимого.
Результаты опубликованы в швейцарском научном журнале Heritage.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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