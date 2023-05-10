8-летняя девочка случайно раскопала артефакт эпохи неолита

В Норвегии восьмилетняя девочка по имени Элиза, играя рядом со своей школой в округе Вестланд, нашла ценный артефакт каменного века. Оказалось, что камень необычной формы — это кремневый кинжал, изготовленный 3700 лет назад.
Элиза рассказала, что искала какой-нибудь заострённый камушек или осколок стекла, и наткнулась на длинный (12 см) серо-коричневый минерал.
Он заинтересовал её необычной формой и она решила показать его своей учительнице Карен Драндж. Та увидела, что камень выглядит древним и связалась с советом округа Вестланд. Археологи исследовали артефакт и определили его тип и возраст.
По словам археолога Луизы Бьерре Петерсен, этот кремневый кинжал — редкая находка. Кремень, твёрдая осадочная порода, в природе не встречается в Норвегии. По всей видимости, кинжал мог попасть в Норвегию через Данию откуда-то из-за Северного моря. Кинжалы такого типа часто встречаются в жертвенных ямах, добавили археологи.
Представители округа Вестланд и сотрудники университетского музея округа Вестланд в Бергене совместно исследовали территорию, где был найден кинжал. Однако других артефактов, относящихся к каменному веку, обнаружено не было.
По мнению специалистов, кинжал, вероятно, восходит к Новому каменному веку или неолиту, времени, когда доисторические люди уже изготавливали каменные орудия и начали одомашнивать растения и животных, строить постоянные деревни и развивать ремёсла (например, керамику). В Норвегии каменный век, включающий палеолит, мезолит и неолит, длился с 10000 г. до н.э. до 1800 г. до н.э.
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Российские спасатели в Турции нашли под завалами кастрюлю с $150 тыс. и отдали деньги полиции
- В Британии нашли древнее граффити с изображением фаллоса и оскорбительной надписью
- В Египте раскопали хижину римской эпохи и сфинкса с лицом римского императора
- Турецкие археологи нашли артефакт возрастом 1800 лет
- Артефакты древности и необычные предметы, случайно обнаруженные людьми