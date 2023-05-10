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8-летняя девочка случайно раскопала артефакт эпохи неолита

8-летняя девочка случайно раскопала артефакт эпохи неолита

Автор:
10 мая 2023 16:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   артефакт   древний артефакт   каменный век   кремний   находка   неолит   норвегия   
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В Норвегии восьмилетняя девочка по имени Элиза, играя рядом со своей школой в округе Вестланд, нашла ценный артефакт каменного века. Оказалось, что камень необычной формы — это кремневый кинжал, изготовленный 3700 лет назад.

Элиза рассказала, что искала какой-нибудь заострённый камушек или осколок стекла, и наткнулась на длинный (12 см) серо-коричневый минерал.


Он заинтересовал её необычной формой и она решила показать его своей учительнице Карен Драндж. Та увидела, что камень выглядит древним и связалась с советом округа Вестланд. Археологи исследовали артефакт и определили его тип и возраст.


По словам археолога Луизы Бьерре Петерсен, этот кремневый кинжал — редкая находка. Кремень, твёрдая осадочная порода, в природе не встречается в Норвегии. По всей видимости, кинжал мог попасть в Норвегию через Данию откуда-то из-за Северного моря. Кинжалы такого типа часто встречаются в жертвенных ямах, добавили археологи.


Представители округа Вестланд и сотрудники университетского музея округа Вестланд в Бергене совместно исследовали территорию, где был найден кинжал. Однако других артефактов, относящихся к каменному веку, обнаружено не было.


По мнению специалистов, кинжал, вероятно, восходит к Новому каменному веку или неолиту, времени, когда доисторические люди уже изготавливали каменные орудия и начали одомашнивать растения и животных, строить постоянные деревни и развивать ремёсла (например, керамику). В Норвегии каменный век, включающий палеолит, мезолит и неолит, длился с 10000 г. до н.э. до 1800 г. до н.э.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   артефакт   древний артефакт   каменный век   кремний   находка   неолит   норвегия   
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2  комментария
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Борис Карабанов Час назад
Ну, что, девочка, рассказывай, как культурный слой нарушала, как незаконные раскопки без открытого листа вела? Всё по порядку рассказывай.
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