8-летняя девочка случайно раскопала артефакт эпохи неолита

По словам археолога Луизы Бьерре Петерсен, этот кремневый кинжал — редкая находка. Кремень, твёрдая осадочная порода, в природе не встречается в Норвегии. По всей видимости, кинжал мог попасть в Норвегию через Данию откуда-то из-за Северного моря. Кинжалы такого типа часто встречаются в жертвенных ямах, добавили археологи.

Представители округа Вестланд и сотрудники университетского музея округа Вестланд в Бергене совместно исследовали территорию, где был найден кинжал. Однако других артефактов, относящихся к каменному веку, обнаружено не было.