Ученые нашли «плавающее золото» внутри мёртвого кита

Есть такая поговорка: то, что для одного мусор, для другого может стать сокровищем. Но в данном случае это оказалось не сокровищем, а целым состоянием — учёные нашли внутри огромной туши кита «плавающее золото» стоимостью 500 000 евро (50 млн руб.).

Антонио Фернандес Родригес, глава Института здоровья животных и продовольственной безопасности Университета Лас-Пальмас, очень хотел выяснить причину смерти 13-метрового кашалота, которого выбросило на берег.