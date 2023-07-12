Ученые нашли «плавающее золото» внутри мёртвого кита

Кто бы мог подумать, что во внутренностях мёртвого кита, выброшенного на берег острова Ла-Пальма (один из Канарских островов), может быть спрятано огромное состояние?
Есть такая поговорка: то, что для одного мусор, для другого может стать сокровищем. Но в данном случае это оказалось не сокровищем, а целым состоянием — учёные нашли внутри огромной туши кита «плавающее золото» стоимостью 500 000 евро (50 млн руб.).
Антонио Фернандес Родригес, глава Института здоровья животных и продовольственной безопасности Университета Лас-Пальмас, очень хотел выяснить причину смерти 13-метрового кашалота, которого выбросило на берег.
Он заподозрил, что у животного были проблемы с пищеварением, и внимательно изучил его толстую кишку. К своему удивлению, Родригес обнаружил довольно твёрдый предмет, прилипший к части кишечника кита. По всей вероятности, кит погиб в результате сепсиса.
То, что я достал, было камнем диаметром 50-60 см и весом 9,5 кг. Когда я препарировал кита и удалил камень, я посмотрел вокруг. Люди на пляже таращились на меня, не понимая, чем я вообще занимаюсь. Они не знали, что в моих руках был огромный кусок драгоценной амбры.
Амбра — чрезвычайно редкое вещество, вырабатываемое китами и используемое в парфюмерии. Настолько редкое, что её часто называют «плавающим золотом».
Кусок амбры весом 9,5 кг, найденный Родригесом, стоит около 500 тысяч евро. Очень неплохой улов, особенно после того, как ты поковырялся в глубинах толстой кишки кита.
А теперь ответ на вопрос, который всех интересует — как пахнет амбра?
Что ж, хотите верьте, хотите нет, но вещество, которое производится из остатков непереваренных кальмаров и каракатиц, имеет древесный запах. Примерно как сандаловое дерево, но родом из моря.
В настоящее время институт ищет покупателя «плавающего золота» в надежде, что средства пойдут на помощь жертвам извержения вулкана Ла-Пальма в 2021 году, причинившего ущерб на сумму более 800 миллионов евро.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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