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Ученые нашли «плавающее золото» внутри мёртвого кита

Ученые нашли «плавающее золото» внутри мёртвого кита

Автор:
12 июля 2023 15:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   амбра   животные   и такое бывает   кит   киты   находка   неожиданная находка   
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Кто бы мог подумать, что во внутренностях мёртвого кита, выброшенного на берег острова Ла-Пальма (один из Канарских островов), может быть спрятано огромное состояние?

Есть такая поговорка: то, что для одного мусор, для другого может стать сокровищем. Но в данном случае это оказалось не сокровищем, а целым состоянием — учёные нашли внутри огромной туши кита «плавающее золото» стоимостью 500 000 евро (50 млн руб.).


Антонио Фернандес Родригес, глава Института здоровья животных и продовольственной безопасности Университета Лас-Пальмас, очень хотел выяснить причину смерти 13-метрового кашалота, которого выбросило на берег.

Он заподозрил, что у животного были проблемы с пищеварением, и внимательно изучил его толстую кишку. К своему удивлению, Родригес обнаружил довольно твёрдый предмет, прилипший к части кишечника кита. По всей вероятности, кит погиб в результате сепсиса.


То, что я достал, было камнем диаметром 50-60 см и весом 9,5 кг. Когда я препарировал кита и удалил камень, я посмотрел вокруг. Люди на пляже таращились на меня, не понимая, чем я вообще занимаюсь. Они не знали, что в моих руках был огромный кусок драгоценной амбры.


Амбра — чрезвычайно редкое вещество, вырабатываемое китами и используемое в парфюмерии. Настолько редкое, что её часто называют «плавающим золотом».


Кусок амбры весом 9,5 кг, найденный Родригесом, стоит около 500 тысяч евро. Очень неплохой улов, особенно после того, как ты поковырялся в глубинах толстой кишки кита.


А теперь ответ на вопрос, который всех интересует — как пахнет амбра?


Что ж, хотите верьте, хотите нет, но вещество, которое производится из остатков непереваренных кальмаров и каракатиц, имеет древесный запах. Примерно как сандаловое дерево, но родом из моря.


В настоящее время институт ищет покупателя «плавающего золота» в надежде, что средства пойдут на помощь жертвам извержения вулкана Ла-Пальма в 2021 году, причинившего ущерб на сумму более 800 миллионов евро.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   амбра   животные   и такое бывает   кит   киты   находка   неожиданная находка   
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661
cvintus_1 43 минуты назад
Судя по фото это кашалот
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3k
poбт Час назад
походу единственная х*уйня из 100500 ху*ёвин, которая не используется для... увеличения потенции
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5k
Трям Час назад
А еще в море можно найти плавающее говно!
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