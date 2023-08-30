Несвежие новости. На складе одного из основных поставщиков куриного мяса для шаурмичных Свердловской области нашли десятки килограммов протухшего мяса птицы. Списанного из местных "Ашанов" из-за истёкшего срока годности.
Как сообщает с места преступленя MASH, некто ИП Терчиев снабжал курицей множество предприятий общепита Свердловска, области и нескольких ближайших городов — кафе, рестораны, шавермички. Бизнес процветал - деньги текли рекой.
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Все испортили сотрудники правоохранительных органов, неожиданно нагрянувшие на запах тухлятины.
Сейчас полиция устанавливает, где ИП Терчиев брал товар.
Впрочем, судя по логотипу "Каждый день" на упаковках, часть продукции — это списанная из "Ашана" просрочка, которая вместо того, чтобы отправиться на утилизацию, отправлялась за сущие копейки прямиком на склад к предприимчивому Терчиеву.
Далее мясо птицы отмывалось, пропитывалось ароматизаторами, мариновалось и продавалось как заготовки к шаурме и шашлыку.
По словам оперативников, в цеху стоял такой ужасный запах, что после обысков им пришлось стирать одежду - "аромат" буквально въелся в куртки.
В тухлом деле теперь разбирается екатеринбургская полиция.
Напомним, только за лето 2023 года в России было зафиксировано сразу несколько массовых отравлений шаурмой. Люди обращались за медицинской помощью в Москве, во Владимире, Хабаровске и других городах.
Всего за 2023 год от некачественного фастфуда пострадало более 350 человек.
Последний громкий случай — когда в Москве пострадало более 40 человек — стал поводом к задержанию пяти подозреваемых, двоих суд уже отправил под арест.
Опасность шаурмы для потребителей кроется в нарушении технологии хранения и приготовления, указали врачи. Заражение может стать причиной гепатита, гельминтоза, бактериальных и вирусных кишечных инфекций.
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На видео видно, как стая крыс бегает по продуктам, отравляя еду различными заболеваниями.
но видимо прибыльный, раз все эти рассадники инфекций еще функционируют.