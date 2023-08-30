По словам оперативников, в цеху стоял такой ужасный запах, что после обысков им пришлось стирать одежду - "аромат" буквально въелся в куртки.

В тухлом деле теперь разбирается екатеринбургская полиция.

Напомним, только за лето 2023 года в России было зафиксировано сразу несколько массовых отравлений шаурмой. Люди обращались за медицинской помощью в Москве, во Владимире, Хабаровске и других городах.

Всего за 2023 год от некачественного фастфуда пострадало более 350 человек.

Последний громкий случай — когда в Москве пострадало более 40 человек — стал поводом к задержанию пяти подозреваемых, двоих суд уже отправил под арест.

Опасность шаурмы для потребителей кроется в нарушении технологии хранения и приготовления, указали врачи. Заражение может стать причиной гепатита, гельминтоза, бактериальных и вирусных кишечных инфекций.