В России предложили ввести единый стандарт шаурмы

Ну а теперь поговорим о действительно серьезных новостях.
В настоящее время шаурму готовят кто как хочет, а должны как надо! И вообще, надо выяснить, что в ней вредное, а что полезное. Ребят, это не бред моего воспаленного сознания, а реальное предложение от вице-спикера Госдумы от "Новых людей" Владислава Даванкова. Мужик, простите, депутат, решил, что все проблемы в стране уже решины и сейчас самое время разработать стандарт "правильной" шаурмы.
С этой инициативой он обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.
"Шаурма — неотъемлемый спутник нашей жизни. Значит, она должна быть качественной", — отметил он.
Короче говоря, Роспотребнадзор должен разработать полезный рецепт шаурмы, а также знак качества "Московский стандарт". Вот этот знак качества будут выдавать тем заведениям, где будут соблюдать рецептуру.
Ну а пока Роспотребнадзор решает, друзья, накидайте в комментариях ваши любимые рецепты шаурмы.
Источник:
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
"– Сударь, – сказал он, устремив на него пристальный взгляд, – по-вашему, это кролик?
– Да, милорд, – нагло ответил плут, – это кролик джунглей.
– А этот кролик не мяукал, когда его убивали?"
Жюль Верн "Вокруг света за восемьдесят дней".
Можно ввести единый стандарт жареной картошки? Борща? Окрошки? Нет? Чёйта? Давайте. Заняться ж нечем. Остальные проблемы в стране решены.
"Нет единого рецепта шаурмы/ шавермы" - это точно половинное влияние обеих столиц
На любителя !
На мой взгляд , шаурма очень вкусное блюдо , НО только если его готовишь сам и дома !
Ну это уже классика. На любую, ЛЮБУЮ, инициативу некоторые люди отвечают такими фразами. По их мнению, до того, как все проблемы в стране уже решены, совершенно запрещено заниматься решением ЛЮБОЙ из этих самых проблем.