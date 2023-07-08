В России предложили ввести единый стандарт шаурмы

В настоящее время шаурму готовят кто как хочет, а должны как надо! И вообще, надо выяснить, что в ней вредное, а что полезное. Ребят, это не бред моего воспаленного сознания, а реальное предложение от вице-спикера Госдумы от "Новых людей" Владислава Даванкова. Мужик, простите, депутат, решил, что все проблемы в стране уже решины и сейчас самое время разработать стандарт "правильной" шаурмы.



С этой инициативой он обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.



"Шаурма — неотъемлемый спутник нашей жизни. Значит, она должна быть качественной", — отметил он.



Короче говоря, Роспотребнадзор должен разработать полезный рецепт шаурмы, а также знак качества "Московский стандарт". Вот этот знак качества будут выдавать тем заведениям, где будут соблюдать рецептуру.