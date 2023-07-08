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В России предложили ввести единый стандарт шаурмы

В России предложили ввести единый стандарт шаурмы

Автор:
08 июля 2023 09:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Роспотребнадзор   Шаурма   единый стандарт   правильная шаурма   шаверма   
2870
2

Ну а теперь поговорим о действительно серьезных новостях.

В настоящее время шаурму готовят кто как хочет, а должны как надо! И вообще, надо выяснить, что в ней вредное, а что полезное. Ребят, это не бред моего воспаленного сознания, а реальное предложение от вице-спикера Госдумы от "Новых людей" Владислава Даванкова. Мужик, простите, депутат, решил, что все проблемы в стране уже решины и сейчас самое время разработать стандарт "правильной" шаурмы.

С этой инициативой он обратился к главе Роспотребнадзора Анне Поповой.

"Шаурма — неотъемлемый спутник нашей жизни. Значит, она должна быть качественной", — отметил он.

Короче говоря, Роспотребнадзор должен разработать полезный рецепт шаурмы, а также знак качества "Московский стандарт". Вот этот знак качества будут выдавать тем заведениям, где будут соблюдать рецептуру.


Ну а пока Роспотребнадзор решает, друзья, накидайте в комментариях ваши любимые рецепты шаурмы.

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Метки: Госдума   Роспотребнадзор   Шаурма   единый стандарт   правильная шаурма   шаверма   
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61  комментарий
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133
Мандалай Иванович 17 часов назад
А я шаурму сам дома готовлю, получается как настоящая, даже траванулся пару раз... )))) (С) Анекдот
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5k
Overkill245 4 часа назад
Питерская шаверма вне конкуренции. Это, определенно, знак качества!
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871
Кондратий Собакин 5 часов назад
"ШаурМяу" или "ШаверМяу", смотря по ситуации.

"– Сударь, – сказал он, устремив на него пристальный взгляд, – по-вашему, это кролик?
– Да, милорд, – нагло ответил плут, – это кролик джунглей.
– А этот кролик не мяукал, когда его убивали?"

Жюль Верн "Вокруг света за восемьдесят дней".
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41k
Бабай 6 часов назад
В смысле -рецепт? Лаваш, в него мясо и ... да что попросишь. В нормальной шаурмячной выбор начинок большой, хоть жареная картошка или грибы. Вот только рыбы там я не встречал.
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13k
Павел Бреусов 6 часов назад
А как же бы с шавермой, или только жителям столицы от очередной тупости татупедов страдать?
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6k
HUBLOT 7 часов назад
Не надо такие заголовки писать. Дегенерат, простите, депутат Владислав Даванков, это не Россия.
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195
Андрей 10 часов назад
следующий на очереди плов ?
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7k
perekrestok 10 часов назад
Ну это кажется часть того, что хотят сделать. Образец шаурмы поместят под колпак для определения правильности. Потом введут шаурмячную полицию. Шаурмячные отделы в прокуратуре. Ну и много чего еще для контроля шаурмы.
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33k
АнтонПолднев 12 часов назад
Нет единого рецепта шаурмы/ шавермы. Рецепты разнятся от страны к стране и даже мастера разные по разному делают.
Можно ввести единый стандарт жареной картошки? Борща? Окрошки? Нет? Чёйта? Давайте. Заняться ж нечем. Остальные проблемы в стране решены.
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306
Netrocker Александр Долматов 8 часов назад
Что только не придумают, лишь бы не работать!
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8k
Компьютер DELL с монитором 15 часов назад
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20k
alexis 15 часов назад
Не сказал о главном, из кошки или собаки?)))
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10k
Янус Полуэктович 15 часов назад
с шаурмой можете делать что угодно. а вот шаверму не трогайте!!!
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103
3zo672nyb9t0 Янус Полуэктович 6 часов назад
осторожней с заявлениями, а то встретят с курой в парадной
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5k
Василий 16 часов назад
А еще обязательно акциз ввести и маркировку для ЕГАИС! (И фару шаурмисту на лоб!)
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19k
Robin Hood 16 часов назад
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26
Ксения Лукашенкова-Денисова 16 часов назад
Заминусили так,что хоть из дома не выходи.
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8k
Компьютер DELL с монитором 17 часов назад
Чурбильник одной рукой подмывается , а второй просроченную курицу заворачивает Вам в лаваш ....
На любителя !
На мой взгляд , шаурма очень вкусное блюдо , НО только если его готовишь сам и дома !
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51
Denis75 17 часов назад
Хорошо, что шаверму не тронули
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306
Netrocker Denis75 8 часов назад
Это одно и тоже же... У нас ее вообще Донер-(ом) называют.
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16k
Альф 57 17 часов назад
Прошлись бы по магазинам эти товарищи, продукты питания ох как нуждаются в стандартизации.
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103
3zo672nyb9t0 Альф 57 6 часов назад
ГОСТы есть на очень многое, но на все нельзя разработать стандарт да и смысла нет
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1k
Николай 18 часов назад
Кароче рассказываю: я много раз ел шавуху по 130-160. Потом друг говорит: а поехали поедим норм шавухи? Поехали. И я попробовал за 550... То же самое тока пипец как вкусно. Потом и подороже пробовал. Потом мой друг открыл бар где было 13 видов шавухи и это не говнобар а на Китай-городе было. Так вот. Та что по 550, по себестоимости рублей 40 стоит, а та что по 130 - чуть дешевле.
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3k
portroy 18 часов назад
Путешествуя из Петербурга в Москву, где-то в районе станции Балагое, можно заметить как ваша шаверма превращается в шаурму)))
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189
Ариманов 18 часов назад
>решил, что все проблемы в стране уже решины
Ну это уже классика. На любую, ЛЮБУЮ, инициативу некоторые люди отвечают такими фразами. По их мнению, до того, как все проблемы в стране уже решены, совершенно запрещено заниматься решением ЛЮБОЙ из этих самых проблем.
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103
3zo672nyb9t0 Ариманов 6 часов назад
школьникам надо все и сразу
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