Гении маркетинга и рекламы, по которым давно плачет дурка

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Очередные шедевры, которые выдал мозг наших любимых маркетологов и дизайнеров. Свою минуту славы они точно заслужили - это факт!
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Источник:
АНТИФИШКИ
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особенно шавунья и птичку жарко ))) эпик