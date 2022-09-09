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Гении маркетинга и рекламы, по которым давно плачет дурка

Гении маркетинга и рекламы, по которым давно плачет дурка

Автор:
09 сентября 2022 18:48
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вывеска   маркетинг   маркетолог   прикол   продажи   смех   шаурма   
2648
16
Очередные шедевры, которые выдал мозг наших любимых маркетологов и дизайнеров. Свою минуту славы они точно заслужили - это факт!
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Источник:

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Метки: Юмор   вывеска   маркетинг   маркетолог   прикол   продажи   смех   шаурма   
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6  комментариев
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homerchik Час назад
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arek14 22 минуты назад
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СанТимм 36 минут назад
"Зазеркалье" и "Интрига" - это просто КЛАСС!
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twincam 39 минут назад
класс )) уровень фотошопа зашкаливает ))))
особенно шавунья и птичку жарко ))) эпик
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9k
kirpal 43 минуты назад
побаяню:
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Сергей 2 часа назад
шикарно!
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