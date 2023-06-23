В Братске суд запретил работу кафе, в котором более 100 человек отравились шаурмой

В продуктах нашли возбудителей кишечной инфекции, потому что персонал пренебрежительно относился к личной гигиене. Приятного аппетита!
Полторы недели назад в Братске Иркутской области произошёл переполох с массовым отравлением людей. На больничной койке с острой кишечной инфекцией оказались более 10 местных жителей, а в общей сложности за помощью к медикам с жалобами на боль в животе и тошноту обратились 103 человека. Все пострадавшие в один голос утверждали, что отравились шаурмой, которую приобрели в ларьке на улице Кирова.
На следующий день в указанное кафе приехали сотрудники полиции, прокуратуры и специалисты Роспотребнадзора. Последние взяли пробы с продуктов, изъяли гриль-печи, а "поваров" отправили на бактериологическое исследование.
Источник:
В итоге выяснилось, что в ларьке не соблюдались санитарно-эпидемиологического требования — в продуктах обнаружили сальмонеллу, а персонал кафе пренебрегал личной гигиеной.
Сегодня утром стало известно, что суд в Братске постановил ликвидировать кафе "Шаурму хочу", а его владельца отправил под домашний арест. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 138 УК ("производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности").
Примечательно, что четыре года назад в этом же кафе люди уже травились шаурмой. Правда, тогда у заведения была другая вывеска и владелец.
Отметим в скобках, что на сегодняшний день шаурма считается самым популярным фастфудом в России. Участники рынка ("Яндекс Еда", "Перекрёсток", "Донер 42") утверждают, что за год её продажи выросли в 2-3 раза. Эксперты считают, что это связано с подорожание бургеров, пиццы и роллов.
Источник:
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
- Девушка пытается открыть бутылку штопором
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
Сто человек отравилось!!! И все шли на удачу?
- Думаю, это потому, что повара стали мыть руки
-----------
что-то мне подсказывает, что в этот раз история пойдет по тому же сценарию. вывеска и владелец поменяются, тухлятина снова пойдет в массы, а там где надо, станет на несколько человек богаче.
отличная линия защиты - "Это просто место проклятое!"