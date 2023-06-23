В Братске суд запретил работу кафе, в котором более 100 человек отравились шаурмой

Полторы недели назад в Братске Иркутской области произошёл переполох с массовым отравлением людей. На больничной койке с острой кишечной инфекцией оказались более 10 местных жителей, а в общей сложности за помощью к медикам с жалобами на боль в животе и тошноту обратились 103 человека. Все пострадавшие в один голос утверждали, что отравились шаурмой, которую приобрели в ларьке на улице Кирова.





На следующий день в указанное кафе приехали сотрудники полиции, прокуратуры и специалисты Роспотребнадзора. Последние взяли пробы с продуктов, изъяли гриль-печи, а "поваров" отправили на бактериологическое исследование.