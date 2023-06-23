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В Братске суд запретил работу кафе, в котором более 100 человек отравились шаурмой

В Братске суд запретил работу кафе, в котором более 100 человек отравились шаурмой

Автор:
23 июня 2023 12:28
Сообщество : Криминал
Метки: Братск   Шаурма   кафе   отравление   сальмонелла   суд   
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В продуктах нашли возбудителей кишечной инфекции, потому что персонал пренебрежительно относился к личной гигиене. Приятного аппетита!

Полторы недели назад в Братске Иркутской области произошёл переполох с массовым отравлением людей. На больничной койке с острой кишечной инфекцией оказались более 10 местных жителей, а в общей сложности за помощью к медикам с жалобами на боль в животе и тошноту обратились 103 человека. Все пострадавшие в один голос утверждали, что отравились шаурмой, которую приобрели в ларьке на улице Кирова.


На следующий день в указанное кафе приехали сотрудники полиции, прокуратуры и специалисты Роспотребнадзора. Последние взяли пробы с продуктов, изъяли гриль-печи, а "поваров" отправили на бактериологическое исследование.

В итоге выяснилось, что в ларьке не соблюдались санитарно-эпидемиологического требования — в продуктах обнаружили сальмонеллу, а персонал кафе пренебрегал личной гигиеной.


Сегодня утром стало известно, что суд в Братске постановил ликвидировать кафе "Шаурму хочу", а его владельца отправил под домашний арест. Против него возбуждено уголовное дело по ст. 138 УК ("производство, хранение, сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности").


Примечательно, что четыре года назад в этом же кафе люди уже травились шаурмой. Правда, тогда у заведения была другая вывеска и владелец.

Отметим в скобках, что на сегодняшний день шаурма считается самым популярным фастфудом в России. Участники рынка ("Яндекс Еда", "Перекрёсток", "Донер 42") утверждают, что за год её продажи выросли в 2-3 раза. Эксперты считают, что это связано с подорожание бургеров, пиццы и роллов.

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Метки: Братск   Шаурма   кафе   отравление   сальмонелла   суд   
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9  комментариев
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10k
Б.Касторский 43 минуты назад
Всегда поражала тяга есть в подобных местах подобную пищу. Ведь сам видишь, что перед тобой гость страны без перчаток, зачастую сам не очень чист и опрятен. Но ты все равно идешь за этой едой, потому что она стоит 100-150 рублей. Ну вот что с тобой не так?
Сто человек отравилось!!! И все шли на удачу?
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16k
Axel 6 минут назад
Охренеть. Всего пару недель в новостях рассказывают об этом и запретили уже эту точку. Оперативно [мат]
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18k
Роберт Шекли 18 минут назад
- После Ковида вкус шаурмы изменился
- Думаю, это потому, что повара стали мыть руки
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12k
кот базилий Полчаса назад
Никогда не ел эту дрянь, и это кафе откроют через пару недель, с другим хозяином и все вернется на круги. Без вариантов.....
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14k
Shtoppi Полчаса назад
<<Примечательно, что четыре года назад в этом же кафе люди уже травились шаурмой. Правда, тогда у заведения была другая вывеска и владелец.>>
-----------
что-то мне подсказывает, что в этот раз история пойдет по тому же сценарию. вывеска и владелец поменяются, тухлятина снова пойдет в массы, а там где надо, станет на несколько человек богаче.
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9k
Борис Карабанов 36 минут назад
То говорили, что сальмонелла. А кишечная-то палочка она практически везде присутствует, а человек ей буквально набит.
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5k
alex 38 минут назад
сжечь
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31k
Ego sum qui sum 43 минуты назад
"Примечательно, что четыре года назад в этом же кафе люди уже травились шаурмой. Правда, тогда у заведения была другая вывеска и владелец."

отличная линия защиты - "Это просто место проклятое!"
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