В Вологде эффектно взлетел на воздух ларёк с шаурмой

Во всём виновато название!
Павильон с говорящим название "Шаурма-огонь" взорвался вчера ночью в Вологде неподалёку от ТЦ "Магистраль". К счастью, поблизости прохожих не было и никто не пострадал. По предварительным данным, причиной взрыва стали газовые баллоны.
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В пресс-службе местного МЧС рассказали, что происшествие не относится к пожарам, хотя на место ЧП были отправлены 2 единицы пожарной техники. Ребята посмотрели на "Огонь" и вызвали коллег-газовиков. Позже на место приехали полицейские.
Примечательно, что рядом с взлетевшим на воздух киоском располагался магазин пиротехники под названием "Фейерверк", который, к счастью, не получил видимых повреждений. Иначе получился бы поистине пламенный дуэт.
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