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В Вологде эффектно взлетел на воздух ларёк с шаурмой

В Вологде эффектно взлетел на воздух ларёк с шаурмой

Автор:
17 февраля 2023 18:59
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: ГАЗ   взрыв   видео   вологда   киоск   шаурма   
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Во всём виновато название!

Павильон с говорящим название "Шаурма-огонь" взорвался вчера ночью в Вологде неподалёку от ТЦ "Магистраль". К счастью, поблизости прохожих не было и никто не пострадал. По предварительным данным, причиной взрыва стали газовые баллоны.

В пресс-службе местного МЧС рассказали, что происшествие не относится к пожарам, хотя на место ЧП были отправлены 2 единицы пожарной техники. Ребята посмотрели на "Огонь" и вызвали коллег-газовиков. Позже на место приехали полицейские.

Примечательно, что рядом с взлетевшим на воздух киоском располагался магазин пиротехники под названием "Фейерверк", который, к счастью, не получил видимых повреждений. Иначе получился бы поистине пламенный дуэт.

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Метки: ГАЗ   взрыв   видео   вологда   киоск   шаурма   
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3  комментария
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13k
Александр 6 минут назад
Даже ларёк не выдержал то, что в нём готовят)))
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17k
Александр 8 минут назад
Хорошо что никто не пострадал. А киоск дело наживное
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28k
Ego sum qui sum 19 минут назад
"Взрывная шаурма!"
отличный слоган кстати
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