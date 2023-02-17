В Вологде эффектно взлетел на воздух ларёк с шаурмой

В пресс-службе местного МЧС рассказали, что происшествие не относится к пожарам, хотя на место ЧП были отправлены 2 единицы пожарной техники. Ребята посмотрели на "Огонь" и вызвали коллег-газовиков. Позже на место приехали полицейские.



Примечательно, что рядом с взлетевшим на воздух киоском располагался магазин пиротехники под названием "Фейерверк", который, к счастью, не получил видимых повреждений. Иначе получился бы поистине пламенный дуэт.