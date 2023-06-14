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Жители Братска массово отравились шаурмой

Жители Братска массово отравились шаурмой

Автор:
14 июня 2023 12:11
Сообщество : Еда
Метки: Братск   Роспотребнадзор   Шаурма   больница   кишечная инфекция   отравление   
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Следственный комитет возбудил уголовное дело.

Новое массовое отравление произошло российском регионе — на этот раз в городе Братске Иркутской области. На протяжении всего вчерашнего дня люди звонили в скорую помощь и жаловались на тошноту, боль в желудке и плохое самочувствие. Все пострадавшие, как выяснилось позднее, покупали шаурму в ларьке на улице Кирова.


Всего за помощью медиков обратились 35 человек, 11 из них, включая пятерых детей, госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Причём в больницу забрали только "тяжёлых" пациентов, остальные лечатся дома.

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности").


Отмечается, что сейчас в ларьке работают полицейские и специалисты Роспотребнадзора из центра гигиены и эпидемиологии. Последние взяли пробы с продуктов питания и техники, а полицейские изъяли гриль-печи и документы персонала. Все работники ларька направлены на бактериологическое исследование. Сотрудники Роспотребнадзора готовят документы в суд для приостановки работы заведения "Хочу шаурму".



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Метки: Братск   Роспотребнадзор   Шаурма   больница   кишечная инфекция   отравление   
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28  комментариев
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10k
Владимир Час назад
Эх.... Ни сидора попить, ни шаурму покушать. Времена....
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1k
Просто чувак в интернете 17 минут назад
Все проще - не покупайте ничего у чурок.
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45k
Соломей 17 минут назад
...35 человек, 11 из них, включая пятерых детей...
кормить детей шаурмой, это ещё тем чудаком надо быть..
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27k
Киры4 18 минут назад
Если хорошая проходимость и берут свои, почему бы и нет? Своим братьям они говна не подсунут а те и не возьмут + репутация шавушной.
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76k
Доктор Джонс Полчаса назад
Отравились по-братски...
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1k
Vladislav 40 минут назад
Еду покупаю только в проверенных местах.
Заведения чурбанов игнорирую.
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1k
Nick 51 минуту назад
Мистер Шаурмяу
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2k
Lena 51 минуту назад
Вот недавно видела проходя мимо, как один из "поваров-продавцов" вышел из своей шаурмячной, приложил пальцы к носу и смачно так высморкался на землю. Остатки на пальцах стряхнул и пошел дальше готовить и продавать шаурму. Тут даже, если продукты изначально будут свежие и хорошего качества - люди не приученные к чистоте и гигиене сделают еду непригодной в пищу. Все "шаурмисты" - это люди из ближайших азиатских стран. Для них это все - в частности отсутствие привычки мыть руки - НОРМА.
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48k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 53 минуты назад
хех я дома сам делаю,кладу всего сколько хочется.
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10k
Juli 54 минуты назад
Судя по отзывам людей там не впервые кормили отравой, а они упорно покупали.
"Ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус".
Ну и конечно к Роспотребнадзору отдельные вопросы. Какой-то РосПотребПозор.
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61k
Андрей 57 минут назад
Ну если так припекло - идёшь в магаз и покупаешь колбасу, хлеб и соус какой-нибудь. Водичку тоже. Как правило в магазинах и нарезать могут. Наделал себе бутеров, запил, да и пошёл дальше по делам. А шаурму лучше делать самому - получается в разы вкуснее и сытнее.
Что касается этого ларька, то они могут быть и не при делах, поставщик запросто мог "бобину" мяса продать протухшую.
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12k
Rus77 2 часа назад
Не покупайте пищу и продукты у мигрантов!!!
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31k
Ego sum qui sum 2 часа назад
Шаурма, сделанная правильная и дома это очень вкусно, а на улице всегда лотерея (которую, совпадение, в РФ тоже держат армяне)
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2k
Alex 2 часа назад
Дык сколько раз вам, придуркам, говорили, что нельзя это говно жрать. Мало того, что продукты просроченные, так еще и черными (во всех смыслах) руками приготовлено.
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10k
Б.Касторский 2 часа назад
Вот сколько говорят о качестве шаурмы, люди всё равно покупают. Ведь на удачу чаще всего!
Заметил в своё время как привозят эти шампуры. Приехала грязная разбитая четверка, из неё двое гостей выгрузили на асфальт и стали ждать приёмки. Затем чуть ли не волоча по асфальту занесли в помещение. Далее уже не видел, но мне хватило и этого. На обратном пути видел радостную очередь. Вот смысл? Зайди в магазин и купи бутерброд. Да даже в тот же Фаст фуд! Хоть какой-то контроль. Но нет, люди ещё и делятся где вкуснее шаурма.
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