Жители Братска массово отравились шаурмой

Следственный комитет возбудил уголовное дело.
Новое массовое отравление произошло российском регионе — на этот раз в городе Братске Иркутской области. На протяжении всего вчерашнего дня люди звонили в скорую помощь и жаловались на тошноту, боль в желудке и плохое самочувствие. Все пострадавшие, как выяснилось позднее, покупали шаурму в ларьке на улице Кирова.
Всего за помощью медиков обратились 35 человек, 11 из них, включая пятерых детей, госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Причём в больницу забрали только "тяжёлых" пациентов, остальные лечатся дома.
Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ ("Производство, хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности").
Отмечается, что сейчас в ларьке работают полицейские и специалисты Роспотребнадзора из центра гигиены и эпидемиологии. Последние взяли пробы с продуктов питания и техники, а полицейские изъяли гриль-печи и документы персонала. Все работники ларька направлены на бактериологическое исследование. Сотрудники Роспотребнадзора готовят документы в суд для приостановки работы заведения "Хочу шаурму".
Источник:
- В Литве забили один из лучших автоголов последних лет
- Эффектный и результативный удар гольфиста
- У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь
- Самка орангутана попросила женщину показать малыша
- Уроки русского языка в США в 1960-ых
кормить детей шаурмой, это ещё тем чудаком надо быть..
Заведения чурбанов игнорирую.
"Ежики плакали, кололись, но продолжали есть кактус".
Ну и конечно к Роспотребнадзору отдельные вопросы. Какой-то РосПотребПозор.
Что касается этого ларька, то они могут быть и не при делах, поставщик запросто мог "бобину" мяса продать протухшую.
Заметил в своё время как привозят эти шампуры. Приехала грязная разбитая четверка, из неё двое гостей выгрузили на асфальт и стали ждать приёмки. Затем чуть ли не волоча по асфальту занесли в помещение. Далее уже не видел, но мне хватило и этого. На обратном пути видел радостную очередь. Вот смысл? Зайди в магазин и купи бутерброд. Да даже в тот же Фаст фуд! Хоть какой-то контроль. Но нет, люди ещё и делятся где вкуснее шаурма.
Это в какой? Заскочил как-то в макдак в туалет. Ну и заметил одного из работников (в форме), который вышел из кабинки и даже руки не помыл. А зачем? Он ведь мусульманин, водой из бутылочки подмывается, и жопу и руки помыл, значит чистые, а потом идёт готовить. Приятнову апетиту -_-
А так я помню Лафа-Лафа, где цена под 500 была и отличное вино наливали к нему. Только ведь туда очередей нет?) И там не травятся.