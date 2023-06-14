Жители Братска массово отравились шаурмой

Новое массовое отравление произошло российском регионе — на этот раз в городе Братске Иркутской области. На протяжении всего вчерашнего дня люди звонили в скорую помощь и жаловались на тошноту, боль в желудке и плохое самочувствие. Все пострадавшие, как выяснилось позднее, покупали шаурму в ларьке на улице Кирова.

Всего за помощью медиков обратились 35 человек, 11 из них, включая пятерых детей, госпитализировали с острой кишечной инфекцией. Причём в больницу забрали только "тяжёлых" пациентов, остальные лечатся дома.