В школу посёлка Шайтанка ищут педагога для одного ученика

Как рассказала директор школы Наиля Чернышева, нагрузка будет составлять 15 часов в неделю. Обучать нужно будет одного ученика:

В новом учебном году будет один первый класс во всей начальной школе, в котором будет учиться одна девочка. Всего у нас учатся 6 ребят. Нам очень нужен учитель начальных классов. Приветствуется знание английского языка, так как язык ребятам приходится изучать дистанционно. Если учитель будет владеть английским языком, будет просто прекрасно!