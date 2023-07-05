В школу посёлка Шайтанка ищут педагога для одного ученика

В новом учебном году в школе в поселке Шайтанка Новолялинского городского округа Свердловской области будет всего один первый класс, в котором будет обучаться только одна девочка. И для нее директор срочно ищет педагога.
Как рассказала директор школы Наиля Чернышева, нагрузка будет составлять 15 часов в неделю. Обучать нужно будет одного ученика:
В новом учебном году будет один первый класс во всей начальной школе, в котором будет учиться одна девочка. Всего у нас учатся 6 ребят. Нам очень нужен учитель начальных классов. Приветствуется знание английского языка, так как язык ребятам приходится изучать дистанционно. Если учитель будет владеть английским языком, будет просто прекрасно!
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