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В школу посёлка Шайтанка ищут педагога для одного ученика

В школу посёлка Шайтанка ищут педагога для одного ученика

Автор:
05 июля 2023 13:13
Сообщество : Жить в России
Метки: Свердловская обл.   Шайтанка   посёлок   ученик   учитель   школа   
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В новом учебном году в школе в поселке Шайтанка Новолялинского городского округа Свердловской области будет всего один первый класс, в котором будет обучаться только одна девочка. И для нее директор срочно ищет педагога.

Как рассказала директор школы Наиля Чернышева, нагрузка будет составлять 15 часов в неделю. Обучать нужно будет одного ученика:

В новом учебном году будет один первый класс во всей начальной школе, в котором будет учиться одна девочка. Всего у нас учатся 6 ребят. Нам очень нужен учитель начальных классов. Приветствуется знание английского языка, так как язык ребятам приходится изучать дистанционно. Если учитель будет владеть английским языком, будет просто прекрасно!

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Метки: Свердловская обл.   Шайтанка   посёлок   ученик   учитель   школа   
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4  комментария
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1k
Павел Кузнецов 3 минуты назад
А сколько до ближайшего населённого пункта?
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naf-naf 3 минуты назад
А сам директор не может обучать? 6 человек все учится в школе, нужно для этого иметь отдельный штат? и директор который будет этим штатом управлять
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1k
Alexander Gorn 11 минут назад
Самого-то главного и не написали - какую зарплату предлагают. Судя по тому, как упирают на малую нагрузку - такую, что на нее не прожить. Ну, пусть дальше ищут...
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54k
dima423 45 минут назад
ну это бред какой то... еще метро в поселке шайтанка сделайте))
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KlyaksaZ
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