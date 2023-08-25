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В Екатеринбурге накрыли подпольный цех, в котором делали шаурму из просроченной курицы

В Екатеринбурге накрыли подпольный цех, в котором делали шаурму из просроченной курицы

Автор:
25 августа 2023 16:37
Сообщество : Еда
Метки: Видео   Шаурма   антисанитария   екатеринбург   курица   просрочка   расследование   
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Ничего удивительного. Удивительна только крепость желудков тех, кто потребляет такие продукты.

В Екатеринбурге общественники совместно с полицией обнаружили подпольный цех, в котором из просроченной курицы делали заготовки для шаурмы. По предварительным данным, цех работает уже полгода и поставляет продукцию во многие шаурменные города.

Судя по предоставленным кадрам, в подпольном цехе с тухлой курицей царит ужасающая антисанитария. Как рассказали участники рейда, работники там без униформы и перчаток, а туши птицы лежат, где только придётся. При этом ушлые сотрудники незаконного предприятия, заявили ревизорам, что курицу они никому не поставляют — "всё это пойдет на выброс".

Член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев сообщил, что с этим цехом пока нельзя связать случаи отравления шаурмой. Этим займутся следователи.


"Документы изъяли, надо изучать контрагентов. Известно то, что они скупали просроченную продукцию, либо близкую к просрочке, разделывали ее, мариновали и готовили из этого специальные мясные бобины для шаурмы. При этом фасовали мясо и продавали ещё и так"

В екатеринбургском главке МВД сообщили, что сотрудники отдела полиции №2 и оперативного подразделения в сфере экономической безопасности проверяют деятельность предпринимателя на предмет нарушений законодательства.

И ещё одна сегодняшняя новость, которая совсем не удивляет: в Москве произошло массовое отравление шаурмой и курицей-гриль. Пострадали 35 человек, посетившие кафе «Бистро-24» на ул. Софьи Ковалевской. 25 любителей сомнительных забегаловок госпитализированы в инфекционные стационары Москвы, среди них есть и те, кто попал в реанимацию.

"При расследовании установлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства, которые могли привести к загрязнению продукции патогенными микроорганизмами. Снято с реализации и забраковано более 180 кг обезличенной продукции. На объекте проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Применен временный запрет деятельности кафе, предприятие опечатано", — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Эпидемиологическое расследование продолжается, однако СК уже возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Владельцу кафе грозит штраф до 500 тысяч рублей или до 6 лет лишения свободы.

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Метки: Видео   Шаурма   антисанитария   екатеринбург   курица   просрочка   расследование   
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8  комментариев
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10k
MakDag 50 минут назад
Не понимаю наших, которые покупают у кишлачных и аульных, это суицид чистой воды.
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128k
Leff 20 минут назад
Можно подумать в других шаурмячных куры свежие.
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5k
Горожанин Полчаса назад
"В Екатеринбурге накрыли подпольный цех, в котором делали шаурму из просроченной курицы".
----------
А если бы не из просроченной курицы? Чиновники не осознают свой бред.
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7k
rutt 41 минуту назад
Никогда такого не было и вот опять
покупали шавуху в незнакомом месте, думали пронесёт, вот и пронесло.
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21k
Corvus Corax 52 минуты назад
И вот зачем стоило экономить на взятках? Вся страна прекрасно занимается тем же самым, нет проблем...
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1k
Максим Макашев Час назад
Документы изъяли, надо изучать контрагентов.
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А что там изучать то? На упаковке явно видна надпись КАЖДЫЙ ДЕНЬ. А это - АШАН
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