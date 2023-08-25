"В Екатеринбурге накрыли подпольный цех, в котором делали шаурму из просроченной курицы".

Ничего удивительного. Удивительна только крепость желудков тех, кто потребляет такие продукты.
В Екатеринбурге общественники совместно с полицией обнаружили подпольный цех, в котором из просроченной курицы делали заготовки для шаурмы. По предварительным данным, цех работает уже полгода и поставляет продукцию во многие шаурменные города.
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Судя по предоставленным кадрам, в подпольном цехе с тухлой курицей царит ужасающая антисанитария. Как рассказали участники рейда, работники там без униформы и перчаток, а туши птицы лежат, где только придётся. При этом ушлые сотрудники незаконного предприятия, заявили ревизорам, что курицу они никому не поставляют — "всё это пойдет на выброс".
Член Общественной палаты Екатеринбурга Дмитрий Чукреев сообщил, что с этим цехом пока нельзя связать случаи отравления шаурмой. Этим займутся следователи.
"Документы изъяли, надо изучать контрагентов. Известно то, что они скупали просроченную продукцию, либо близкую к просрочке, разделывали ее, мариновали и готовили из этого специальные мясные бобины для шаурмы. При этом фасовали мясо и продавали ещё и так"
В екатеринбургском главке МВД сообщили, что сотрудники отдела полиции №2 и оперативного подразделения в сфере экономической безопасности проверяют деятельность предпринимателя на предмет нарушений законодательства.
И ещё одна сегодняшняя новость, которая совсем не удивляет: в Москве произошло массовое отравление шаурмой и курицей-гриль. Пострадали 35 человек, посетившие кафе «Бистро-24» на ул. Софьи Ковалевской. 25 любителей сомнительных забегаловок госпитализированы в инфекционные стационары Москвы, среди них есть и те, кто попал в реанимацию.
"При расследовании установлены многочисленные нарушения требований санитарного законодательства, которые могли привести к загрязнению продукции патогенными микроорганизмами. Снято с реализации и забраковано более 180 кг обезличенной продукции. На объекте проводится комплекс противоэпидемических мероприятий. Применен временный запрет деятельности кафе, предприятие опечатано", — сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
Эпидемиологическое расследование продолжается, однако СК уже возбудил уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Владельцу кафе грозит штраф до 500 тысяч рублей или до 6 лет лишения свободы.
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А если бы не из просроченной курицы? Чиновники не осознают свой бред.
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А что там изучать то? На упаковке явно видна надпись КАЖДЫЙ ДЕНЬ. А это - АШАН
я работал в ОКЕЙ занимался логистикой (приемка товара и утилизация) вся мясная продукция под списание закрывается в специальном морозильнике (под учет веса) пару раз в месяц я вызывал фирму которая забирала эти биоотходы (непроработанное мясо и рыба) на утилизацию потому что просто выкинуть их нельзя (там штрафы от 150 тыс) а вот куда эта фирма увозит и как утилизирует это я уже не знаю .