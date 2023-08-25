"В Екатеринбурге накрыли подпольный цех, в котором делали шаурму из просроченной курицы".

Судя по предоставленным кадрам, в подпольном цехе с тухлой курицей царит ужасающая антисанитария. Как рассказали участники рейда, работники там без униформы и перчаток, а туши птицы лежат, где только придётся. При этом ушлые сотрудники незаконного предприятия, заявили ревизорам, что курицу они никому не поставляют — "всё это пойдет на выброс".