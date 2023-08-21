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В Шотландии открыли детский сад для взрослых

В Шотландии открыли детский сад для взрослых

Автор:
21 августа 2023 23:50
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: взрослые   дети   детский сад   стресс   шотландия   эдинбург   
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Для тех, кто из суровой взрослой жизни отчаянно хочет вернуться в зону комфорта, в Эдинбурге заработал детский сад. Взрослые дяди и тёти могут там спать днём, кушать кашу, капризничать и пускать слюни. Развивающие занятия вроде лепки из пластилина и ковыряния в песке тоже присутствуют. Welcome!

Называется взрослый детский сад Big Kid Kindergarten. Идея в том, чтобы взрослые люди могли снять стресс, забыв о своих взрослых проблемах в крайне комфортной обстановке, и снова побыть детьми — поиграть в песке, помастерить из кнструктора, порисовать и послушать сказки.

Заведение нельзя назвать полноценным детским садом, это, скорее интерактивная игра для тех, кто устал быть взрослым.

Принимают в садик всех желающих в возрасте от 16 лет.

Стоит такое удовольствие восемь-десять фунтов стерлингов в сутки (около тысячи рублей).

Хотя многие пользователи Сети оценили идею хотя бы на время побыть ребёнком, другие её раскритиковали. По их мнению, если у человека есть проблемы, то стоит обратиться к психологу.

А не вот это вот всё ))

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Метки: взрослые   дети   детский сад   стресс   шотландия   эдинбург   
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5  комментариев
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Анатолий Час назад
Езжайте на природу. В лес. Сосновый бор всё как рукой снимет. И на подольше. Психолог.........Хмм.
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7k
Умница-красавица 19 минут назад
Лучше лепить из говна и ковыряться в носу. Это я как клинический психолог советую
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14k
Алексей 51 минуту назад
А на куя?
Достаточно сходить с ребенком в развлекательный центр, где есть возможность родителям также побеситься с детьми, если есть нерастраченная энергия и физическая возможность.
А взрослым, вместе с взрослыми "играть в детство" - извините, извращение.
Фишка, пригодная лишь полицейским, для профилактики паталогий.
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312
Pasha Panfilov Алексей Минуту назад
Да, чет какое-то, имхо, мрачноватое зрелище, если честно - сидят здоровые лбы без детей и в игрушки играют. Чет вспоминается какой-то мрачный советский фильм, где во время какой-то жуткой эпидемии бегала какая-то тронувшаяся рассудком баба, по снегу в ночной рубашке, и полено, завернутое в одеяло, убаюкивала. Жуть какая-то.
Так смотрится это всё - словно случилось что-то прям реально страшное. Вроде Шотландия не такое кошмарное место, атомных бомбежек и жутких эпидемий там вроде не было. Чего у них там такое стряслось? О_о
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10k
Бритва Час назад
а дёргать за косички и мериться письками?
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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