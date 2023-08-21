В Шотландии открыли детский сад для взрослых

Для тех, кто из суровой взрослой жизни отчаянно хочет вернуться в зону комфорта, в Эдинбурге заработал детский сад. Взрослые дяди и тёти могут там спать днём, кушать кашу, капризничать и пускать слюни. Развивающие занятия вроде лепки из пластилина и ковыряния в песке тоже присутствуют. Welcome!
Называется взрослый детский сад Big Kid Kindergarten. Идея в том, чтобы взрослые люди могли снять стресс, забыв о своих взрослых проблемах в крайне комфортной обстановке, и снова побыть детьми — поиграть в песке, помастерить из кнструктора, порисовать и послушать сказки.
Заведение нельзя назвать полноценным детским садом, это, скорее интерактивная игра для тех, кто устал быть взрослым.
Принимают в садик всех желающих в возрасте от 16 лет.
Стоит такое удовольствие восемь-десять фунтов стерлингов в сутки (около тысячи рублей).
Хотя многие пользователи Сети оценили идею хотя бы на время побыть ребёнком, другие её раскритиковали. По их мнению, если у человека есть проблемы, то стоит обратиться к психологу.
А не вот это вот всё ))
Источник:
- Пользователи рассказали, что приключалось с ними в детском саду
- В Госдуме предложили следить, чтобы в детских садах девочки играли в "дочки-матери", а мальчики в машинки
- В детском саду Челябинска обнаружили сифилис, но никому не сказали
- В немецком детсаду предложили открыть комнату для "сексуальных игр"
- Милота советского детства
Достаточно сходить с ребенком в развлекательный центр, где есть возможность родителям также побеситься с детьми, если есть нерастраченная энергия и физическая возможность.
А взрослым, вместе с взрослыми "играть в детство" - извините, извращение.
Фишка, пригодная лишь полицейским, для профилактики паталогий.
Так смотрится это всё - словно случилось что-то прям реально страшное. Вроде Шотландия не такое кошмарное место, атомных бомбежек и жутких эпидемий там вроде не было. Чего у них там такое стряслось? О_о