Методы воспитания детей в разных странах

В Японии до пяти лет дети могут свободно заниматься разными делами: рисовать на обоях или играть на улице. Однако с 5-6 лет ребенка начинают воспитывать в рамках жёстких правил и ограничений. Подчинение и принадлежность к коллективу очень важны для японцев, поэтому ослушание считается неприемлемым. Родители никогда не повышают голос на детей, вместо этого они применяют молчание и отчуждение от группы в качестве наказания. Развитие детей также начинается очень рано, уже с поступления в детский сад, и родители стремятся отдать их в элитные сады, связанные с престижными университетами, чтобы обеспечить детям успешное будущее.



