Методы воспитания детей в разных странах

Есть разные методы воспитания, но так же в каждой стране есть свои особенности обращения с детьми. Где-то им позволяют всё, а где-то наоборот держат в ежовых рукавицах.
Трудно сказать, что хорошо, а что плохо в воспитании детей (ну кроме очевидного, что насилие - запрещено), но, возможно, у каждой страны есть что-то интересное, что почерпнуть.
В Китае детей воспитывают одинаково независимо от пола, поскольку в семье нет традиционного разделения на мужские и женские обязанности. Подчинение считается важным аспектом воспитания, и ребенок должен безоговорочно следовать указаниям взрослых. У китайских детей строгий распорядок дня, и им назначаются домашние обязанности еще в детском возрасте. Родители выбирают для своих детей дополнительные занятия и кружки в соответствии со своими предпочтениями, и перечить им нельзя. Хвалят ребёнка очень редко, по большому случаю.
В США детей редко отправляют в детские сады, обычно они находятся с родителями или няней. Американские семьи уделяют большое внимание семейным сборищам и активно участвуют в жизни своих детей. Детям предоставляется свобода выбора, и их наказывают редко, обычно используя лишение игрушек или давая время задуматься на "штрафном стуле". Воспитание в США стремится к развитию самостоятельности и ответственности у детей.
В Японии до пяти лет дети могут свободно заниматься разными делами: рисовать на обоях или играть на улице. Однако с 5-6 лет ребенка начинают воспитывать в рамках жёстких правил и ограничений. Подчинение и принадлежность к коллективу очень важны для японцев, поэтому ослушание считается неприемлемым. Родители никогда не повышают голос на детей, вместо этого они применяют молчание и отчуждение от группы в качестве наказания. Развитие детей также начинается очень рано, уже с поступления в детский сад, и родители стремятся отдать их в элитные сады, связанные с престижными университетами, чтобы обеспечить детям успешное будущее.
Главное в воспитании детей в Индии - это стремление к доброте, терпению и гармонии. Детей учат уважать людей и природу, поэтому они не разоряют гнезда птиц и не обижают животных. Самообладание и сдерживание эмоций также важны в воспитании. В школе детей учат йоге и медитации, а оценки не являются главным приоритетом - главное, чтобы ребенок был хорошим человеком. В общении с детьми в Индии больше неформальности, учителя могут даже приобнять или погладить ребенка в знак симпатии.
В Италии, как известно, существует сильное уважение к семье. Родственные связи остаются крепкими, независимо от того, насколько дальние они могут быть. Появление ребенка рассматривается как дар, и в детстве детей часто балуют, дарят подарки и радуют сладостями. Воспитание ребёнка основывается на свободе, и ему позволяется многое, однако родители всегда следят за каждым его шагом. Слово "нельзя" используется редко, что нередко приводит к тому, что итальянские дети становятся капризными и недисциплинированными взрослыми.
В Швеции ребёнок считается полноценной личностью с правами и обязанностями, а его безопасность является приоритетом. Там уже давно запретили физическое наказание детей, и воспитание происходит без стресса. Важным правилом в шведском воспитании является "относись к ребенку так, как хотел бы, чтобы относились к тебе". Здесь у детей есть право на диалог, объяснения и свободное время, предоставляемое взрослыми.
Французские семьи обычно крепкие, и дети могут жить с родителями аж до 30 лет. Однако ребёнок становится самостоятельным рано, поскольку мамы возвращаются на работу сразу после родов. Французские дети часто выполняют работу по дому и учатся быть самостоятельными. С малого возраста дети спят в отдельной комнате, и родители позволяют им сами испытать небольшие опасности, чтобы приобрести опыт.
В Англии с детства внушают уверенность в себе и постоянно хвалят детей за их достижения, чтобы поддерживать их высокую самооценку. Школы в Англии стараются развивать учеников как индивидуальностей, подходя к каждому ребенку особо. Дети могут выбирать занятия, которые их интересуют. Английские родители уважают личное пространство своих детей, никогда не вторгаясь в их комнаты без спроса, но и требования к ним довольно высоки.
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