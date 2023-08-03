FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Психология 445 постов • 251 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Психология
Методы воспитания детей в разных странах

Методы воспитания детей в разных странах

Автор:
03 августа 2023 16:45
Сообщество : Психология
Метки: Разное   взрослые   воспитание   дети   интересное   педагогика   путешествия   туризм   
850
9

Есть разные методы воспитания, но так же в каждой стране есть свои особенности обращения с детьми. Где-то им позволяют всё, а где-то наоборот держат в ежовых рукавицах.

Трудно сказать, что хорошо, а что плохо в воспитании детей (ну кроме очевидного, что насилие - запрещено), но, возможно, у каждой страны есть что-то интересное, что почерпнуть.


×
×

В Китае детей воспитывают одинаково независимо от пола, поскольку в семье нет традиционного разделения на мужские и женские обязанности. Подчинение считается важным аспектом воспитания, и ребенок должен безоговорочно следовать указаниям взрослых. У китайских детей строгий распорядок дня, и им назначаются домашние обязанности еще в детском возрасте. Родители выбирают для своих детей дополнительные занятия и кружки в соответствии со своими предпочтениями, и перечить им нельзя. Хвалят ребёнка очень редко, по большому случаю.


В США детей редко отправляют в детские сады, обычно они находятся с родителями или няней. Американские семьи уделяют большое внимание семейным сборищам и активно участвуют в жизни своих детей. Детям предоставляется свобода выбора, и их наказывают редко, обычно используя лишение игрушек или давая время задуматься на "штрафном стуле". Воспитание в США стремится к развитию самостоятельности и ответственности у детей.


В Японии до пяти лет дети могут свободно заниматься разными делами: рисовать на обоях или играть на улице. Однако с 5-6 лет ребенка начинают воспитывать в рамках жёстких правил и ограничений. Подчинение и принадлежность к коллективу очень важны для японцев, поэтому ослушание считается неприемлемым. Родители никогда не повышают голос на детей, вместо этого они применяют молчание и отчуждение от группы в качестве наказания. Развитие детей также начинается очень рано, уже с поступления в детский сад, и родители стремятся отдать их в элитные сады, связанные с престижными университетами, чтобы обеспечить детям успешное будущее.


Главное в воспитании детей в Индии - это стремление к доброте, терпению и гармонии. Детей учат уважать людей и природу, поэтому они не разоряют гнезда птиц и не обижают животных. Самообладание и сдерживание эмоций также важны в воспитании. В школе детей учат йоге и медитации, а оценки не являются главным приоритетом - главное, чтобы ребенок был хорошим человеком. В общении с детьми в Индии больше неформальности, учителя могут даже приобнять или погладить ребенка в знак симпатии.


В Италии, как известно, существует сильное уважение к семье. Родственные связи остаются крепкими, независимо от того, насколько дальние они могут быть. Появление ребенка рассматривается как дар, и в детстве детей часто балуют, дарят подарки и радуют сладостями. Воспитание ребёнка основывается на свободе, и ему позволяется многое, однако родители всегда следят за каждым его шагом. Слово "нельзя" используется редко, что нередко приводит к тому, что итальянские дети становятся капризными и недисциплинированными взрослыми.


В Швеции ребёнок считается полноценной личностью с правами и обязанностями, а его безопасность является приоритетом. Там уже давно запретили физическое наказание детей, и воспитание происходит без стресса. Важным правилом в шведском воспитании является "относись к ребенку так, как хотел бы, чтобы относились к тебе". Здесь у детей есть право на диалог, объяснения и свободное время, предоставляемое взрослыми.


Французские семьи обычно крепкие, и дети могут жить с родителями аж до 30 лет. Однако ребёнок становится самостоятельным рано, поскольку мамы возвращаются на работу сразу после родов. Французские дети часто выполняют работу по дому и учатся быть самостоятельными. С малого возраста дети спят в отдельной комнате, и родители позволяют им сами испытать небольшие опасности, чтобы приобрести опыт.


В Англии с детства внушают уверенность в себе и постоянно хвалят детей за их достижения, чтобы поддерживать их высокую самооценку. Школы в Англии стараются развивать учеников как индивидуальностей, подходя к каждому ребенку особо. Дети могут выбирать занятия, которые их интересуют. Английские родители уважают личное пространство своих детей, никогда не вторгаясь в их комнаты без спроса, но и требования к ним довольно высоки.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Психология "
Метки: Разное   взрослые   воспитание   дети   интересное   педагогика   путешествия   туризм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
955
ruslan d 50 минут назад
Если все так замечательно , откуда же столько **даков на свете ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Taf Taffus Полчаса назад
Японцы всегда охреневают, прочитав, что до пяти лет они растят эгоистичных животных. На деле они муштруют детей в ЛЮБОМ возрасте от года и до самой смерти. А байку сочинило животное, у которого никогда небыло даже двоюродных братьев-сестер, не то что своих детей.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Ivan 36 минут назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

37507



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
В Ленобласти мотоциклистка погибла по вине пожилого водителя на "Мерседесе"
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Песня, гремевшая на всех дискотеках, была написана от отчаяния
Набирающие популярность в сообществах
Грозный кролик запугал жителей американского города
Грозный кролик запугал жителей американского города
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Усилитель вкуса

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#интересно#ДТП#интересное#Юмор#собака#фильм#знаменитости#история
#люди#автомир#в мире#факты#кино#Прикол#Китай#дети#сарказм#Россия
#животные#машина#аварии#авто аварии#новости#Автовсячина#подборка#забавно#Жизнь#полиция
Уроки русского языка в США в 1960-ых Уроки русского языка в США в 1960-ых Самка орангутана попросила женщину показать малыша Самка орангутана попросила женщину показать малыша У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь У самолёта южнокорейской авиакомпании во время полёта открылась аварийная дверь Эффектный и результативный удар гольфиста Эффектный и результативный удар гольфиста В Литве забили один из лучших автоголов последних лет В Литве забили один из лучших автоголов последних лет

На что жалуетесь?

Вернуться