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В детском саду Челябинска обнаружили сифилис, но никому не сказали

В детском саду Челябинска обнаружили сифилис, но никому не сказали

Автор:
27 июня 2023 23:58
Сообщество : Жить в России
Метки: анализы   дети   детский сад   сифилис   скандал   челябинск   
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В Челябинске скандал. У сотрудницы одного из детских учреждений обнаружили венерическое заболевание, но руководство пыталось скрывать это от мам и пап своих воспитанников, пока ситуация не вышла из-под контроля.

То, что воспитанники дошкольного учреждения могут заболеть совсем не детской болезнью, родители начали догадываться, когда руководство сада поставило их перед фактом: всем срочно нужно сдать кровь, а врач, отвечая на вопросы, начала увиливать от ответа:

Что за зараза появилась в детском саду, стало известно позже, когда у одного из детей поднялась температура и появились высыпания.

Мамы, разумеется, в шоке:

Просто шок у всех. На повышенных тонах, конечно же, ругались. Нам сказали про инфекцию, но не сказали, что это за инфекция!

Тут-то и узнали, даже те, кто не в теме, что инфекция эта передается не только половым путем, но и контактно-бытовым — через общее полотенце, посуду, средства гигиены. И это обстоятельство, учитывая, что в саду дети едят, спят и вообще, проводят большую часть дня, ещё больше распалило страсти и тревоги:

Говорят, что сотрудница не вчера заболела, а как минимум две недели назад. Но сколько до этого она болела, неизвестно».

Как сообщает НТВ, осуждение родителей вызвал даже не сам факт обнаруженной заразы, а то, что правду пытались замолчать.

Многие мамы предпочли сдавать анализ в частных клиниках, чтобы быть уверенными в результате. На данный момент две группы детей сдали анализы. У всех они отрицательные.

Позже, по совету врачей - дерматологов, детям предстоят повторные анализы. Бактерия может долго циркулировать в организме, пока не проявится. Инкубационный период — от двух до четырех месяцев. Тем временем, в местном минздраве и управлении образования подтвердили: с медкнижкой у инфицированной сотрудницы, которую сейчас отстранили от работы, все в порядке. Заболевание, ставшее для неё не меньшим шоком, обнаружили случайно.

Прокуратура разбирается, насколько правомерны были действия заведующей.

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Метки: анализы   дети   детский сад   сифилис   скандал   челябинск   
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Андрей Иванов Час назад
-Доктор! Посмотрите, что у нас с писей?
- Хм. Срочно переименовываем писю в член и начинаем лечить сифилис
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3k
Autumn2015 11 минут назад
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5k
Fishki_surfer 41 минуту назад
>> Тут-то и узнали, даже те, кто не в теме, что инфекция эта передается не только половым путем, но и контактно-бытовым через общее полотенце, посуду, средства гигиены.

Сифилис передается только половым путем, а сказки про контактно-бытовой способ выдумывают те, кому нужно скрыть тот самый половой путь.
Так что, скорее воспитательница окажется педофилкой, чем ребенок заразится через посуду.

Само собой есть редкие случаи, которые описаны в научной литературе.
Заразиться неполовым путем, с очень низкой вероятностью, могут:
- врач от пациента (при нарушении правил)
- человек, которому перелили зараженную кровь или трансплантировали органы от больного.
- ребенок от больной матери в процессе родов;
- ребенок, если мать кормит его изо рта в рот, разжевывая пищу
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KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
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