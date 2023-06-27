В детском саду Челябинска обнаружили сифилис, но никому не сказали

Что за зараза появилась в детском саду, стало известно позже, когда у одного из детей поднялась температура и появились высыпания.

Мамы, разумеется, в шоке:

Просто шок у всех. На повышенных тонах, конечно же, ругались. Нам сказали про инфекцию, но не сказали, что это за инфекция!

Тут-то и узнали, даже те, кто не в теме, что инфекция эта передается не только половым путем, но и контактно-бытовым — через общее полотенце, посуду, средства гигиены. И это обстоятельство, учитывая, что в саду дети едят, спят и вообще, проводят большую часть дня, ещё больше распалило страсти и тревоги: