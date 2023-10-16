Детские сады в годы Великой Отечественной Войны

Зимой были большие проблемы с отоплением детских садов. Мужчины все были на фронте, поэтому воспитателям приходилось самим валить деревья и колоть дрова. Эти дрова в детсад относили сами дети. Они охотно перевозили сани, нагруженные дровами, к печкам.

Примерно до декабря 1941 года детей в садиках кормили нормально. Но уже к началу 1942 года магазины полностью опустели. Тяготы войны начали сказываться на детском питании. Интернаты и садики практически не снабжались продуктами питания. Детям не было чего есть, особенно в садиках, которые находились в отдаленных от районных центров поселках. Хлеб и другие продукты получали раз в день по талонам. Продуктов катастрофически не хватало. Тогда в некоторых садиках сотрудницы организовывали подсобное хозяйство.

Известно, что в интернате хлебозавода №2 воспитательницы купили семенной картофель, высадили его весной и собрали 26 тонн урожая. Другие же сотрудницы организовывали небольшие фермы, на которых выращивали свиней, коров и птицу. За счет собственной изобретательности, воспитатели спасали от голода тысячи детей.