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Детские сады в годы Великой Отечественной Войны

Детские сады в годы Великой Отечественной Войны

Автор:
16 октября 2023 20:49
Метки: Великая Отечественная война   дети   детский сад   
236
5

После того, как отцы и братья ушли на фронт, матерям приходилось работать целыми днями, без выходных. Пока они заготавливали дрова, убирали урожай и трудились на предприятиях, за их детьми присматривали воспитательницы и нянечки. Детские сады и интернаты были просто необходимыми в годы войны. В 1941 году в Советском Союзе насчитывалось 14300 дошкольных учреждений (садики и ясли), а к 1945 году их число выросло до 25 тысяч.

Многие области страны принимали эвакуированных деток. Так например, в Алтайском крае количество детских садов за несколько огненных лет выросло от 161-го до 313-ти, а уже после окончания войны — вновь уменьшилось. А в Кемеровской области от 244-х (1941 годы) до 33-х (1944).


Во время войны в детских садах работали воспитатели, учителя и просто небезразличные люди без педагогического образования. Работники детсадов не просто ухаживали за детьми, они заботились о них и пытались заменить им матерей. В трудные времена воспитатели пытались подбодрить детей, развеселить, успокоить.


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Из воспоминаний одной воспитательницы:

«В начале зимы 1941 года руководителям детских садов Москвы стало ясно, что оставлять деток в зданиях слишком опасно. Поэтому многие неэвакуированные сады перевели в бомбоубежища. Известен пример сада №12, переведённого в убежище, где малыши очень боялись темноты. И тогда старая нянечка Прасковья Фёдорова на все свои деньги купила свечи, укрепила их по стенам и следила, чтобы не гасли. Она же придумала показывать детишкам теневой театр и научила тому, что темнота может таить в себе не только страх неизвестного, но и интересную сказку.».


Зимой были большие проблемы с отоплением детских садов. Мужчины все были на фронте, поэтому воспитателям приходилось самим валить деревья и колоть дрова. Эти дрова в детсад относили сами дети. Они охотно перевозили сани, нагруженные дровами, к печкам.

Примерно до декабря 1941 года детей в садиках кормили нормально. Но уже к началу 1942 года магазины полностью опустели. Тяготы войны начали сказываться на детском питании. Интернаты и садики практически не снабжались продуктами питания. Детям не было чего есть, особенно в садиках, которые находились в отдаленных от районных центров поселках. Хлеб и другие продукты получали раз в день по талонам. Продуктов катастрофически не хватало. Тогда в некоторых садиках сотрудницы организовывали подсобное хозяйство.

Известно, что в интернате хлебозавода №2 воспитательницы купили семенной картофель, высадили его весной и собрали 26 тонн урожая. Другие же сотрудницы организовывали небольшие фермы, на которых выращивали свиней, коров и птицу. За счет собственной изобретательности, воспитатели спасали от голода тысячи детей.


Тульский детский садик №2 на время войны стал ещё и интернатом, здесь находились и сироты. Воспитатели старались не рассказывать лишний раз детям о войне, ведь горе от неё и так было огромным. Но однажды четырёхлетняя девочка принесла письмо от отца — показать. Письмо прочитали. В нём были строки об однополчанине отца, родом из Минска. Этот солдат очень волновался за свою жену, которая не успела эвакуироваться. И тогда воспитатели написали ответ этому солдату. В письме они утешали его, поддерживали. Узнали об этом дети из старшей группы — и тоже написали свои весточки. Так родилась переписка, которая продолжалась всю войну. Тот боец писал одно большое письмо на адрес садика — а ему в ответ приходило несколько десятков треугольников.

Вот цитата одной солдатской весточки:

«Дорогие мои! Я вас ведь не видел ни разу, но кажется, знаю всех в лицо! Как я благодарен вам за ваши тёплые, искренние строки! Знали бы вы, как они важны для меня, как я жду их. У меня словно появилось много-много родных...»


Когда наступил долгожданный праздник победы, дети вернулись из эвакуации и встретились со своими матерями. Родители были бесконечно благодарны тем самоотверженным воспитательницам и няням, которые спасли их детей в суровые годы войны.

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Метки: Великая Отечественная война   дети   детский сад   
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5  комментариев
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1k
... Час назад
Есть песня" белые панамки" ... Спеть ее не могу... Знаю текст, аккорды, а не могу... Слезы сами лезут. P. S. Из Ленинграда эвакуировали детей в Узбекистан, власти были готовы, но с эшелона ни один ребёнок не попал в детский дом!!! Всех разобрали на перроне по домам... А Мамкин- для меня самый лучший лётчик, ну не возможно было это сделать, а он смог!!! Я знаю что нет предела любви, любви и воли ГЕРОЕВ!!!
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Лебовски 15 минут назад
Слава Героям-Победителям! Слава Народу, выстоявшем все тяготы войны!
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