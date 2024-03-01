Дом престарелых объединили с детским садом

Деревни Belong набирают популярность и быстро расширяются. Недавно лорд-мэр Чешира Шейла Литтл объявила об открытии одной из деревень в графстве.

Подобные заведения далеки от того, что раньше представляли собой дома престарелых. В деревне Честера есть шесть семейных домов круглосуточного ухода, 23 квартиры и, конечно же, ясли.

На территории открыты бистро, парикмахерская и тренажерный зал, где жители и посетители могут проводить время в безопасной и гостеприимной обстановке.