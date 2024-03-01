Дом престарелых объединили с детским садом

Вы помните своё детство, когда дни казались такими солнечными и длинными? Возможно, сейчас запах блинов с вареньем или какого-нибудь цветка возвращает вас в дом ваших бабушек и дедушек. И в этих воспоминаниях ваши родные кажутся моложе и здоровее. Так и было: внуки дарят радость и энергию. Поэтому когда под одной крышей совместили детский сад и дом престарелых, обе возрастные группы увидели в этом огромную пользу.
Британская некоммерческая организация Belong открыла детский сад в своей деревне для пожилых людей.
В детском саду малыши не только находятся под присмотром внимательных воспитателей, но и общаются с очаровательными бабушками и дедушками, у которых хватит терпения, чтобы научить их рисовать собаку или собирать сложный пазл. Кроме того, они знают столько сказок!
Что касается старшего поколения, то время, проведённое с детьми, не только улучшает их настроение, но и приносит огромную пользу. Известно, что активный образ жизни замедляет прогрессирование деменции, а кто может дать больше энергии, чем группа веселых детсадовцев?
Деревни Belong набирают популярность и быстро расширяются. Недавно лорд-мэр Чешира Шейла Литтл объявила об открытии одной из деревень в графстве.
Подобные заведения далеки от того, что раньше представляли собой дома престарелых. В деревне Честера есть шесть семейных домов круглосуточного ухода, 23 квартиры и, конечно же, ясли.
На территории открыты бистро, парикмахерская и тренажерный зал, где жители и посетители могут проводить время в безопасной и гостеприимной обстановке.
Резюмируя, стоит перечислить преимущества взаимодействия поколений:
Улучшение психического и физического здоровья;
Снижение чувства одиночества;
Ощущение собственной ценности;
Возможность узнать о современных технологиях.
Ну а польза для малышей:
Развитие творческого потенциала;
Улучшение когнитивных способностей;
Развитие уважения к людям с разными возможностями;
Новые навыки.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Они изобрели то, что несколько тысяч лет работает у всего человечества? Ах да, сначала они отказались от своих стариков и их жизненного опыта, так что для них это теперь "великое открытие"!