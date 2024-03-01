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Дом престарелых объединили с детским садом

Дом престарелых объединили с детским садом

Автор:
01 марта 2024 10:51
Сообщество : Жизнь
Метки: Великобритания   дети   детский сад   дом престарелых   идея   пожилые   
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Вы помните своё детство, когда дни казались такими солнечными и длинными? Возможно, сейчас запах блинов с вареньем или какого-нибудь цветка возвращает вас в дом ваших бабушек и дедушек. И в этих воспоминаниях ваши родные кажутся моложе и здоровее. Так и было: внуки дарят радость и энергию. Поэтому когда под одной крышей совместили детский сад и дом престарелых, обе возрастные группы увидели в этом огромную пользу.

Британская некоммерческая организация Belong открыла детский сад в своей деревне для пожилых людей.

В детском саду малыши не только находятся под присмотром внимательных воспитателей, но и общаются с очаровательными бабушками и дедушками, у которых хватит терпения, чтобы научить их рисовать собаку или собирать сложный пазл. Кроме того, они знают столько сказок!

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Что касается старшего поколения, то время, проведённое с детьми, не только улучшает их настроение, но и приносит огромную пользу. Известно, что активный образ жизни замедляет прогрессирование деменции, а кто может дать больше энергии, чем группа веселых детсадовцев?

Деревни Belong набирают популярность и быстро расширяются. Недавно лорд-мэр Чешира Шейла Литтл объявила об открытии одной из деревень в графстве.

Подобные заведения далеки от того, что раньше представляли собой дома престарелых. В деревне Честера есть шесть семейных домов круглосуточного ухода, 23 квартиры и, конечно же, ясли.

На территории открыты бистро, парикмахерская и тренажерный зал, где жители и посетители могут проводить время в безопасной и гостеприимной обстановке.




Резюмируя, стоит перечислить преимущества взаимодействия поколений:

Улучшение психического и физического здоровья;

Снижение чувства одиночества;

Ощущение собственной ценности;

Возможность узнать о современных технологиях.


Ну а польза для малышей:

Развитие творческого потенциала;

Улучшение когнитивных способностей;

Развитие уважения к людям с разными возможностями;

Новые навыки.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   дети   детский сад   дом престарелых   идея   пожилые   
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Александр Ломовицкий 45 минут назад
Будут потом дети состаренные.
-мальчик сколько тебе лет ?
-даст бог нонче 5 исполнится.
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1k
Dwarf61 Полчаса назад
Всю историю человечества было: старые люди, которые уже не могут работать сами, занимаются воспитанием детей и передают им свой опыт, все остальные работают на благо "общины".
Они изобрели то, что несколько тысяч лет работает у всего человечества? Ах да, сначала они отказались от своих стариков и их жизненного опыта, так что для них это теперь "великое открытие"!
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