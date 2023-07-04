В немецком детсаду предложили открыть комнату для "сексуальных игр"

Создание комнаты или "помещение для изучения тела", как считает руководство детского сада, необходимо, т.к. "все дети, особенно дошкольного возраста, знают, где в дошкольном учреждении они найдут место, предназначенное для наготы и физического исследования".





Регламент содержал и другие интересные пункты:

— все дети знают места в учреждении, где можно обнажаться и исследовать тело;

— девочки и мальчики ласкают и исследуют себя настолько, насколько это удобно им самим и другим детям;

— ни один ребенок не причиняет боль другому ребенку;

— ни один ребенок не вставляет ничего в отверстия другого ребенка и не лижет тело другого ребенка...



