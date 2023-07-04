В немецком детсаду предложили открыть комнату для "сексуальных игр"

Дескать, детки же интересуются изучением собственного тела - вот пусть и играют в специально предназначенном для этого помещении.
В детском саду города Ганновер задумались над открытием новой комнаты для развития подрастающего поколения. В этой игровой детям будет комфортно играть " в доктора", т.е. изучать тело. Своё и соседа/соседки по горшку.
Об этом родители дошкольников узнали из письма от руководства детского сада.Наибольший протест вызвал первый пункт регламента, который гласил: :"Каждый ребенок сам решает, хочет ли и с кем играть физически и сексуально”. Напомним, речь идёт о маленьких детях, которые еще даже не ходят в школу.
Создание комнаты или "помещение для изучения тела", как считает руководство детского сада, необходимо, т.к. "все дети, особенно дошкольного возраста, знают, где в дошкольном учреждении они найдут место, предназначенное для наготы и физического исследования".
Регламент содержал и другие интересные пункты:
— все дети знают места в учреждении, где можно обнажаться и исследовать тело;
— девочки и мальчики ласкают и исследуют себя настолько, насколько это удобно им самим и другим детям;
— ни один ребенок не причиняет боль другому ребенку;
— ни один ребенок не вставляет ничего в отверстия другого ребенка и не лижет тело другого ребенка...
После многочисленных протестов родителей ассоциация защиты детей и Jugendamt (управление по делам молодежи) Нижней Саксонии приостановили реализацию этогот спорного проекта. Между тем, детский сад, выбранный для реализации этой инициативы - учреждение на 125 мест. И именно им управляет Arbeiterwohlfahrt (AWO), - одна из крупнейших общественных организаций Германии,в ведение которой входят не только детские сады, но и школы, центры помощи мигрантами, дневные центры пребывания пожилых людей и т.д. Основная функция этой организации - социальная помощь населению, правда, каким боком к этому относится сексуальное просвещение, да еще и несовершеннолетних, не совсем ясно.
Родители дошкольников, выступившие против этой инициативы, шокированы ею:
- «Я думаю, что это очень плохо. Моей дочери пять лет. Я не хочу, чтобы ее лапали мальчики. У меня есть еще один ребенок в другом детском саду. Там ничего подобного нет», — сообщил изданию Bild один из отцов ребенка, посещающего этот детский сад.
- «Это, безусловно, самая отвратительная вещь, которую я когда-либо читал»,- вторит ему другой родитель.
Еще один отец малыша так же недоумевает: «Я в шоке. Нам сказали, что это решение было принято Министерством образования. Как родители, мы уже были запуганы. Какие у вас есть варианты, если вы не хотите этого?»
Между тем, глава гановерского AWO Дирк фон дер Остен хоть и подтвердил, что многие родители протестовали после получения письма из детского сада, не видит в этой инициативе ничего плохого. «Исследование собственного тела - один из компонентов развития ребенка, в ходе которого он также учится распознавать свои границы, ясно выражать их и развивать чувство стыда. Дети также играют в ролевые игры в своих групповых комнатах. Мы не считаем это угрозой благополучию детей». Сам глава AWO раздосадован тем, что дело приняло такой оборот из-за ненужной огласки. Что-ж, пока никаких игровых комнат для сексуального просвещения детей на территории Нижней Саксонии не откроют. Но лишь пока.
Источник:
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Педофилов (обоих полов) надо пожизненно на каторжные работы ссылать.
п-ц, дегенераты