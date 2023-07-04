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Пользователи рассказали, что приключалось с ними в детском саду

Пользователи рассказали, что приключалось с ними в детском саду

Автор:
04 июля 2023 10:43
Сообщество : Юмор
Метки: в детском саду   дети   детский сад   забавно   интересно   истории   прикольно   фото   
2256
15

Детский сад - это время беззаботное. Но только не для родителей. Пользователи поделились своими историями, которые произошли в саду с ними или их детьми.

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Метки: в детском саду   дети   детский сад   забавно   интересно   истории   прикольно   фото   
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15  комментариев
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7k
sedoisever Час назад
Весь пост испортило вот это. Как же. Без кафеля в совке было не выжить...
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3k
Gusev 12 минут назад
Такое детство. Я помню в детском саду, в 75 году, зимой, морозы под -30, а нам на полдник половинки апельсинов выдали и сказали съесть, не разрушив кожуру. Съели, выдали нам ведёрки с водой и на улицу, на прогулку, с корками от апельсинов. Говорят, будем подосиновики делать, из снега столбушки, сверху корку от заграничного фрукта и водой на эту композицию, что бы значит зацементировать грибочки до весны... Освенцим отдыхает. Воспитатели могли бы для натурализма одеть форму СС. И овцарок во двор.
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36k
russger 15 минут назад
Сбежать сбежала, да. И никому не сказала? Такая мерзость, по её же словам, и она промолчала. Ну и чем она лучше тех, кто ворует?

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6k
heta 23 минуты назад
В детсве у меня был сосед по улице, работал завхозом в райбольнице. Так у него дома было (что точно помню):
- стадо гусей
- несколько свиней
- хз сколько кур
- 2 коровы
- десятка полтора кроликов
- еще какие-о выдры были или нутрии...
Это всё выкармливалось за счёт больницы. В основном объедки со столовой, но не только.
Плюс у него были рабы. То ли бичи какие-то, то ли алкаши, хз, но они всю эту ферму обслуживали у него. Иногда они менялись.
Это был такой контраст с жизнью моих родителей-учителей...
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29k
Serg2001 Полчаса назад
На тихом часе нянечка развлекалась. Выбирала какого-нибудь одного ребенка подсаживалась к нему и тихонечко начинала выспрашивать про домашние дела. И так весь тихий час. Кто в семье пьёт, кто кого бьёт и т.п. Дома-2 же тогда не было, а дебилы уже были...)
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16k
Валерий Викторович Полчаса назад
п. 13: тонкий шрам на любимой попе ... (с)
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56k
Олег Полчаса назад
рубрика "творчество душевнобольных" на каникулах
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5k
мемфрид Полчаса назад


Ну что за пистешь. Это так оправдать тягу к воровству можно чем угодно. Тяжёлые времена - спистел. Погода плохая- спистел. Вор должен сидеть в турме!
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14k
котегRUS 45 минут назад
у меня воспоминание осталось...
Выводили нас на "закаливание" в середине мая и голеньких (в трусиках) ставили на лежащие в ряд чугунные радиаторы отопления которые остались после ремонта... затем воспиталки и нянечки поливали нас из шланга холодной водой, ноги застревали между секциями радиаторов и мы падали как подкошенные..
Я помню крики, слезы своих сверстников, и дикий ржач "расстрельной команды"..
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872
Шурман Час назад
У меня от садика и школы только нормальные воспоминания . Наверное тогда мы были на много добрей и не было ни у кого интернета . Дети оставались детьми , родители дружили между собой , соседи мозги друг другу не парили а приходили в гости . Двор был двором где брат за брата готов был порвать соседний район . Я вот помню Гойку все посмотрели а это последняя группа садика была , вот прикиньте сколько у нас индейцев было ?:)))
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