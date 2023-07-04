Пользователи рассказали, что приключалось с ними в детском саду

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Детский сад - это время беззаботное. Но только не для родителей. Пользователи поделились своими историями, которые произошли в саду с ними или их детьми.
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Через два-три часа они все уехали, а мы, как обычно стояли за школой на перемене (перекуре) и в очередной раз наблюдали как холёная зав. по кухне так же как и всегда укладывает в свою машину коробки с продуктами, и как тётки с кухни идут домой с сумками набитыми едой.
Так что, все у них там либо повязаны либо по бумагам так шито крыто .. что не докопаешься.
- стадо гусей
- несколько свиней
- хз сколько кур
- 2 коровы
- десятка полтора кроликов
- еще какие-о выдры были или нутрии...
Это всё выкармливалось за счёт больницы. В основном объедки со столовой, но не только.
Плюс у него были рабы. То ли бичи какие-то, то ли алкаши, хз, но они всю эту ферму обслуживали у него. Иногда они менялись.
Это был такой контраст с жизнью моих родителей-учителей...
Ну что за пистешь. Это так оправдать тягу к воровству можно чем угодно. Тяжёлые времена - спистел. Погода плохая- спистел. Вор должен сидеть в турме!
Выводили нас на "закаливание" в середине мая и голеньких (в трусиках) ставили на лежащие в ряд чугунные радиаторы отопления которые остались после ремонта... затем воспиталки и нянечки поливали нас из шланга холодной водой, ноги застревали между секциями радиаторов и мы падали как подкошенные..
Я помню крики, слезы своих сверстников, и дикий ржач "расстрельной команды"..