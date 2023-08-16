Каменные деньги острова Яп и необычный способ расплачиваться ими

Хотите увидеть по-настоящему большие деньги? Некоторые из них вы и с места-то сдвинуть не сможете. На островном архипелаге Яп (Yap), что в Тихом океане, тут и там стоят-лежат огромные каменные диски с дырой посередине. Это камни раи – местная валюта.
Размер такого колеса может достигать 3,5 метров, а вес – нескольких тонн. Таскать с собой эти деньги, конечно, не получится. Да это, к слову сказать, тут и необязательно.
Кто и когда придумал использовать на острове такую твёрдую валюту - достоверно неизвестно.
Согласно островной легенде, с полтысячи лет назад один из местных мореплавателей снарядил экспедицию на поиски, скажем так, сырья, которое подошло бы для изготовления денег. На самом Япе подходящих для этого металлов или прочных горных пород не было.
Нужный материал – им оказался известняк – обнаружился на острове Палау, что примерно в 450 км к юго-западу от Япа. С Палау впоследствии и велись основные поставки каменных "денег".
Жители Япа договорились с населением Палау о добыче здесь известняка в обмен на другие товары – например, на кокосовые орехи и копру.
Опять-таки, согласно легенде, первые изделия из известняка были выточены в форме рыб – и использовались не как деньги, а в качестве подарков. Возможно, отсюда и пошло их название – "раи" по-япски могло означать "кит".
Потом были эксперименты с формой, в ходе которых известняк обтачивали и так, и эдак, придавая ему форму, например, черепахи или полумесяца. В итоге окончательно остановились на форме полной луны - с отверстием посередине.
Эти отверстия, кстати, имеют весьма практическое назначение – так было удобнее транспортировать диски с помощью деревянных шестов.
Добывались и обрабатывались каменные деньги в карьерах на Палау – говорят, свежеогранённый камень имел эффектный ярко-белый или оранжеватый цвет. С Палау на Яп диски доставляли по воде с помощью плотов и каноэ.
Способ был непростой и небезопасный – особенно если учесть, что некоторые "деньги" были весьма немаленьких размеров. Плот с камнем могло унести течением, частенько огромные "монеты" тонули в океане.
Впрочем, пережитые приключения лишь добавляли этим деньгам стоимости. Ведь на ценность камня раи влиял не только и не столько размер и качество, сколько его история.
Если, скажем, хозяином каменной "деньги" раньше был известный человек или её добыча и транспортировка сопровождалась трудностями и опасностями – это делало монету ещё дороже.
Что касается размеров, то они варьировались весьма сильно – самые маленькие диски были 7-8 см в диаметре (говорят, встречались и 3,5 см), а самые крупные – около 3,6 метра. Толщина некоторых дисков могла достигать полуметра, а вес – 4-х тонн. Из плюсов – такую денежку просто так не украдешь. Из минусов – с собой её тоже не потаскаешь.
Впрочем, жители Япа этот минус за минус и не считают. Дело в том, что при совершении сделки эти каменные деньги физически остаются на том же месте, что и раньше – просто меняют владельца.
Островитян об этом оповещают и они знают, кому какой диск принадлежит. Некоторые владельцы могут хранить своё богатство прямо перед домом.
Но большая часть монет селения обычно "сдана" на коллективное хранение и выставлена в каком-либо общественном месте – на площади или вдоль дороги (туристические сайты называют такие места stone money bank).
Ещё нюанс – сделки возможны даже с казалось бы утраченными "деньгами".
Рассказывают, что однажды при транспортировке по морю один каменный диск во время шторма утонул – добравшиеся до берега люди описали этот диск, его размеры и качество, а история со штормом добавила ему ценности – и сделки с ним продолжались ещё долго, несмотря на то, что сам камень лежал на дне моря.
Однако одной опасности даже такой твердой валюте избежать всё же не удалось – инфляция пришла откуда не ждали. В 19-м веке у островитян установились более тесные контакты с европейцами.
Те предоставили местным жителям железные инструменты для добычи и обработки камней, а также помогли наладить перевозку каменных денег на своих кораблях. Всё это позволило делать и возить больше денег больших размеров – и тем самым их обесценили.
Камни без интересной истории, добытые и доставленные без особого риска, были куда менее ценными, чем старые аналоги.
В начале 20-го века камни раи и вовсе почти вышли из употребления.
Считается, что одна из последних каменных "монет" была добыта на Палау в 1931-м и доставлена на Яп в 1932-м году. Сегодня официальная валюта Япа – доллар США.
Однако и каменные деньги там по-прежнему в ходу – они используются, например, в различных социальных ритуалах, таких как брак, наследование, выплата компенсаций или заключение союза.
Каменные монеты раи изображены на гербе и флаге штата Яп (является одним из четырех Федеративных Штатов Микронезии), а также красуются на местных автомобильных номерах.
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