Каменные деньги острова Яп и необычный способ расплачиваться ими

Размер такого колеса может достигать 3,5 метров, а вес – нескольких тонн. Таскать с собой эти деньги, конечно, не получится. Да это, к слову сказать, тут и необязательно.

Кто и когда придумал использовать на острове такую твёрдую валюту - достоверно неизвестно.

Согласно островной легенде, с полтысячи лет назад один из местных мореплавателей снарядил экспедицию на поиски, скажем так, сырья, которое подошло бы для изготовления денег. На самом Япе подходящих для этого металлов или прочных горных пород не было.