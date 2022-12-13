Как Ленинграде делали мозаику для московского метро

После революции 1917 года жизнь Фролова круто изменилась – семейную мастерскую закрыли, но Владимир продолжил делать мозаики в рамках Академии Художеств. Мастер, гениально украшавший храмы, теперь оформлял вокзалы, памятники героям революции, театры, военные академии и правительственные здания. В какой-то момент советская власть даже хотела запретить мозаичное искусство из-за его ассоциации с религией, но Фролова спас архитектор мавзолея Ленина Алексей Щусев, потребовавший выполнить внутреннюю отделку именно в смальте и именно руками Фролова. По легенде, на убранство траурного зала отдали цветное стекло, некогда купленное Николаем II.

Как Ленинградская мозаика оказалась в Московском метро

Московское метро, активное строительство которого началось в 1931 году, создавали не просто как средство передвижения. Ему отвели и значительную идеологическую функцию. Проект признали настолько важным, что его строительство не прекращалось даже в годы Второй мировой, а его работников не призывали на фронт даже в ситуации острой нехватки солдат.