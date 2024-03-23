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Почему у датских и норвежских монет есть отверстия в центре

Почему у датских и норвежских монет есть отверстия в центре

Автор:
23 марта 2024 09:51
Сообщество : ФотоМир
Метки: деньги   интересно   монеты   отверстия в центре   факты   фото   
1378
5

Они выглядят так, будто по ним стреляли.

Мы рассказывали вам о светящихся купюрах и других необычных деньгах, которыми пользуются сегодня. В Дании и Норвегии также в ходу необычные монеты: они выглядят так, будто по ним стрелял меткий стрелок. Но конечно, на самом деле у дырочки в центре монеты есть вполне логическое обоснование, о котором мы сегодня и расскажем.

Легенда об отверстии и китайский след

В Норвегии даже есть легенда о том, как появились монеты с отверстиями. Дело в том, что дырочки нужны были для удобства: монеты можно было нанизывать на веревку и носить на шее. Именно так раньше и ходили многие норвежцы.

Но на самом деле страны Западной Европы, скорее всего, позаимствовали эту идею у жителей Азии. Первые монеты с отверстиями появились еще в Древнем Китае: китайцы действительно носили деньги в связках. Отверстия на китайских монетах были круглой и квадратной формы. В основном такие монетки чеканились из бронзы и были низкого номинала. Часто в расчетах участвовали десятки и даже сотни монеток, поэтому для удобства расчетов их связывали между собой. Эта традиция распространилась по всей Азии.

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Европейцы, колонизировавшие территории современного Таиланда, Вьетнама и других стран, позаимствовали идею монет с дырочками. Так было проще разграничивать денежный оборот: монеты, предназначенные для расчета в Азии, чеканили с отверстиями, а для расчетов в Европе ― без.

Это позволяло отслеживать денежный поток: монеты, которые были в ходу в метрополии, отличались монет колоний.

Помощь слабовидящим

Однако дело не только в традициях: у отверстий на монетах есть и практическое обоснование, которым руководствуются современные страны. Обычно у монет маленький номинал, и дырочки сделаны для того, чтобы их можно было отличать друг от друга.

В особенности это облегчает жизнь слабовидящим людям: монеты отличаются не только размерами, но и наличием отверстия. Так, в Норвегии выпускаются монеты четырех номиналов: 1, 5, 10 и 20 крон, у одной и пяти крон есть дырочки по центру. В Дании монет с отверстиями больше: это 1, 2 и 5 крон. Датчане, кстати, делают монетки разными не только по размерам, но и по цвету: и это точно дань традициям. Так, в давние времена монеты с самым низким номиналом изготавливали из бронзы, деньги среднего номинала ― из серебра, а золото использовалось для монет самого высокого достоинства.

Именно из-за этого в Дании есть монеты бронзового, серебряного и золотого цветов, но конечно теперь их изготавливают из различных сплавов.

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Метки: деньги   интересно   монеты   отверстия в центре   факты   фото   
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60k
turyst Час назад
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Maximvs Полчаса назад
Потому что в петушином уголке всё должно быть дырявым, чтоб нормальные люди случайно не касались.)))))
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787
Шурман Час назад
Такие отверстия раньше были почти у всех монет до 45 года , у всех это по всей Европе , я их часто нахожу когда с МД выходим погулять . Про веревочку тогда не знал но встретил старика в лесу лет ему наверное 80 было так он мне это и рассказал .
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60k
turyst Час назад

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1k
... Час назад
Мне кажется что у данной традиции есть и ещё один функционал- экономия материала, все таки раньше добыча металла была весьма трудоёмкая и объёмы были не так велики как сейчас.
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AccheDin
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