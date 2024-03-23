Почему у датских и норвежских монет есть отверстия в центре

Мы рассказывали вам о светящихся купюрах и других необычных деньгах, которыми пользуются сегодня. В Дании и Норвегии также в ходу необычные монеты: они выглядят так, будто по ним стрелял меткий стрелок. Но конечно, на самом деле у дырочки в центре монеты есть вполне логическое обоснование, о котором мы сегодня и расскажем.

Легенда об отверстии и китайский след

В Норвегии даже есть легенда о том, как появились монеты с отверстиями. Дело в том, что дырочки нужны были для удобства: монеты можно было нанизывать на веревку и носить на шее. Именно так раньше и ходили многие норвежцы.

Но на самом деле страны Западной Европы, скорее всего, позаимствовали эту идею у жителей Азии. Первые монеты с отверстиями появились еще в Древнем Китае: китайцы действительно носили деньги в связках. Отверстия на китайских монетах были круглой и квадратной формы. В основном такие монетки чеканились из бронзы и были низкого номинала. Часто в расчетах участвовали десятки и даже сотни монеток, поэтому для удобства расчетов их связывали между собой. Эта традиция распространилась по всей Азии.