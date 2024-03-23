Почему у датских и норвежских монет есть отверстия в центре

Они выглядят так, будто по ним стреляли.
Мы рассказывали вам о светящихся купюрах и других необычных деньгах, которыми пользуются сегодня. В Дании и Норвегии также в ходу необычные монеты: они выглядят так, будто по ним стрелял меткий стрелок. Но конечно, на самом деле у дырочки в центре монеты есть вполне логическое обоснование, о котором мы сегодня и расскажем.
Легенда об отверстии и китайский след
В Норвегии даже есть легенда о том, как появились монеты с отверстиями. Дело в том, что дырочки нужны были для удобства: монеты можно было нанизывать на веревку и носить на шее. Именно так раньше и ходили многие норвежцы.
Но на самом деле страны Западной Европы, скорее всего, позаимствовали эту идею у жителей Азии. Первые монеты с отверстиями появились еще в Древнем Китае: китайцы действительно носили деньги в связках. Отверстия на китайских монетах были круглой и квадратной формы. В основном такие монетки чеканились из бронзы и были низкого номинала. Часто в расчетах участвовали десятки и даже сотни монеток, поэтому для удобства расчетов их связывали между собой. Эта традиция распространилась по всей Азии.
Европейцы, колонизировавшие территории современного Таиланда, Вьетнама и других стран, позаимствовали идею монет с дырочками. Так было проще разграничивать денежный оборот: монеты, предназначенные для расчета в Азии, чеканили с отверстиями, а для расчетов в Европе ― без.
Это позволяло отслеживать денежный поток: монеты, которые были в ходу в метрополии, отличались монет колоний.
Помощь слабовидящим
Однако дело не только в традициях: у отверстий на монетах есть и практическое обоснование, которым руководствуются современные страны. Обычно у монет маленький номинал, и дырочки сделаны для того, чтобы их можно было отличать друг от друга.
В особенности это облегчает жизнь слабовидящим людям: монеты отличаются не только размерами, но и наличием отверстия. Так, в Норвегии выпускаются монеты четырех номиналов: 1, 5, 10 и 20 крон, у одной и пяти крон есть дырочки по центру. В Дании монет с отверстиями больше: это 1, 2 и 5 крон. Датчане, кстати, делают монетки разными не только по размерам, но и по цвету: и это точно дань традициям. Так, в давние времена монеты с самым низким номиналом изготавливали из бронзы, деньги среднего номинала ― из серебра, а золото использовалось для монет самого высокого достоинства.
Именно из-за этого в Дании есть монеты бронзового, серебряного и золотого цветов, но конечно теперь их изготавливают из различных сплавов.
Источник:
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