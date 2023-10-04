Это настоящий подземный лабиринт

Здесь действительно самый настоящий лабиринт. Например если пойти прямо по верхнему штреку, то можно прийти слева сзади вне кадра, а сели пойти направо по уклону вверх, то можно прийти слева снизу. В первое посещение этого места, мозги просто отказывались это понимать, но уже после пары посещений мы начали здесь ориентироваться практически не путаясь.