Это настоящий подземный лабиринт

Этот рудник был удалённым от основных разработок обособленным участком когда-то существовавшего рудника "3-й Советский", строительство которого началось в 1958 г. для разработки Ахобинского полиметаллического месторождения, разведанного ранее у реки Аохобе.
В 1964 г. началась проходка разведочных штолен рудника и спустя 4 года ими было вскрыто рудное тело, неравномерно залегающее на разных глубинах, а в 1972 г. расположенную рядом реку переименовали в Лидовку и вслед за ней месторождение также сменило своё название на Лидовское.
К распаду Советского Союза рудное тело было практически выработано и рудник было решено законсервировать, а т.к. дальнейшая разработка не возобновилась, то его попросту забросили и впоследствии штольни разграбили мародёры.
В прошлой статье мы показывали штольню склада взрывчатых веществ, а так выглядит полузасыпанный портал выдающей штольни №7, в которой осуществлялось наполнение карьерных самосвалов добытой рудой для дальнейшей транспортировки на фабрику.
Здесь всегда очень холодно и даже в августе температура около нуля.
Спустя около 30 метров портал упирается в дозатор бункера.
А справа в стене располагался проход для рабочих в транспортную штольню.
Из этих двух отверстий сверху и насыпалась руда, поднимаемая по скиповому стволу.
Проходим через ходок для людей и попадаем в штольню.
Сразу справа от прохода располагался скиповой ствол, по которому в ковшах наверх поднималась руда.
Здесь сохранились деревянные направляющие скипа.
Сам ствол уходит не только вверх, но и вниз, где с разных горизонтов к нему подъезжали вагонетки и выгружали руду.
Отправляемся дальше по штольне и видим рудосброс.
В него сбрасывалась крупная фракция руды, которая разбивалась падая по рудоспуску на горизонт, расположенный ниже, где эту руду также грузили в вагонетки и подвозили к скиповому стволу.
Ещё чуть дальше располагался блок трансформаторной подстанции.
От которых не осталось и следа.
Выходим через второй проход в блок и отправляемся дальше в темноту.
Где встречаем бетонную табличку с названием штольни.
И ещё одну бетонную табличку с напоминанием о технике безопасности.
Здесь даже сохранилось немного металла на обвалоопасном участке, усиленном анкерной крепью с металлической сеткой.
Когда-то по этому горизонту ходили шахтные электровозы с вагонетками, но о рельсах теперь напоминают лишь встречающиеся местами шпалы от них, да такие таблички.
Иногда даже попадаются остатки крепления троллея электровоза.
Один из восстающих стволов на верхние горизонты.
Вот мы уже дошли до дозаторов рудоспусков, через которые составы с вагонетками наполнялись раздробленной при падении рудой.
Их здесь было несколько.
Далее следовало множество развилок.
Некоторые из них упирались в забои, а некоторые приводили к буровым камерам.
Где когда-то проходило рудное тело, впоследствии выработанное горняками.
А т.к. рудное тело здесь залегало неравномерно в разных плоскостях, то и горные выработки здесь расходятся во все стороны под разными углами, переплетаясь между собой,образую запутанный лабиринт.
Также здесь было очень много спусков на нижние горизонты.
Которые давно стоят затопленные водой.
Здесь действительно самый настоящий лабиринт. Например если пойти прямо по верхнему штреку, то можно прийти слева сзади вне кадра, а сели пойти направо по уклону вверх, то можно прийти слева снизу. В первое посещение этого места, мозги просто отказывались это понимать, но уже после пары посещений мы начали здесь ориентироваться практически не путаясь.
Из под завалов породы местами ещё торчат остатки рельс.
В некоторых местах можно встретить такие "колодцы" из брёвен.
Всё это тоже деревянная крепь, которая давно уже практически не держит свод т.к. сильно прогнила.
Опять спуски.
И уходящие в темноту тоннели.
Различные восстающие стволы и фурнели.
К слову бродили мы по этой штольне около четырёх часов.
А если посчитать ещё и другие штольни, с которыми она соединяется где-то в глубине, то запросто можно пробродить здесь все 12 часов.
Но оно того стоит.
А ещё здесь довольно много красивых сине-зелёных подземных озёр.
Которые образовались после затопления буровых камер.
Но и расслабляться в этих подземельях не стоит, ведь это заброшенный рудник, таящий в себе немало опасностей от возможных обвалов породы, до скопления углекислого газа.
Поэтому мы никому не советуем посещать такие места без должного опыта и нормального снаряжения, которое есть у нас и которым мы умеем пользоваться. Так что лучше просто смотрите наши фотографии сидя в кресле с кружечкой горячего чая.
А потом мы вышли к развилке квершлага "Соединительный", по которому вышли к другой части части рудника, но об этом мы расскажем в следующей статье.
А на этом всё.
Источник:
- Как Ленинграде делали мозаику для московского метро
- Что может дать науке обычная алюминиевая сфера, выведенная на орбиту Земли?
- Как бы выглядела Вселенная, если бы мы могли видеть гамма-лучи?
- Почему у статуи Октавиана Августа младенец у ног?
- Каменные деньги острова Яп и необычный способ расплачиваться ими
Пожалуй, так и сделаю.