Что стало с деньгами мафиози Аль Капоне после его смерти?

Возглавив мафию Аль Капоне начал играть по-крупному. Он истребил все ирландские банды, подчинил себе Чикаго, начал подкупать полицию и политиков. А также создавать изощренные схемы отмывания денег, которые позволяли ему скрывать происхождение своих незаконно полученных средств из-за которых у Чикагской семьи постоянно возникали проблемы с полицией и налоговой.

Один из его основных методов заключался в инвестировании в законный бизнес, такой как рестораны, ночные клубы и пивоварни. Этот бизнес служил Капоне двойной цели. С одной стороны, они приносили законный доход, обеспечивая ему прикрытие для его преступной деятельности. С другой стороны, они выступали в качестве средства отмывания его незаконных средств.

Инвестируя в прибыльный бизнес, он мог совместить свои незаконные доходы с законными доходами. Из-за этого правоохранительным органам было трудно отследить источник его богатства, связанный с его преступной деятельностью

Сложная сеть его операций позволила ему накопить огромный капитал. По данным Business News Daily, Капоне владел 300 предприятиями, которые использовались в качестве прикрытия для незаконной деятельности его мафии.

Согласно одному правительственному отчету, в середине к 1926 году империя Капоне каждый месяц зарабатывала примерно 50 миллионов долларов США в год на нелегальных спиртных напитках, 25 миллионов долларов США на азартных играх и около 10 миллионов долларов США на нелегальных вeщecтвах и пpocтитyции.

Несмотря на беспощадность в погоне за прибылью, Капоне был также весьма щедрым. Сообщается, что во время Великой депрессии он открыл одну из первых бесплатных столовых в Чикаго. Некоторые люди называли его «современным Робин Гудом» из-за всех благотворительных организаций, которые он поддерживал.

И конечно же такие огромные аппетиты сделали Аль Капоне самой главной мишенью для ФБР. В период с 1926 по 1930 годы он был арестован несколько раз, прежде чем получил обвинение в уклонении от уплаты налогов. К моменту отбывания наказания в 1932 году знаменитый преступник страдал сифилиcoм, гонореей и зависимостью.

После освобождения из тюрьмы в 1939 году Капоне лишился своего влияния, а также страдал от различных проблем с психическим и физическим здоровьем. Он умер в 1947 году в возрасте 48 лет.