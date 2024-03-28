Что стало с деньгами мафиози Аль Капоне после его смерти?

Печально известный гангстер Аль Капоне вошел в историю благодаря своей криминальной империи, построенной в эпоху Сухого закона и появлению таких терминов как "отмывание грязных денег" и "рэкет".
Известно, что на пике своего могущества Аль Капоне нанял более 600 гангстеров по всему Чикаго, а его собственный капитал оценивался ~ в 100 миллионов долларов (и это были довольно скромные подсчёты). По сегодняшним меркам это почти 1,5 миллиарда долларов.
Восхождение Капоне к богатству началось, когда он стал боссом мафии в Чикаго в 1920-х годах
Альфонсе Габриэль «Ал» Капоне, родившийся в 1899 году в Бруклине в семье бедных итальянских иммигрантов, к 14 годам проявил сильный интеллект и склонность к вспыльчивому и агрессивному поведению. После того как его исключили из школы за то, что он ударил учительницу, он присоединился к местным уличным бандам.
Но его настоящее восхождение на путь босса мафии произошло, когда бандит Джонни Торрио пригласил его работать на Джеймса «Большого Джима» Колозимо в Чикаго в 1919 году. Вступив в банду Аль Капоне начал работать вышибалой в бильярдом клубе, позднее бopдeле Колозимо, а затем и в баре Harvard Inn принадлежавшем гангстеру по имени Фрэнки Йель, в котором после понaжовщины с мелким гангстером будущий босс мафии получит свои знаменитые шрамы на лице.
Лишь к 1925 году жизнь Капоне серьёзно изменилась, когда его наставник Джонни Торрио (крёстный отец Чикагской семьи) враждовавший с ирландской Бандой Норт-Сайда решил отойти от дел после неудачного покушения на его жизнь. Именно в этот момент Торрио передал бразды правления Чикагским филиалом своему протеже - Аль Капоне.
Возглавив мафию Аль Капоне начал играть по-крупному. Он истребил все ирландские банды, подчинил себе Чикаго, начал подкупать полицию и политиков. А также создавать изощренные схемы отмывания денег, которые позволяли ему скрывать происхождение своих незаконно полученных средств из-за которых у Чикагской семьи постоянно возникали проблемы с полицией и налоговой.
Один из его основных методов заключался в инвестировании в законный бизнес, такой как рестораны, ночные клубы и пивоварни. Этот бизнес служил Капоне двойной цели. С одной стороны, они приносили законный доход, обеспечивая ему прикрытие для его преступной деятельности. С другой стороны, они выступали в качестве средства отмывания его незаконных средств.
Инвестируя в прибыльный бизнес, он мог совместить свои незаконные доходы с законными доходами. Из-за этого правоохранительным органам было трудно отследить источник его богатства, связанный с его преступной деятельностью
Сложная сеть его операций позволила ему накопить огромный капитал. По данным Business News Daily, Капоне владел 300 предприятиями, которые использовались в качестве прикрытия для незаконной деятельности его мафии.
Согласно одному правительственному отчету, в середине к 1926 году империя Капоне каждый месяц зарабатывала примерно 50 миллионов долларов США в год на нелегальных спиртных напитках, 25 миллионов долларов США на азартных играх и около 10 миллионов долларов США на нелегальных вeщecтвах и пpocтитyции.
Несмотря на беспощадность в погоне за прибылью, Капоне был также весьма щедрым. Сообщается, что во время Великой депрессии он открыл одну из первых бесплатных столовых в Чикаго. Некоторые люди называли его «современным Робин Гудом» из-за всех благотворительных организаций, которые он поддерживал.
И конечно же такие огромные аппетиты сделали Аль Капоне самой главной мишенью для ФБР. В период с 1926 по 1930 годы он был арестован несколько раз, прежде чем получил обвинение в уклонении от уплаты налогов. К моменту отбывания наказания в 1932 году знаменитый преступник страдал сифилиcoм, гонореей и зависимостью.
После освобождения из тюрьмы в 1939 году Капоне лишился своего влияния, а также страдал от различных проблем с психическим и физическим здоровьем. Он умер в 1947 году в возрасте 48 лет.
Большинство криминальных империй в свое время существовали на наличных деньгах, по вполне понятным причинам.
«Грязные» миллионы нельзя положить банк без подозрений в неуплате налогов. Из-за чего многим знаменитым гангстерам приходилось прятать свои деньги и золото в разных местах, закапывать и даже замуровывать в стенах домов ближайших родственников мешки с миллионами.
Этой участи не избежал и Аль Капоне. Однако, как утверждает его внучатая племянница Дейрдре Мари Капоне в своей книге «Дядя Аль Капоне: Нерассказанная история изнутри его семьи», незадолго до того, как отправиться в тюрьму, знаменитый мафиози спрятал, закопав несметное состояние, которого хватило бы его семье на несколько поколений вперёд. Но после освобождения из тюрьмы Капоне столкнулся с серьезными проблемами с психикой, долгое время расхаживал по участку возле своего особняка с лопатой, где проживала его жена и сын, и не мог вспомнить, где именно были закопаны его деньги.
Заранее рассказать семье о том, где будут спрятаны деньги тоже было проблематично из-за того, что за Капоне тщательно следили и прослушивали его разговоры.
Всем, кто задается вопросом, "как человек мог забыть, где закопал (как минимум) сотню миллионов долларов"?
Следует помнить, что Аль Капоне болел сифилисом. По мере прогрессирования болезни она начала действовать на его психику. Даже когда в начале 1940-х годов врачи назначили ему пенициллин — новый экспериментальный препарат того времени — было уже слишком поздно обратить вспять повреждение мозга Капоне. За год до его смерти врачи говорили, что он обладал мышлением 12-летнего ребенка.
Можно сказать с уверенностью, что семья Аль Капоне после его смерти действительно не увидела его денег.
Например, его сын, Альберт Фрэнсис Капоне-младший по прозвищу "Сонни", после смерти своего отца вёл тихую, скромную жизнь, несмотря на всю тяжесть его позорной фамилии.
Какое-то время Сонни Капоне работал продавцом подержанных автомобилей, но ушел с этой должности, когда узнал, что его босс манипулирует одометрами. Позднее он успел поработать печатником, официантом в ресторане вместе с матерью и даже дистрибьютором шин.
7 августа 1965 года, Альберт Фрэнсис Капоне был задержан полицией за мелкое преступление. Продавец магазина поймал его при краже двух бутылок аспирина и нескольких батареек, поскольку у того не было денег, чтобы расплатиться за эти товары. Когда он предстал перед судьей, то получил два года условно, но отмахнулся от своего преступления, заявив, что «у каждого есть небольшое воровство».
Тайна пропавших миллионов Капоне продолжает вызывать бесконечные сплетни и спекуляции даже среди его потомков.
Были ли деньги спрятаны там, где их искал Капоне? Может быть ему помогали их прятать бывшие подчинённые, которые после ареста своего босса решили присвоить деньги себе? Или может быть где-то в мире всё ещё зарыты баснословные сокровища Аль Капоне о которых тот действительно забыл из-за проблем с психикой и памятью?
Поскольку предположительно зарытое сокровище до сих пор не найдено, кто знает — может какой-нибудь удачливый домовладелец однажды может сделать довольно неожиданное открытие.
Источник:
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Объясни: "Капоне каждый месяц зарабатывала примерно 50 миллионов долларов США в год на нелегальных спиртных напитках,"
А бизнес отжали и поделили его подчинённые.
Так что "сокровища" искать бессмысленно.