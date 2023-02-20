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Почему у статуи Октавиана Августа младенец у ног?

Почему у статуи Октавиана Августа младенец у ног?

Автор:
20 февраля 2023 09:14
Метки: в мире   интересно   младенец   позновательно   статуя   статуя Октавиана Августа   факты   фото   
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Октавиан Август был, возможно, самым великим и значимым из римских императоров. Даже те, кто совсем не интересуются историей древнего Рима видели его знаменитую статую.

Эта статуя очень известна, более того - это прижизненная статуя, т.е. она, скорее всего, неплохо передает внешность Октавиана. Когда-то она принадлежала его супруге - Ливии.

Но если посмотреть вниз, то можно заметить интересную деталь — младенца у правой ноги Октавиана. Зачем он там? Давайте разбираться вместе.

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Причина кроется в недалёком прошлом Октавиана. Гай Юлий Цезарь принадлежал к роду Юлиев — очень богатой и влиятельной патрицианской семье, которая была у вершин власти от самого основания Рима.

Члены рода Юлиев хвастались своим родством с богиней Венерой. Сам Цезарь публично заявлял, о своей связи с Венерой и о том, что она оберегает его. Цезарь вообще часто хвастался своей нечеловеческой удачей и объяснял её благосклонностью богини.

Когда Цезарь был убит он отдельным пунктом в своем завещании усыновил Октавиана Августа. Август после этого стал также зваться Гай Юлий Цезарь и носил это имя до конца жизни в память о своем приемном отце. Кроме того использование имени Цезарь было удачным политическим ходом. Цезарь был невероятно популярен, и Августу было выгодно быть «вторым Цезарем».

Как бы то ни было, Август хотел и в дальнейшем поднимать престиж имени Цезаря, так как это поднимало и его престиж. Август даже придал Цезарю статус полубога, добавив при этом божественности и себе. Смысл этого был в том, чтобы усилить свой личный авторитет. Кто решится перечить полубогу?

Это и подводит нас к младенцу. На самом деле это не ребёнок — за его спиной можно заметить крылышки. Это Купидон верхом на дельфине. Купидон в римской мифологии был вестником богини Венеры. Таким образом статуя должна была демонстрировать связь Августа с богиней.

Но кроме этого была и другая причина, чисто практическая. Эта статуя Августа очень тяжелая и большая часть её веса находится в её верхней части. Двух тонких лодыжек недостаточно для поддержания её веса. Скульптору нужна была еще одна точка опоры для придания статуе устойчивости и способности выдерживать собственный вес.


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Метки: в мире   интересно   младенец   позновательно   статуя   статуя Октавиана Августа   факты   фото   
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3  комментария
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Dobry vojak Svejk Час назад
...И так, давайте разберёмся...
На три страницы история и вывод - чтобы статуя не упала... ))
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615
JOKER1000 12 минут назад
короче, смысл ответа на поставленный вопрос - ХЗ)))
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Miralanim

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