Почему у статуи Октавиана Августа младенец у ног?

Причина кроется в недалёком прошлом Октавиана. Гай Юлий Цезарь принадлежал к роду Юлиев — очень богатой и влиятельной патрицианской семье, которая была у вершин власти от самого основания Рима.

Члены рода Юлиев хвастались своим родством с богиней Венерой. Сам Цезарь публично заявлял, о своей связи с Венерой и о том, что она оберегает его. Цезарь вообще часто хвастался своей нечеловеческой удачей и объяснял её благосклонностью богини.

Когда Цезарь был убит он отдельным пунктом в своем завещании усыновил Октавиана Августа. Август после этого стал также зваться Гай Юлий Цезарь и носил это имя до конца жизни в память о своем приемном отце. Кроме того использование имени Цезарь было удачным политическим ходом. Цезарь был невероятно популярен, и Августу было выгодно быть «вторым Цезарем».