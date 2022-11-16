Почему нижняя часть подводных лодок окрашена в красный цвет

Наверняка многие из вас замечали, что некоторый подводные лодки имеют так называемую двухцветную окраску. Так верхняя часть субмарин как правило окрашена в чёрный либо тёмно-серый цвет, а вот нижняя часть частенько бывает красной или же оранжевой.
Давайте разберёмся, зачем боевым подводным лодкам нужна двухцветная окраска.
Ещё на заре развития подводного флота субмарины выглядели немного иначе. У них были так называемые корабельные носы, которые проектировались исходя из их мореходных качеств в надводном положении. И поэтому подводникам хотелось как-то разграничить надводную часть субмарины от подводной. Для этого чертилась белая ватерлиния, и соответственно верхняя часть красилась в чёрный цвет, а нижняя в красный.
Однако если взглянуть на современные подводные лодки, то можно заметить, что белая ватерлиния исчезла, её больше не наносят. А вот двухцветность корпуса никуда не делась. Хотя казалось бы, мореходность подводных лодок в их надводном положении больше не имеет значения. Потому что их нос стал фактически полусферой для меньшего сопротивления именно в подводном положении. Так зачем же продолжать эту традицию и окрашивать низ корпуса в красный цвет?
Всё дело в том, что далеко не все субмарины находятся на боевом дежурстве в океанах и на больших глубинах. Большая их часть стоит в доках, причём не всегда в сухих. Так вот стоят они в воде, в надводном положении, и проходят сервисное обслуживание и плановое обновление.
Здесь нужно отдельно пояснить, что всякая морская живность, вроде ракушек и прочих мидий, а также морских микроорганизмов, особенно активна именно в верхних слоях воды. Потому что там больше тепла и света, больше воздуха и интенсивнее перемешивание.
И чтобы та часть корпуса, которая всё время погружена в воду, не страдала от вредоносного воздействия этой морской фауны, лёгкий корпус (внешние панели) субмарины окрашивают в красный или оранжевый цвет. Это связано с тем, что в состав этих защитных красителей входит медь, которую очень не любит морская живность. По сути для них эта краска ядовитая, плюс ко всему туда входят антибактериальные компоненты.
Однако здесь нужно справедливо отметить, что современная химическая промышленность может заменить медь на органические полимеры, которые будут защищать корпус не хуже. И зачастую так и происходит: медь в краске меняется на сложную химию. Однако здесь уже в силу вступают традиции, и так случается, что в современных защитных красителях уже и нет никакой меди, а он всё равно красный.
У других же нет особой привязанности к красному цвету, и поэтому порой мы можем наблюдать подводные лодки полностью чёрного или же тёмно-серого цвета. Однако само защитное покрытие нижней половины корпуса никуда не делось. Просто оно не выделено красным светом.
Некоторые также полагают, что красная часть корпуса делает лодку менее скрытной и более заметной. Но это не так. Потому что ни один потенциальный противник в оптические приборы субмарины не разглядывает. Для этого есть средства акустического обнаружения, и поэтому на скрытность подводной лодки её цвет вообще никак не влияет.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Ну а то, у нас в Маскве постоянно на улицах двухцветные плавают (а не ходят, как заметил Овечкин)... Сложно не заметить, когда они на обгон идут...
А в то же время на четырех из шести фотографий современных ПЛ белая ватерлиния есть!