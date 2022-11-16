Почему нижняя часть подводных лодок окрашена в красный цвет

И чтобы та часть корпуса, которая всё время погружена в воду, не страдала от вредоносного воздействия этой морской фауны, лёгкий корпус (внешние панели) субмарины окрашивают в красный или оранжевый цвет. Это связано с тем, что в состав этих защитных красителей входит медь, которую очень не любит морская живность. По сути для них эта краска ядовитая, плюс ко всему туда входят антибактериальные компоненты.

Однако здесь нужно справедливо отметить, что современная химическая промышленность может заменить медь на органические полимеры, которые будут защищать корпус не хуже. И зачастую так и происходит: медь в краске меняется на сложную химию. Однако здесь уже в силу вступают традиции, и так случается, что в современных защитных красителях уже и нет никакой меди, а он всё равно красный.