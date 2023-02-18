Что может дать науке обычная алюминиевая сфера, выведенная на орбиту Земли?

Прошло уже почти шесть десятилетий, а шар все ещё находится в космосе и продолжает делать то, что от него требуется. По той простой причине, что приносить пользу можно и в таком виде – без антенн, приборов и людей на борту. Этот объект называется «Калибровочной сферой Линкольна 1» (LCS-1).

Сфера была изготовлена лабораторией Линкольна Массачусетского технологического института. Инженеры понимали, насколько полезно иметь в космосе объект с точно известными характеристиками. Приборы, вводящиеся в эксплуатацию, необходимо калибровать, и этот процесс особенно важен, если оборудование предназначено для изучения феноменов, ещё не предоставивших релевантных данных для сравнения.

Изначально LCS предназначалась для проверки радаров: волны этих устройств отражаются от находящихся в космосе объектов, при этом анализ информации относительно того, какая часть сигнала пропала по пути и была искажена, а также сколько времени ему потребовалось на возвращение, позволяет получить представление как, например, о космическом корабле, так и об астероиде.

Чтобы убедиться в точности этих данных, нужно понимать, как атмосфера и антенны радаров влияют на радиосигнал. Именно для этого и нужна LCS. Сферическая форма позволяет ей выглядеть одинаково со всех сторон. Куб, например, совершенно не годится в этой ипостаси – в фас он кажется совсем не таким, как под тем или иным углом.