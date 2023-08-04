В Швейцарии нашли древнее оружие из "внеземного" железа

Примерно в то время, когда изготовили наконечник, на Землю упали три метеорита с одинаковым сочетанием металлов: один в Чехии, другой в Испании и третий в Эстонии. Команда считает, что вероятно, для изготовления этого наконечника использовали последний, эстонский метеорит — он упал не так далеко от места, где обнаружили артефакт. Эксперты предположили, что его привезли из Эстонии по торговым путям, которые использовали для продажи другого оружия и янтаря.