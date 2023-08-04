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В Швейцарии нашли древнее оружие из "внеземного" железа

В Швейцарии нашли древнее оружие из "внеземного" железа

Автор:
04 августа 2023 21:00
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Открытия   Учёные   древнее   древнее оружие   интересное   метеорит   наука   находки   фото   
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Геологи сделали в Швейцарии необычное открытие — оказалось, наконечник стрелы 3000-летней давности, который они обнаружили ранее, сделан из "инопланетного" железа. Открытие их весьма удивило.

Учёные Бернского университета сделали эту необычную находку бронзового века в коммуне Мёриген, Швейцария. Казалось бы, перед нами просто древний наконечник стрелы. Однако, всё дело в составе железа, из которого его изготовили. Учёные определили, что наконечник 3000-летней давности имеет в своём составе алюминий-26 — радиоактивный изотоп алюминия, который вообще не встречается на Земле, а образуется в сверхновых. Так откуда древние люди взяли это железо? Как определили специалисты, из упавшего на Землю метеорита.

Примерно в то время, когда изготовили наконечник, на Землю упали три метеорита с одинаковым сочетанием металлов: один в Чехии, другой в Испании и третий в Эстонии. Команда считает, что вероятно, для изготовления этого наконечника использовали последний, эстонский метеорит — он упал не так далеко от места, где обнаружили артефакт. Эксперты предположили, что его привезли из Эстонии по торговым путям, которые использовали для продажи другого оружия и янтаря.

Длина самого наконечника составляет 39,3 миллиметра, вес — 2,9 грамма. Первоначально его нашли в 19-м веке, и затем поместили в Бернском историческом музее. Только недавно его решили исследовать с помощью современных технологий. Для проверки состава команда использовала различные методы, включая электронную микроскопию, рентген и анализ высокоэнергетического излучения. Получилось сделать такое необычное открытие, которое удивило всю команду учёных.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Открытия   Учёные   древнее   древнее оружие   интересное   метеорит   наука   находки   фото   
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4  комментария
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iskra Час назад
Нам в школе рассказывали, что первое доступное людям железо было из метеоритов. Правда, это было в СССР. Сейчас, похоже, история пишется с чистого листа..
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901
grigorenko vladislav 2 минуты назад
Этта мыы патерряллии! Мыы тоолькаа искаатть саабраллиссь, а вы ушше и нашшлии!
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3k
Olegsky Час назад
Только не говорите об этом эстонцам. Будет новый праздник и утверждение, что древние эсты летали в космос и привезли это железо с Тау Кита.
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