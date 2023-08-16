Сверхпроводники используются, например, в высокоточных аппаратах МРТ, или в левитирующих поездах на магнитной подвеске. Однако, благодаря новым частицам, работающим при комнатной температуре, можно создавать ещё более мощные компьютеры и аппараты. Применение материалов может кардинально продвинуть технологии во многих сферах.

Появление такой демонической частицы "предсказал" физик-теоретик Дэвид Пайнс ещё 67 лет назад, в 1956 году. Он предположил, что эта частица появится внутри определённых металлов. По его словам, эта новая квазичастица будет нейтральной, не будет взаимодействовать со светом и иметь массы.