Учёные случайно открыли сверхпроводимость при комнатной температуре и обычном давлении

На сайте arXiv обнаружилась статья, которая может стать предвестником нового мира. В ней южнокорейские учёные сообщают об открытии сверхпроводимости при комнатных температурах и обычном...