Учёные раскрыли новые тайны плиты Сен-Белек — древнейшей карты Европы

Каменную плиту Сен-Белек из серо-голубого сланца первоначально обнаружили в 1900 году. Её нашёл местный историк в Финистере, на западе Франции — однако, он так и не разгадал её значения, и плита пролежала в подвале замка больше 100 лет. Группа учёных нашла её повторно лишь в 2014 году. Тогда исследователи впервые приступили к детальному изучению загадочного камня размером 2 на 1,5 метра, и символов на нём. Эксперты сразу уточнили, что плита датируется временем ранней бронзы между 1900 и 1650 до н.э., и пришли к выводу, что она представляет собой карту: грубые бугры и линии, например, обозначали реки и горы в Рудуаллеке, входящем в состав французского региона Бретань.