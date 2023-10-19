Учёные раскрыли новые тайны плиты Сен-Белек — древнейшей карты Европы

Учёные уже много лет исследуют 4000-летнюю каменную плиту Сен-Белек, которую нашли в 2014 году во французском кургане. В 2021 году её признали "древнейшей картой Европы" — и с тех пор эксперты активно изучают рисунки и символы на ней. Недавно они определили, что на камне изображена карта сокровищ, а также сделали другие интересные находки на месте раскопок.
Каменную плиту Сен-Белек из серо-голубого сланца первоначально обнаружили в 1900 году. Её нашёл местный историк в Финистере, на западе Франции — однако, он так и не разгадал её значения, и плита пролежала в подвале замка больше 100 лет. Группа учёных нашла её повторно лишь в 2014 году. Тогда исследователи впервые приступили к детальному изучению загадочного камня размером 2 на 1,5 метра, и символов на нём. Эксперты сразу уточнили, что плита датируется временем ранней бронзы между 1900 и 1650 до н.э., и пришли к выводу, что она представляет собой карту: грубые бугры и линии, например, обозначали реки и горы в Рудуаллеке, входящем в состав французского региона Бретань.
В камне также имеются небольшие углубления, которые, по мнению экспертов, могут указывать на курганы, жилища или геологические отложения. Символы на плите также сравнили с современными картами, и установили невероятное 80-процентное совпадение с природными ориентирами в районе Западной Бретани. Первоначально эксперты предполагали, что это просто карта местности — но недавно определили, что это могла быть карта сокровищ.
Однако, предстоит ещё много открытий — эксперты планируют и дальше изучать плиту Сен-Белек. Карта охватывает территорию размером 30 на 21 километр, и на её детальное обследование может уйти до 15 лет. Эксперты также проводят раскопки на месте, где ранее обнаружили плиту, чтобы сделать ещё больше находок, и более точно датировать сам камень. В ходе раскопок уже нашли ранее не обнаруженные фрагменты плиты, которые откололись от неё и были использованы для строительства стен гробниц. Возможно, плита повредилась в ходе мятежей местных жителей, и после этого потеряла свою ценность — поэтому её обломки использовали для строительства.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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