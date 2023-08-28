Гены голого землекопа могут продлить жизнь человека

Голые землекопы могут стать ключом к долголетию человека. Учёным удалось успешно увеличить продолжительность жизни мышей, когда они обнаружили "ген долголетия" у этих лысых зверьков.
Команда учёных из Рочестерского университета, США, исследовала необычный ген голых землекопов - небольших роющих грызунов. Они живут под землёй в Африке к югу от Сахары, а ещё - не болеют раком и почти не стареют. Весь секрет их устойчивости к биологическому старению кроется в сильной экспрессии гиалуронансинтаза 2 (HAS2) - это ген, отвечающий за выработку гиалуроновой кислоты, которая, в свою очередь, защищает от разрушений и регенерирует клетки. Учёным удалось успешно увеличить продолжительность жизни обычных мышей, используя именно этот ген.
Поскольку голые землекопы вырабатывают больше гиалуроновой кислоты, чем другие грызуны, они стали идеальными кандидатами для исследования. Продолжительность их жизни составляет до 41 года, что примерно в десять раз больше, чем у грызунов аналогичного размера. В отличие от многих других видов, с возрастом у голых землекопов крайне редко развивается рак, артрит или сердечно-сосудистые заболевания. К тому же, самки землекопов фертильны до самой смерти.
В ходе исследования учёные генетически модифицировали обычных мышей и получили голую версию гена HAS2. Модификация привела к тому, что у мышей улучшилось здоровье, развилась устойчивость к раку, а средняя продолжительность жизни увеличилась на 4,4%. По словам учёных, этот ген может продлить жизнь другим млекопитающим - даже человеку.
"Наше исследование - доказательство того, что уникальные механизмы долголетия грызунов можно использовать для увеличения продолжительности жизни других млекопитающих", - сказала доктор Вера Горбунова, один из авторов исследования.
"Мы уже идентифицировали молекулы, которые замедляют деградацию гиалуроновой кислоты. Сейчас мы тестируем их в доклинических испытаниях. Надеемся, что наши результаты станут первым, но не последним примером того, как механизмы долголетия у долгоживущих видов могут быть адаптированы в интересах долголетия и здоровья человека," - говорит Андрей Селуанов, другой автор исследования.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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