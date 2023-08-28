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Гены голого землекопа могут продлить жизнь человека

Гены голого землекопа могут продлить жизнь человека

Автор:
28 августа 2023 20:40
Сообщество : Наука
Метки: Открытия   Учёные   гены   здоровые   интересное   исследования   крысы   наука   фото   
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Голые землекопы могут стать ключом к долголетию человека. Учёным удалось успешно увеличить продолжительность жизни мышей, когда они обнаружили "ген долголетия" у этих лысых зверьков.

Команда учёных из Рочестерского университета, США, исследовала необычный ген голых землекопов - небольших роющих грызунов. Они живут под землёй в Африке к югу от Сахары, а ещё - не болеют раком и почти не стареют. Весь секрет их устойчивости к биологическому старению кроется в сильной экспрессии гиалуронансинтаза 2 (HAS2) - это ген, отвечающий за выработку гиалуроновой кислоты, которая, в свою очередь, защищает от разрушений и регенерирует клетки. Учёным удалось успешно увеличить продолжительность жизни обычных мышей, используя именно этот ген.

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Поскольку голые землекопы вырабатывают больше гиалуроновой кислоты, чем другие грызуны, они стали идеальными кандидатами для исследования. Продолжительность их жизни составляет до 41 года, что примерно в десять раз больше, чем у грызунов аналогичного размера. В отличие от многих других видов, с возрастом у голых землекопов крайне редко развивается рак, артрит или сердечно-сосудистые заболевания. К тому же, самки землекопов фертильны до самой смерти.

В ходе исследования учёные генетически модифицировали обычных мышей и получили голую версию гена HAS2. Модификация привела к тому, что у мышей улучшилось здоровье, развилась устойчивость к раку, а средняя продолжительность жизни увеличилась на 4,4%. По словам учёных, этот ген может продлить жизнь другим млекопитающим - даже человеку.


"Наше исследование - доказательство того, что уникальные механизмы долголетия грызунов можно использовать для увеличения продолжительности жизни других млекопитающих", - сказала доктор Вера Горбунова, один из авторов исследования.

"Мы уже идентифицировали молекулы, которые замедляют деградацию гиалуроновой кислоты. Сейчас мы тестируем их в доклинических испытаниях. Надеемся, что наши результаты станут первым, но не последним примером того, как механизмы долголетия у долгоживущих видов могут быть адаптированы в интересах долголетия и здоровья человека," - говорит Андрей Селуанов, другой автор исследования.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Открытия   Учёные   гены   здоровые   интересное   исследования   крысы   наука   фото   
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5  комментариев
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979
Alex Zx Час назад
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9k
Trenzel2003 Минуту назад
А если взять гены инфузории, то вообще бессмертным станешь. Правда делиться почкованием постоянно придется.
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2
Fil Полчаса назад
Надеюсь, для увеличения продолжительности жизни не надо раздеваться и копать?
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Горожанин Полчаса назад
Я кажется знаю новое средство от рака - это вытяжка из голых землекопов.
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5k
Трям 44 минуты назад
Да ты что!!!
Нашел где-то журнал "Здоровье" за 1967-ой год?
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