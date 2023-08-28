Гены голого землекопа могут продлить жизнь человека

Поскольку голые землекопы вырабатывают больше гиалуроновой кислоты, чем другие грызуны, они стали идеальными кандидатами для исследования. Продолжительность их жизни составляет до 41 года, что примерно в десять раз больше, чем у грызунов аналогичного размера. В отличие от многих других видов, с возрастом у голых землекопов крайне редко развивается рак, артрит или сердечно-сосудистые заболевания. К тому же, самки землекопов фертильны до самой смерти.