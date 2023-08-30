FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Наука 2020 постов • 746 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Наука
Самый старый метеорит раскрыл новые факты о Солнечной системе

Самый старый метеорит раскрыл новые факты о Солнечной системе

Автор:
30 августа 2023 21:43
Сообщество : Наука
Метки: интересное   метеорит   метеориты   наука   находки   новости   солнечная система   ученые   факты   фото   
1234
5

Метеорит под названием Erg Chech 002, который считается самым старым метеоритом за всю историю, раскрыл учёным новые факты о нашей Солнечной системы. Этому метеориту — около 4,6 млрд лет. Команда исследователей изучила его, и поделилась своими выводами.

Метеорит Erg Chech 002 обнаружили ещё в 2020 году, в пустыне Сахара на территории Алжира. Метеориту около 4,6 млрд лет, и он считается самой старой известной вулканической породой на Земле. Это андезитовый ахондрит - тип каменистого метеорита, один из самых древних из известных на сегодня. Камень сформировался в течение первого миллиарда лет существования Солнечной системы, поэтому учёные принялись активно изучать его в попытках получить ранее неизвестные данные. Их главная цель - восстановить историю формирования планет и ранней Солнечной системы.

×
×

В новом исследовании учёные из Австралийского национального университета под руководством Евгения Крестьянинова проанализировали количество радиоактивного изотопа алюминия-26 (26Al) в составе метеорита, и сравнили его с другими. Как считается, изотоп 26Al играл важную роль и был основным источником тепла в ранней эволюции Солнечной системы. Кроме того, по его количеству специалисты обычно определяли возраст метеоритов. Но в результате исследований учёные выяснили, что в ранней Солнечной туманности алюминий-26 был распределён неравномерно, из-за чего методы определения возраста метеоритов резко поставили под сомнение. Теперь эксперты считают, что на 26Al нельзя положиться, чтобы точно определить, сколько лет космическому камню или какую роль он мог сыграть в формировании планет.

Это противоречит предыдущим исследованиям, в которых предполагали, что 26AI был равномерно распределён в преддверии формирования планет в ранней Солнечной туманности. Новые данные позволят повысить надёжность и точность определения возраста планетарного, астероидного материала и метеоритов. Теперь, по словам исследователей, хронологию метеоритов следует определять "с осторожностью", используя обобщённый подход к датированию.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Наука"
Метки: интересное   метеорит   метеориты   наука   находки   новости   солнечная система   ученые   факты   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
41k
Бабай 22 минуты назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Фомич 5 минут назад
"Теперь эксперты считают, что на 26Al нельзя положиться, чтобы точно определить, сколько лет космическому камню или какую роль он мог сыграть в формировании планет."

Я не силен в астрономии, астрофизике и прочих астро-... , но вот мне все же интересно, а какая разница сколько ему лет и как кусок камня мог играть какую-то роль в формировании планет? Если прошлые исследования были ошибочны, то могут ли и новые оказаться ошибочными? Сколько лет и денег уйдет на очередные исследования?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
883
Звёздный князь Полчаса назад
Кстати, этот камешек ещё и продаётся!
https://aerolite.org/product/erg-chech-002-28-1g/https://aerolite.org/product/erg-chech-002-28-1g/
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
29k
Alex Полчаса назад
Интересно, как возраст выяснили?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Allmaster 42 минуты назад
Ну, чтош, когда гранты закончатся, будут пересматривать и другие основы законов и вселенной. Тут так то без риска.
Кто будет через 10-50 лет оспаривать. Или вымрут или посчитают что новые гранты можно освоить ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65
Ксения Лукашенкова-Денисова 42 минуты назад
Вроде,газ в равной концентрации занимает весь объем равномерно...
А что уж за силы там действовали в начале времен...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
65
Ксения Лукашенкова-Денисова 43 минуты назад
Вроде,газ в равной концентрации занимает весь объем равномерно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Bill Час назад
Короче, британские "ученые" поняли что лажанулись и обещали в следующий раз делать выводы "с осторожностью"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

93302



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 августа
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 27 августа
В Ростове девушка, похожая на героиню из фильма "Звонок", в полном неадеквате ехала по встречке
В Ростове девушка, похожая на героиню из фильма "Звонок", в полном неадеквате ехала по...
Набирающие популярность в сообществах
На общую тему&nbsp;
На общую тему 
«Пока бьется мое сердце...»
«Пока бьется мое сердце...»
Покори дорогу в новой ААА-игре
Покори дорогу в новой ААА-игре
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Каждый раз одно и тоже

Лучшие демотиваторы
Музыкальный киоск

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#Юмор#Прикол#позитив#новости#забавно#подборка#наука#собака#маразм
#люди#в мире#кино#факты#история#улыбнуло#Москва#сарказм#драка#трейлер
#интересно#животные#фильм#интересное#Еда#ДТП#актеры#шоу бизнес#конфликт#геймер
Покори дорогу в новой ААА-игре Покори дорогу в новой ААА-игре В Лондоне нашли мавзолей римских времён В Лондоне нашли мавзолей римских времён В Швейцарии нашли древнее оружие из "внеземного" железа В Швейцарии нашли древнее оружие из "внеземного" железа Учёные раскрыли, как выглядели древние "хоббиты" Учёные раскрыли, как выглядели древние "хоббиты" В Англии ученые нашли останки животных ледникового периода В Англии ученые нашли останки животных ледникового периода Британская семья неожиданно нашла картину за 2 миллиона фунтов Британская семья неожиданно нашла картину за 2 миллиона фунтов

На что жалуетесь?

Вернуться