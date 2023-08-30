Самый старый метеорит раскрыл новые факты о Солнечной системе

В новом исследовании учёные из Австралийского национального университета под руководством Евгения Крестьянинова проанализировали количество радиоактивного изотопа алюминия-26 (26Al) в составе метеорита, и сравнили его с другими. Как считается, изотоп 26Al играл важную роль и был основным источником тепла в ранней эволюции Солнечной системы. Кроме того, по его количеству специалисты обычно определяли возраст метеоритов. Но в результате исследований учёные выяснили, что в ранней Солнечной туманности алюминий-26 был распределён неравномерно, из-за чего методы определения возраста метеоритов резко поставили под сомнение. Теперь эксперты считают, что на 26Al нельзя положиться, чтобы точно определить, сколько лет космическому камню или какую роль он мог сыграть в формировании планет.