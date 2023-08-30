Самый старый метеорит раскрыл новые факты о Солнечной системе

Метеорит под названием Erg Chech 002, который считается самым старым метеоритом за всю историю, раскрыл учёным новые факты о нашей Солнечной системы. Этому метеориту — около 4,6 млрд лет. Команда исследователей изучила его, и поделилась своими выводами.
Метеорит Erg Chech 002 обнаружили ещё в 2020 году, в пустыне Сахара на территории Алжира. Метеориту около 4,6 млрд лет, и он считается самой старой известной вулканической породой на Земле. Это андезитовый ахондрит - тип каменистого метеорита, один из самых древних из известных на сегодня. Камень сформировался в течение первого миллиарда лет существования Солнечной системы, поэтому учёные принялись активно изучать его в попытках получить ранее неизвестные данные. Их главная цель - восстановить историю формирования планет и ранней Солнечной системы.
В новом исследовании учёные из Австралийского национального университета под руководством Евгения Крестьянинова проанализировали количество радиоактивного изотопа алюминия-26 (26Al) в составе метеорита, и сравнили его с другими. Как считается, изотоп 26Al играл важную роль и был основным источником тепла в ранней эволюции Солнечной системы. Кроме того, по его количеству специалисты обычно определяли возраст метеоритов. Но в результате исследований учёные выяснили, что в ранней Солнечной туманности алюминий-26 был распределён неравномерно, из-за чего методы определения возраста метеоритов резко поставили под сомнение. Теперь эксперты считают, что на 26Al нельзя положиться, чтобы точно определить, сколько лет космическому камню или какую роль он мог сыграть в формировании планет.
Это противоречит предыдущим исследованиям, в которых предполагали, что 26AI был равномерно распределён в преддверии формирования планет в ранней Солнечной туманности. Новые данные позволят повысить надёжность и точность определения возраста планетарного, астероидного материала и метеоритов. Теперь, по словам исследователей, хронологию метеоритов следует определять "с осторожностью", используя обобщённый подход к датированию.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Я не силен в астрономии, астрофизике и прочих астро-... , но вот мне все же интересно, а какая разница сколько ему лет и как кусок камня мог играть какую-то роль в формировании планет? Если прошлые исследования были ошибочны, то могут ли и новые оказаться ошибочными? Сколько лет и денег уйдет на очередные исследования?
https://aerolite.org/product/erg-chech-002-28-1g/https://aerolite.org/product/erg-chech-002-28-1g/
Кто будет через 10-50 лет оспаривать. Или вымрут или посчитают что новые гранты можно освоить ))
А что уж за силы там действовали в начале времен...